Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32" UltraGear™ Dual-Mode OLED игровой монитор | 4K UHD, Pixel Sound

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Где купить

Поддержка

32" UltraGear™ Dual-Mode OLED игровой монитор | 4K UHD, Pixel Sound

32GS95UE-B

32" UltraGear™ Dual-Mode OLED игровой монитор | 4K UHD, Pixel Sound

вид спереди
Логотип премии CES 2024 Innovation Awards.

CES 2024 Innovation Awards

Лауреат

Компьютерная периферия и аксессуары
Логотип премии Reddot Design Award 2024.

Red Dot [2024]

Победитель конкурса Red Dot Design Award 2024 в номинации «Дизайн продукта»

UltraGear™ OLED gaming monitor.

Создан для игры

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Новый жанр
игрового монитора

Dual-Mode и Pixel Sound. 

Монитор открывает новую эру игр.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Дисплей

32-дюймовый 4K UHD OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Скорость

Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)

Время отклика 0.03ms (GtG)

240Hz от DisplayPort и HDMI

Технология

Pixel Sound с DTS® Virtual:X™

ClearMR стандарта VESA

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

Более широкий OLED-монитор с разрешением 4K.

32-дюймовый 4K OLED

Встречайте
более широкий 32-дюймовый 4K OLED

Побалуйте себя более широкими игровыми возможностями с 32-дюймовым 4K OLED, созданным для геймеров, готовых погрузиться в более широкий мир. Он будет завораживать вас ощущением масштабности.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Дисплей шире, чем обычно используемый 27-дюймовый дисплей.

Более широкий OLED-монитор с разрешением 4K.

Первый сертифицированный в мире

Dual-Mode,
двойное чудо 

Не нужно колебаться между частотой обновления и разрешением. Благодаря Dual-Mode по стандарту VESA погружайтесь в игры с UHD 240Hz и FHD 480Hz на 24- или 27-дюймовом мониторе для быстрой игры.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность «Dual-Mode» может отличаться в зависимости от типа игры.

Более яркий OLED

Блеск
великолепной игры

Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.

Яркая OLED-панель.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 45GR95QE.

*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).

Micro Lens Array+

Эволюция OLED

Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

Взрыв красок

DisplayHDR True Black 400 стандарта VESA оживляет любую сцену, яркую или темную, реалистичными деталями благодаря уровню контрастности 1,5 млн и DCI-P3 98.5% (стандарт).

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*1,5 млн:1 — это уровень контрастности при 25% APL.

*Значение APL (средний уровень изображения) указывается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.

Чрезвычайно быстрое
время отклика 0.03ms

Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению гостинга и четкому отображению объектов вы сможете наслаждаться игрой с более плавными движениями и сюрреалистической визуальной плавностью.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

На видео видно, что звук исходит от самого дисплея, а звук перемещается при движении каждого пикселя изображения.

Pixel Sound с DTS® Virtual:X™

Взрывной звук
при каждом движении пикселя

Погрузитесь в новый уровень игрового звука из передней части 32-дюймового экрана, преобразующего движение в аудио. Благодаря DTS® Virtual:X™ до 7.1-каналов ощутите невероятный игровой звук. 

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Дизайн, созданный для геймеров

Совершенно новый дизайн в вашем стиле

Представление нового стиля UltraGear в единообразном шестиугольном дизайне. Организуйте свою собственную игровую комнату с обтекаемым, уникальным дизайном. Его удобная L-образная подставка занимает минимум места на столе, позволяя уменьшить неиспользуемое пространство.

Новый единообразный шестиугольный дизайн с L-образной подставкой.
Переднее изображение в окружающем интерьере.
Изображение задней подсветки в окружающем интерьере.
Значок, обозначающий возможность регулировки шарнира.

Шарнир

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Высота

Значок, обозначающий возможность поворота.

Поворот

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Плавный игровой процесс

Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

VESA certified AdaptiveSync

Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.

AMD FreeSync™ Premium Pro

Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Привнесите остроту
в вашу игру

Монитор получил сертификацию ClearMR 13000 стандарта VESA, что позволяет видеть движение так же четко, как и неподвижные изображения, с невероятно низким уровнем размытия движений в играх.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Показывайте только свою игру

Технология антибликового покрытия и низкого уровня отражения обеспечивает более приятные впечатления от просмотра, уменьшая отвлекаемость экрана даже в условиях недостаточного освещения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Комфортный и яркий

Играйте с удовольствием и не напрягайте глаза благодаря технологии Live Color Low Blue Light от LG.

*Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.

*Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) — A196009, без дискомфортных бликов — V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum — V745051.

*Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.

Геймеры наслаждаются игрой с частотой обновления 240, поддерживаемой DP 1.4 или HDMI 2.1.

DP 1.4 и HDMI 2.1

Расширение игровых возможностей
с помощью OLED-дисплея

Этот монитор поддерживает частоту обновления до 240Hz через DP и HDMI, так что геймеры смогут в полной мере насладиться разрешением 4K UHD и частотой 240Hz через порты DisplayPort или HDMI.

