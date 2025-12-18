About Cookies on This Site

27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G6 с частотой обновления 200 Гц и разрешением QHD│27G610A с sRGB 99% (тип.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 мс (GtG), HDMI 2.0

27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G6 с частотой обновления 200 Гц и разрешением QHD│27G610A с sRGB 99% (тип.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 мс (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
вид спереди
вид сбоку
+15 градусов вид сбоку
-15 градусов, вид сбоку
вид сзади с включенным экраном
вид сзади с выключенным экраном
вид сзади
вид монитора спереди с опущенной подставкой
+15 градусов вид сбоку на наклоненный монитор
вид сбоку на наклоненный монитор
вид сверху
Вид сверху на поворотный монитор с углом поворота +30 градусов
-30 градусов поворотный монитор, вид сверху
крупный план задней эмблемы
вид спереди
вид сбоку
+15 градусов вид сбоку
-15 градусов, вид сбоку
вид сзади с включенным экраном
вид сзади с выключенным экраном
вид сзади
вид монитора спереди с опущенной подставкой
+15 градусов вид сбоку на наклоненный монитор
вид сбоку на наклоненный монитор
вид сверху
Вид сверху на поворотный монитор с углом поворота +30 градусов
-30 градусов поворотный монитор, вид сверху
крупный план задней эмблемы

Основные характеристики

  • 27-дюймовый игровой монитор с разрешением QHD (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Частота обновления 200 Гц
  • Время отклика 1 мс (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Практически безграничный дизайн
Больше
Передняя часть игрового монитора UltraGear™ 27g610a.

Передняя часть игрового монитора UltraGear™ 27g610a.



27-дюймовый QHD 200 Гц IPS-монитор для игр

Вид спереди на игровой монитор LG UltraGear™ 27G610A на шестиугольной подставке, установленный в футуристическом коридоре с неоновым освещением; на экране отображаются яркие фиолетовые и красные вихри с логотипом UltraGear в центре.

Вид спереди на игровой монитор LG UltraGear™ 27G610A на шестиугольной подставке, установленный в футуристическом коридоре с неоновым освещением; на экране отображаются яркие фиолетовые и красные вихри с логотипом UltraGear в центре.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

Коллаж из пяти изображений, демонстрирующих особенности монитора LG UltraGear™ 27G610A: рамка монитора с надписью «27″ QHD 2560×1440»; научно-фантастическая боевая сцена с надписью «sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400»; изображение мотоцикла с размытием движения с надписью «200 Гц»; изображение космического корабля с надписью «1 мс (GtG)»; и крупный план кабеля HDMI с надписью «HDMI 2.0».

Коллаж из пяти изображений, демонстрирующих особенности монитора LG UltraGear™ 27G610A: рамка монитора с надписью «27″ QHD 2560×1440»; научно-фантастическая боевая сцена с надписью «sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400»; изображение мотоцикла с размытием движения с надписью «200 Гц»; изображение космического корабля с надписью «1 мс (GtG)»; и крупный план кабеля HDMI с надписью «HDMI 2.0».

Слово «DISPLAY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненными по центру на темном фоне, с тонкой рамкой, выходящей слева.

Слово «DISPLAY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненными по центру на темном фоне, с тонкой рамкой, выходящей слева.

Ясность, которая позволяет вам сохранять контроль

Благодаря просторному 27-дюймовому дисплею QHD (2560x1440) UltraGear обеспечивает изображение, которое помогает улучшить четкость и детализированность. Высокая плотность пикселей способствует более четкому и точному изображению, предлагая более захватывающий опыт.

Крупный план монитора LG UltraGear™ 27G610A на экране, на котором показана сцена сражения из научно-фантастической игры с футуристическими космическими кораблями и мехами. Надпись на экране указывает разрешение и соотношение сторон: «16:9 QHD 2560×1440».

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

Погрузитесь в настоящие цвета, покорите игру

Наш игровой монитор поддерживает широкий цветовой спектр, охватывающий 99% sRGB (тип.), обеспечивая высокую точность цветопередачи при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 400, что позволяет получить реалистичные впечатления от игр.

