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32" UltraGear™ Dual-Mode OLED игровой монитор | 4K UHD, Pixel Sound
32" UltraGear™ Dual-Mode OLED игровой монитор | 4K UHD, Pixel Sound
Red Dot [2024]
Победитель конкурса Red Dot Design Award 2024 в номинации «Дизайн продукта»
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Новый жанр
игрового монитора
Dual-Mode и Pixel Sound.
Монитор открывает новую эру игр.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Дисплей
32-дюймовый 4K UHD OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Скорость
Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
Время отклика 0.03ms (GtG)
240Hz от DisplayPort и HDMI
Технология
Pixel Sound с DTS® Virtual:X™
ClearMR стандарта VESA
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Дисплей шире, чем обычно используемый 27-дюймовый дисплей.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность «Dual-Mode» может отличаться в зависимости от типа игры.
Более яркий OLED
Блеск
великолепной игры
Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.
Яркая OLED-панель.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 45GR95QE.
*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).
Micro Lens Array+
Эволюция OLED
Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*1,5 млн:1 — это уровень контрастности при 25% APL.
*Значение APL (средний уровень изображения) указывается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Совершенно новый дизайн в вашем стиле
Представление нового стиля UltraGear в единообразном шестиугольном дизайне. Организуйте свою собственную игровую комнату с обтекаемым, уникальным дизайном. Его удобная L-образная подставка занимает минимум места на столе, позволяя уменьшить неиспользуемое пространство.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Плавный игровой процесс
Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Привнесите остроту
в вашу игру
Монитор получил сертификацию ClearMR 13000 стандарта VESA, что позволяет видеть движение так же четко, как и неподвижные изображения, с невероятно низким уровнем размытия движений в играх.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
*Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) — A196009, без дискомфортных бликов — V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum — V745051.
*Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
*Он поддерживает частоту обновления 240Hz с разрешением 4K UHD. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая кабель DP 1.4 или HDMI 2.1.
*Кабели DP и HDMI входят в комплект.
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.
*При выборе любого из вышеуказанных вариантов может произойти выгорание дисплея.
*Данную функцию можно контролировать или настраивать с помощью 4-позиционного джойстика на мониторе.
*Данный метод может не предотвратить все остаточные изображения или выгорание дисплея.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Программное обеспечение и датчик НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
9.0kg
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
973 x 183 x 544mm
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
714.1 x 411.8 x 65.0mm
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
714.1 x 627.0 x 266.0 (UP) / 714.1 x 507.0 x 266.0 (DOWN)
-
Вес в Упаковке [кг]
12.8kg
-
Вес без Подставки [кг]
5.6kg
АКСЕССУАРЫ
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
USB A к B
YES
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
D-Sub
-
-
12G-SDI
-
-
3G-SDI
-
-
Аудиовход
-
-
Встроенный KVM
-
-
Компонентный (Разрешение)
-
-
Композитный (Разрешение)
-
-
Daisy Chain
-
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Версия DP
1.4 (DSC)
-
DVI-D
-
-
DVI (макс. разрешение в Гц)
-
-
D-Sub (макс. разрешение в Гц)
-
-
HDMI
YES(2ea)
-
Выход Наушники
4-Pole(Sound+Mic)
-
LAN (RJ-45)
-
-
Выход Line
-
-
Вход Микрофон
-
-
RS-232
-
-
SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)
-
-
S-Video
-
-
Thunderbolt
-
-
Thunderbolt (Передача Данных)
-
-
Thunderbolt (макс. разрешение в Гц)
-
-
Thunderbolt (Подача Энергии)
-
-
USB-C
-
-
USB-C (Передача Данных)
-
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
-
-
USB-C (Подача Энергии)
-
-
USB Downstream Порт
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Порт
YES(1ea/ver3.0)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
275cd/m²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250cd/m²
-
Цвета Бит
-
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1200000:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500000:1
-
Изгиб
-
-
Тип Панели
OLED
-
Шаг Пикселя [мм]
0.1814 x 0.1814 mm
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Время Отклика
0.03ms (GTG)
-
Диагональ [см]
79.9
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Покрытие
-
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
YES
-
Advanced True Wide Pol.
-
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Автоматическая Яркость
-
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
YES
-
Автоматический Датчик Яркости
-
-
Стабилизация Яркости
-
-
Камера
-
-
Заводская Калибровка Цвета
YES
-
Снижение Цветовой Чувствительности
YES
-
Прицел
YES
-
DICOM Совместимый
-
-
Dolby Vision™
-
-
Динамическая Синхронизация Действий
YES
-
Отсутствие Мерцания
YES
-
FPS Счетчик
YES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
HW Калибровка
HW Calibration Ready
-
Подсветка
Unity Hexagon Lighting
-
Микрофон
-
-
Технология Mini-LED
-
-
Технология Уменьшения Размытия в Движении
-
-
Nano IPS™ Technology
-
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Разгон
-
-
Pathology Mode
-
-
PBP
-
-
PIP
-
-
Режим Чтения
YES
-
Светодиодная RGB-подсветка
-
-
Умное Энергосбережение
YES
-
Супер Разрешение+
-
-
Клавиша Программируемая Пользователем
-
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
-
VRR
YES
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 mm
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Less than 0.3W
-
Энергопотребление (Energy Star)
32W
-
Энергопотребление (Макс.)
60W
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Less than 0.5W
-
Энергопотребление (Тип.)
55W
-
Тип
External Power(Adapter)
ЗВУК
-
Maxx Audio
-
-
Bluetooth Совместимость
-
-
Dolby Atmos
-
-
DTS HP:X
YES
-
Rich Bass
-
-
Динамик
10W x 2
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
YES
-
Двойной Контроллер
YES
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
YES
-
Центр Управления LG UltraGear™
-
-
LG UltraGear™ Studio
-
-
Qubyx
-
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