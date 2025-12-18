We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G6 с частотой обновления 200 Гц и разрешением QHD│27G610A с sRGB 99% (тип.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 мс (GtG), HDMI 2.0
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.
Ясность, которая позволяет вам сохранять контроль
Благодаря просторному 27-дюймовому дисплею QHD (2560x1440) UltraGear обеспечивает изображение, которое помогает улучшить четкость и детализированность. Высокая плотность пикселей способствует более четкому и точному изображению, предлагая более захватывающий опыт.
Погрузитесь в настоящие цвета, покорите игру
Наш игровой монитор поддерживает широкий цветовой спектр, охватывающий 99% sRGB (тип.), обеспечивая высокую точность цветопередачи при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 400, что позволяет получить реалистичные впечатления от игр.
Футуристические бронированные воины сражаются с помощью энергетического оружия в освещенном неоном городе.
*Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от реальных условий использования пользователем.
Потрясающая скорость, погружение в игры
Сверхбыстрое время отклика 1 мс (GtG), уменьшающее обратное ореолирование и обеспечивающее быстрое время отклика, позволяет вам наслаждаться совершенно новой производительностью в играх.
*Выберите «Быстрый режим» для обеспечения «времени отклика 1 мс». (Настройка игр → Время отклика → Быстрый режим).
Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии
Благодаря технологии AMD FreeSync™ Premium этот монитор обеспечивает плавное изображение без разрывов и низкую задержку, обеспечивая непревзойденную точность и плавность в играх.
На изображении показано сравнение игровой графики с отключенной технологией синхронизации (слева) и включенной (справа) на разделенном экране. Слева изображение из кабины пилота футуристического самолета искажено разрывами и задержками, а справа та же сцена выглядит плавной и четкой с яркими следами движения. Заголовок гласит «Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии», подчеркивая сертификацию AMD FreeSync™ Premium и NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Производительность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого соединения могут возникать ошибки или задержки.
Dynamic Action Sync
Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.
Black Stabilizer
Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться в вспышках взрывов.
Компактный и элегантный
Оцените наш практически безграничный дизайн с полностью регулируемой основой, позволяющей поворачивать, наклонять и изменять высоту. Л-образная подставка, не загромождающая пространство, и широкий диапазон регулировки поворота позволяют минимизировать занимаемое место на столе и эффективно устранить мертвое пространство.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
27
Экран - Разрешение
2560 x 1440
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 Кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
200
Экран - Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон/Поворот/Регулировка по высоте/Поворот в портрет
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
5.3кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
865.0 x 435.0 x 140.0
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.2 x 364.5 x 49.2
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.2 x 544.2 x 224.5 (Верхнее положение) / 613.2 x 434.1 x 224.5 (Нижнее положение)
Вес в Упаковке [кг]
7.1кг
Вес без Подставки [кг]
3.5кг
АКСЕССУАРЫ
Display Port
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
Да(1ea)
Версия DP
1.4
HDMI
Да(2ea)
Выход Наушники
3-полюсный (только звук)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
320 Кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 Кд/м²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.2331 x 0.2331 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
200
Разрешение
2560 x 1440
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Диагональ [см]
68.4
Диагональ [дюймы]
27
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
Да
AMD FreeSync™
AMD FreeSync Premium
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
Заводская Калибровка Цвета
Да
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
Прицел
Да
Динамическая Синхронизация Действий
Да
Отсутствие Мерцания
Да
FPS Счетчик
Да
HDR 10
Да
HDR Effect
Да
Режим Чтения
Да
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
UltraGear
Год
Y25
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Поворот/Регулировка по высоте/Поворот в портрет
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
Энергопотребление (Тип.)
20W
Тип
Внешний блок питания (адаптер)
