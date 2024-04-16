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27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ QHD с частотой обновления 240Hz
Скорость
Время отклика IPS 1ms (GtG)
Частота обновления 240Hz
Дисплей
27-дюймовый QHD (2560 x 1440)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (стандарт)
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»)
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Частота обновления 240Hz
Быстрый экран, плавная игра
Быстрая частота обновления 240 Гц позволяет игрокам быстро видеть следующий кадр и делает изображение плавным. Игроки могут быстро реагировать на противников и легко прицеливаться.
*Для обеспечения частоты 240Hz требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Поддерживается переменная частота обновления (VRR) до 240Hz.
*Для надлежащей работы требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Для видеоустройств, таких как игровые консоли или приставки, монитор QHD поддерживает частоту обновления до 120hz.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Технология, ориентированная на плавность игрового процесса
Изображение космического корабля. На половине изображения есть разрывы и зависания по сравнению с другой частью.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27GR83Q — это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением зависаний изображения.
AMD FreeSync™ Premium
Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает зависания изображения.
*Вышеприведенные изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите процесс игры благодаря привлекательному дизайну и конструкции с практически незаметной рамкой с 3 сторон. С помощью регулируемой подставки можно изменять высоту, наклон и поворот монитора, чтобы играть было еще удобнее.
На изображении показаны 3 варианта регулировки монитора с незаметной рамкой с 3 сторон, обеспечивающие комфортный процесс игры: наклон, высота и поворот.
*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Для загрузки последней версии OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Меню ГИП может отличаться в зависимости от модели.
Dynamic Action Sync
Технология Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов даже в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
*DAS работает в фоновом режиме без каких-либо настроек.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
27"
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
500 кд/м²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240 Гц
-
Время Отклика
1мс (GtG)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
6.20 кг
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
691 x 184 x 498
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 371.6 x 51.3
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 577.7 x 253.7 (вверх) 613.5 x 467.7 x 253.7 (вниз)
-
Вес в Упаковке [кг]
8.60 кг
-
Вес без Подставки [кг]
4.30 кг
АКСЕССУАРЫ
-
Display Port
Да
-
HDMI
Да
-
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1.8м
-
Кабель питания
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
да(1 шт)
-
Версия DP
1.4 (DSC)
-
HDMI
да(2 шт)
-
Выход Наушники
4-полосный (звук+микрофон)
-
USB Downstream Порт
да(2 шт/вер.3.0)
-
USB Upstream Порт
да(1 шт/вер.3.0)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
400 кд/м²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
500 кд/м²
-
Цвета Бит
10бит (8бит+FRC)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07млрд
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Тип Панели
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2331 × 0.2331
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240 Гц
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Время Отклика
1мс (GtG)
-
Диагональ [см]
68.5 см
-
Диагональ [дюймы]
27"
-
Покрытие
антибликовое, 3H
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Прицел
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
HDR 10
Поддержка HDR 10
-
HDR Effect
Да
-
HW Калибровка
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Режим Чтения
Да
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
VRR
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
27GR83Q-B.ARUZ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет
-
Безрамочный Дизайн
3х-сторонний безрамный
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240В (50/60Гц)
-
Энергопотребление (DC Off)
Наклон / Высота / Портрет
-
Энергопотребление (Макс.)
55Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
50Вт
-
Тип
Внешний адаптер
ЗВУК
-
DTS HP:X
Да
СТАНДАРТ
-
UL (cUL)
Да
-
CE
Да
-
KC (для Республики Корея)
Да
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
-
Двойной Контроллер
Да
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
Да
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