Футуристические бронированные воины сражаются с помощью энергетического оружия в освещенном неоном городе.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

*Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от реальных условий использования пользователем.

Слово «DISPLAY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненное по центру на темном фоне с тонкой рамкой, выходящей слева.

Слово «DISPLAY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненное по центру на темном фоне с тонкой рамкой, выходящей слева.

Вид сбоку на монитор с изображением игрового персонажа-лучника на экране.

Плавные движения в играх

Обеспечивает частоту обновления 200 Гц для плавного и кристально четкого изображения, сводя к минимуму смазывание движения. Погрузитесь в более захватывающий игровой процесс с каждым кадром.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

Потрясающая скорость, погружение в игры

Сверхбыстрое время отклика 1 мс (GtG), уменьшающее обратное ореолирование и обеспечивающее быстрое время отклика, позволяет вам наслаждаться совершенно новой производительностью в играх.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

*Выберите «Быстрый режим» для обеспечения «времени отклика 1 мс». (Настройка игр → Время отклика → Быстрый режим).

Слово «TECHNOLOGY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненное по центру на темном фоне с тонкой рамкой, выходящей слева.

Слово «TECHNOLOGY» большими буквами с градиентным шрифтом, выровненное по центру на темном фоне с тонкой рамкой, выходящей слева.

Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии

Благодаря технологии AMD FreeSync™ Premium этот монитор обеспечивает плавное изображение без разрывов и низкую задержку, обеспечивая непревзойденную точность и плавность в играх.

На изображении показано сравнение игровой графики с отключенной технологией синхронизации (слева) и включенной (справа) на разделенном экране. Слева изображение из кабины пилота футуристического самолета искажено разрывами и задержками, а справа та же сцена выглядит плавной и четкой с яркими следами движения. Заголовок гласит «Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии», подчеркивая сертификацию AMD FreeSync™ Premium и NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Изображение с логотипом сертификации AMD FreeSync™ Premium черного цвета, расположенным по центру на светло-бежевом фоне.

Изображение с логотипом сертификации AMD FreeSync™ Premium черного цвета, расположенным по центру на светло-бежевом фоне.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

*Производительность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого соединения могут возникать ошибки или задержки.

Dynamic Action Sync

Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.

Black Stabilizer

Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться в вспышках взрывов.

Crosshair

Целевая точка зафиксирована в центре для повышения точности стрельбы.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Компактный и элегантный

Оцените наш практически безграничный дизайн с полностью регулируемой основой, позволяющей поворачивать, наклонять и изменять высоту. Л-образная подставка, не загромождающая пространство, и широкий диапазон регулировки поворота позволяют минимизировать занимаемое место на столе и эффективно устранить мертвое пространство.

Поворотная регулируемая иконка.

Поворотный

-30° ~ 30°

Значок регулировки наклона.

Наклон

-5° ~ 20°

Значок регулировки высоты.

Высота

110mm

Значок поворотного механизма.

Ось

'«По часовой стрелке»

Вид спереди и сзади игрового монитора UltraGear™ 27g610a с изображением футуристической гоночной сцены на экране.

Вид спереди и сзади игрового монитора UltraGear™ 27g610a с изображением футуристической гоночной сцены на экране.

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

Значок Displayport.

DisplayPort 1.4 x 1 

with DSC

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    27

  • Экран - Разрешение

    2560 x 1440

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 Кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    200

  • Экран - Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Поворот/Регулировка по высоте/Поворот в портрет

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    5.3кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.2 x 544.2 x 224.5 (Верхнее положение) / 613.2 x 434.1 x 224.5 (Нижнее положение)

  • Вес в Упаковке [кг]

    7.1кг

  • Вес без Подставки [кг]

    3.5кг

АКСЕССУАРЫ

  • Display Port

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да(1ea)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да(2ea)

  • Выход Наушники

    3-полюсный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    320 Кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 Кд/м²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2331 x 0.2331 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    200

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync Premium

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y25

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Поворот/Регулировка по высоте/Поворот в портрет

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    20W

  • Тип

    Внешний блок питания (адаптер)