*Он поддерживает частоту обновления 240Hz с разрешением 4K UHD. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая кабель DP 1.4 или HDMI 2.1.

*Кабели DP и HDMI входят в комплект.

*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

К монитору подключен 4-контактный шнур наушников.

4-контактный выход для наушников

Подключение для
эффекта погружения в звук

Наслаждайтесь игрой с технологией Pixel Sound и удобным подключением гарнитуры с 4-контактными выходами для наушников при общении. Ощутите иммерсивный звук благодаря DTS Headphone:X и 3D-аудио.

*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

Игровой ГИП

Получивший награды игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Изображение настройки ГИП «Режим геймера».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Изображение настройки ГИП «Режим геймера».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Изображение настройки ГИП «Режим геймера».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Изображение настройки ГИП «Яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.

*При выборе любого из вышеуказанных вариантов может произойти выгорание дисплея.

Как защитить свой OLED

Вы можете предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея, включив функции «Перемещение экрана OLED», которая слегка перемещает экран через регулярные промежутки времени, «Экранная заставка» и «Очистка изображения».

*Данную функцию можно контролировать или настраивать с помощью 4-позиционного джойстика на мониторе.

*Данный метод может не предотвратить все остаточные изображения или выгорание дисплея.

Dynamic Action Sync

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Программное обеспечение LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Высокая точность цветопередачи

Используя аппаратную калибровку LG Calibration Studio, вы сможете получить передовое качество цвета с широким цветовым спектром и насыщенностью.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

*Программное обеспечение и датчик НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.

Печать

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    9.0kg

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    973 x 183 x 544mm

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    714.1 x 411.8 x 65.0mm

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    714.1 x 627.0 x 266.0 (UP) / 714.1 x 507.0 x 266.0 (DOWN)

  • Вес в Упаковке [кг]

    12.8kg

  • Вес без Подставки [кг]

    5.6kg

АКСЕССУАРЫ

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • USB A к B

    YES

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • D-Sub

    -

  • 12G-SDI

    -

  • 3G-SDI

    -

  • Аудиовход

    -

  • Встроенный KVM

    -

  • Компонентный (Разрешение)

    -

  • Композитный (Разрешение)

    -

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Версия DP

    1.4 (DSC)

  • DVI-D

    -

  • DVI (макс. разрешение в Гц)

    -

  • D-Sub (макс. разрешение в Гц)

    -

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Выход Наушники

    4-Pole(Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Выход Line

    -

  • Вход Микрофон

    -

  • RS-232

    -

  • SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)

    -

  • S-Video

    -

  • Thunderbolt

    -

  • Thunderbolt (Передача Данных)

    -

  • Thunderbolt (макс. разрешение в Гц)

    -

  • Thunderbolt (Подача Энергии)

    -

  • USB-C

    -

  • USB-C (Передача Данных)

    -

  • USB-C (макс. разрешение в Гц)

    -

  • USB-C (Подача Энергии)

    -

  • USB Downstream Порт

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Порт

    YES(1ea/ver3.0)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    275cd/m²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250cd/m²

  • Цвета Бит

    -

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07B

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1200000:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500000:1

  • Изгиб

    -

  • Тип Панели

    OLED

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.1814 x 0.1814 mm

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    0.03ms (GTG)

  • Диагональ [см]

    79.9

  • Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Покрытие

    -

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    YES

  • Advanced True Wide Pol.

    -

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Автоматическая Яркость

    -

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    YES

  • Автоматический Датчик Яркости

    -

  • Стабилизация Яркости

    -

  • Камера

    -

  • Заводская Калибровка Цвета

    YES

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    YES

  • Прицел

    YES

  • DICOM Совместимый

    -

  • Dolby Vision™

    -

  • Динамическая Синхронизация Действий

    YES

  • Отсутствие Мерцания

    YES

  • FPS Счетчик

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • HW Калибровка

    HW Calibration Ready

  • Подсветка

    Unity Hexagon Lighting

  • Микрофон

    -

  • Технология Mini-LED

    -

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    -

  • Nano IPS™ Technology

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Разгон

    -

  • Pathology Mode

    -

  • PBP

    -

  • PIP

    -

  • Режим Чтения

    YES

  • Светодиодная RGB-подсветка

    -

  • Умное Энергосбережение

    YES

  • Супер Разрешение+

    -

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ TRUE BLACK 400

  • VRR

    YES

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y24

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 mm

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Энергопотребление (Energy Star)

    32W

  • Энергопотребление (Макс.)

    60W

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Less than 0.5W

  • Энергопотребление (Тип.)

    55W

  • Тип

    External Power(Adapter)

ЗВУК

  • Maxx Audio

    -

  • Bluetooth Совместимость

    -

  • Dolby Atmos

    -

  • DTS HP:X

    YES

  • Rich Bass

    -

  • Динамик

    10W x 2

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    YES

  • Двойной Контроллер

    YES

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    YES

  • Центр Управления LG UltraGear™

    -

  • LG UltraGear™ Studio

    -

  • Qubyx

    -

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами