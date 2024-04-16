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27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ QHD с частотой обновления 240Hz

Функции

Галерея

Характеристики

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27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ QHD с частотой обновления 240Hz

27GR83Q-B

27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ QHD с частотой обновления 240Hz

()
  • вид спереди
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид в перспективе
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сзади в перспективе
  • крупный план портов
  • вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид сбоку
вид сзади
вид сзади в перспективе
крупный план портов
вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты

Основные характеристики

  • 27-дюймовый дисплей QHD (2560 x 1440)
  • Время отклика IPS 1ms (GtG)
  • Частота обновления 240Hz
  • VESA DisplayHDRTM 400, DCI-P3 95% (стандарт)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible
  • AMD FreeSync™ Premium
Больше

Создан для игры.

Создан для игры

Скорость

Время отклика IPS 1ms (GtG)

Частота обновления 240Hz

Дисплей

27-дюймовый QHD (2560 x 1440)

VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (стандарт)

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

Показано сравнение двух анимаций робота. Две анимации выглядят одинаково, но первая, без применения 1ms (GtG), не такая четкая, как другая.

IPS 1ms (GtG)

Потрясающая скорость и погружение в игру

Благодаря быстрому времени отклика IPS 1ms, устраняющему остаточные изображения, вы сможете наслаждаться более захватывающими играми с превосходной производительностью.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»)

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Частота обновления 240Hz

Быстрый экран, плавная игра

Быстрая частота обновления 240 Гц позволяет игрокам быстро видеть следующий кадр и делает изображение плавным. Игроки могут быстро реагировать на противников и легко прицеливаться.

*Для обеспечения частоты 240Hz требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.

*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

На мониторе отображаются высококачественные движущиеся изображения.

QHD при 240Hz от HDMI 2.1

Играйте в полную и с легкостью

Монитор 27GR83Q поддерживает частоту обновления до 240Hz через HDMI 2.1. Это означает, что геймеры могут в полной мере насладиться разрешением UHD и частотой 240Hz, используя DisplayPort или HDMI.

*Поддерживается переменная частота обновления (VRR) до 240Hz. 

*Для надлежащей работы требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.

*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

*Для видеоустройств, таких как игровые консоли или приставки, монитор QHD поддерживает частоту обновления до 120hz.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Технология, ориентированная на плавность игрового процесса

Изображение космического корабля. На половине изображения есть разрывы и зависания по сравнению с другой частью.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

 

27GR83Q — это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением зависаний изображения.

AMD FreeSync™ Premium

 

Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает зависания изображения.

Показаны космические корабли в открытом космосе. Изображение четкое и красочное.

HDR400 с DCI-P3 95% (Typ.)

Погружение в игру с реалистичными цветами

Данный монитор поддерживает широкий спектр цветов и 95% (стандарт) цветовой гаммы DCI-P3, передавая цвета с высокой точностью при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 400 и обеспечивая реалистичное визуальное погружение. Независимо от поля боя, он поможет геймерам увидеть впечатляющие цвета, задуманные разработчиками игр.

*Вышеприведенные изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите процесс игры благодаря привлекательному дизайну и конструкции с практически незаметной рамкой с 3 сторон. С помощью регулируемой подставки можно изменять высоту, наклон и поворот монитора, чтобы играть было еще удобнее.

На изображении показаны 3 варианта регулировки монитора с незаметной рамкой с 3 сторон, обеспечивающие комфортный процесс игры: наклон, высота и поворот.

Значок монитора с незаметной рамкой.

Дизайн рамки

незаметная рамка с 3 сторон

Значок монитора с регулируемым наклоном.

Наклон

-5~15°

Значок монитора с регулируемой высотой.

Высота

110 мм

Монитор с регулируемым поворотом.

Поворот

По часовой стрелке

Показана нижняя часть монитора, где расположен 4-контактный порт для наушников с подключенным к нему кабелем для наушников.

4-конт. выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. Погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS:X.

*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

Анимация показывает настраиваемые режимы игры.

Игровой ГИП

Награжденный игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации «определяемой пользователем клавиши», с помощью которой можно задать быструю команду.

*Для загрузки последней версии OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Меню ГИП может отличаться в зависимости от модели.

Dynamic Action Sync

Технология Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов даже в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*DAS работает в фоновом режиме без каких-либо настроек.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27"

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    500 кд/м²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240 Гц

  • Время Отклика

    1мс (GtG)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.20 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    691 x 184 x 498

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 577.7 x 253.7 (вверх) 613.5 x 467.7 x 253.7 (вниз)

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.60 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4.30 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Display Port

    Да

  • HDMI

    Да

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1.8м

  • Кабель питания

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    да(1 шт)

  • Версия DP

    1.4 (DSC)

  • HDMI

    да(2 шт)

  • Выход Наушники

    4-полосный (звук+микрофон)

  • USB Downstream Порт

    да(2 шт/вер.3.0)

  • USB Upstream Порт

    да(1 шт/вер.3.0)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    400 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    500 кд/м²

  • Цвета Бит

    10бит (8бит+FRC)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07млрд

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2331 × 0.2331

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240 Гц

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Время Отклика

    1мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    68.5 см

  • Диагональ [дюймы]

    27"

  • Покрытие

    антибликовое, 3H

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Поддержка HDR 10

  • HDR Effect

    Да

  • HW Калибровка

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    Да

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    27GR83Q-B.ARUZ

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет

  • Безрамочный Дизайн

    3х-сторонний безрамный

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240В (50/60Гц)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Наклон / Высота / Портрет

  • Энергопотребление (Макс.)

    55Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    50Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

ЗВУК

  • DTS HP:X

    Да

СТАНДАРТ

  • UL (cUL)

    Да

  • CE

    Да

  • KC (для Республики Корея)

    Да

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

  • Двойной Контроллер

    Да

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    Да

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