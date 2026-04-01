31,5-дюймовый LG Smart Monitor Swing 4K UHD IPS с сенсорным экраном и мобильной стойкой

32U889SA
Front view of 31,5-дюймовый LG Smart Monitor Swing 4K UHD IPS с сенсорным экраном и мобильной стойкой 32U889SA
вид сбоку под углом +30 градусов при высоте монитора, отрегулированной вниз
Вид спереди
Вид спереди дисплея, поворачивающегося на 90 градусов
Вид спереди при высоте монитора, отрегулированной вниз
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом –30 градусов
вид сбоку под углом –30 градусов на монитор, наклоненный на +25 градусов
вид сбоку под углом –30 градусов при высоте монитора, отрегулированной вниз
вид сбоку под углом –30 градусов при высоте монитора, отрегулированной вниз и наклоне монитора -25 градусов
Вид сзади
вид сзади под углом +15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов при высоте монитора, отрегулированной вниз
Вид слева
Основные характеристики

  • 31,5-дюймовый сенсорный IPS-дисплей 4K UHD (3840x2160)
  • Подставка с колесами с регулировкой наклона, высоты, поворота шарнира и режима портрета
  • webOS
  • AirPlay 2, функция Screen Share, Bluetooth
  • 3xUSB-C (1 сверху/2 снизу, PD 65 Вт), 2xHDMI
  • Поддержка пульта Magic Remote и веб-камеры (POGO) (продаются отдельно)

Логотип LG Smart Monitor Swing.

Идеальная гибкость для работы и игр

Испытайте преимущества гибкости с LG Smart Monitor с сенсорным экраном, оснащенным подвижной стойкой для идеальной настройки угла и положения. Наслаждайтесь плавным управлением сенсорным экраном, большим 31,5-дюймовым дисплеем и потрясающим качеством изображения 4K для работы и развлечений.

На изображении показана женщина, использующая LG Smart Monitor Swing с ребенком, три человека сидящие за столом и смотрящие на LG Smart Monitor Swing, мужчина, смотрящий на экран LG Smart Monitor Swing со своей собакой, и еще один мужчина, работающий на LG Smart Monitor Swing.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

На этом изображении женщина работает с использованием LG Smart Monitor Swing.

Гибкость улучшает продуктивность

На этом изображении показана женщина и трое детей, играющих с использованием LG Smart Monitor Swing.

31,5-дюймовый 4K UHD IPS с сенсорным экраном

На левом изображении LG Smart Monitor Swing в офисе отображает различные графики, а на правом изображении LG Smart Monitor Swing дома воспроизводит фильм.

Работа и развлечения с webOS

Фронтальный вид двух мониторов LG Smart Monitor Swing с webOS, один в альбомной ориентации показывает домашний экран, другой – в портретной ориентации с вертикальным видео и интерфейсом социальной сети.

Гибкая стойка на колесах

LG Smart Monitor Swing, используемый для каждой потребности

Женщина работает над иллюстрацией, используя LG Smart Monitor Swing.
День работающей матери со Swing 
Мужчина держит клавиатуру в одной руке, касаясь экрана LG Smart Monitor Swing другой.
День подработки со Swing 
Мужчина смотрит видео на LG Smart Monitor Swing вместе со своей собакой.
Создатель контента со Swing 
На LG Smart Monitor Swing воспроизводится видео электронной коммерции в прямом эфире.
День команды малого бизнеса со Swing 
Рекламное объявление о продукте воспроизводится на LG Smart Monitor Swing в универмаге.
День менеджера розничной торговли со Swing 

31,5-дюймовый 4K UHD IPS с сенсорным экраном

Реалистичные изображения, доступные одним касанием

Погрузитесь в яркие цвета и детали с нашим 31,5-дюймовым дисплеем 4K UHD IPS. Интуитивно понятный сенсорный экран обеспечивает простое управление, позволяя быстро получить доступ к настройкам. Наслаждайтесь четкими изображениями и точными цветами благодаря широкой цветовой гамме DCI-P3 95% и яркости 350 нит. Испытайте потрясающую четкость и реалистичность изображений, которые оживляют ваш контент.

На этом изображении показана женщина и трое детей, играющих с использованием LG Smart Monitor Swing.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Яркость: 350 нит (стандарт), цветовая гамма: DCI-P3 95% (Typ.).

Легкие настройки, адаптируемые под любой угол обзора

Наш смарт-монитор оснащен гибкой подставкой с торсионной пружиной, позволяющей легко регулировать наклон, поворот шарнира, высоту и режим портрета для настройки угла просмотра без усилий. Толстое квадратное основание обеспечивает стабильность, а элегантный серо-белый оттенок гармонично вписывается в интерьер любого дома или рабочего места.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эта стойка предназначена для поддержки веса от 4 кг до 6,5 кг, и повреждения, вызванные превышением этого лимита, не покрываются гарантией.

Подвижная стойка со скрытым адаптером

Благодаря прочным колесикам, легко перемещайте ее туда, где она необходима, наслаждаясь плавной и стабильной мобильностью. Кроме того, скрытый адаптер аккуратно прячет кабели, обеспечивая чистый и упорядоченный вид.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Встроенный адаптер может различаться в зависимости от страны.

Гибкость улучшает продуктивность

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

USB-C

Производительный хаб с удобным подключением

Три порта USB-C позволяют использовать дисплей для вывода данных, передавать данные и заряжать подключенные устройства (до 65 Вт), обеспечивая одновременную поддержку ноутбука, все одновременно по одному кабелю.

Ноутбук подключен к LG Smart Monitor Swing через USB-C. Он заряжается через USB-C, отображая тот же экран.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Для надлежащей работы необходимо использовать кабель USB-C, входящий в комплект и обеспечивающий возможность подключения порта USB-C к монитору. Обратите внимание, что наличие кабеля может различаться в зависимости от страны.

Приложение LG Switch

Легко оптимизировать благодаря LG Switch

Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для работы и жизни. Вы можете быстро перемещаться и выбирать смарт-функции с помощью клавиатуры и мыши, нажимая на горячие клавиши на вашем ПК и webOS. К тому же, можно легко разделить весь дисплей на 6 секций, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши.

Быстрое управление

Откройте для себя удобство быстрого управления на LG Smart Monitor Swing, которое обеспечивает легкий доступ к меню через простые действия с клавиатурой и мышью. Оно также позволяет легко переключаться между ПК и webOS с помощью сочетаний клавиш.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Приложение LG Switch предназначено только для ПК.

* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Дублирование прямо с ваших устройств

Без лишних усилий передавайте контент с вашего смарт-устройства на монитор с помощью AirPlay 2* (для устройств Apple) или функции Screen Share** (для устройств Android). Подключайтесь мгновенно и наслаждайтесь идеальным звуком и впечатлениями от просмотра на большом экране всего за несколько нажатиями.

Один и тот же экран отображается на LG Smart Monitor Swing, ноутбуке, планшете и смартфоне с использованием AirPlay 2 и функции Screen Share.

* Apple и связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Apple Inc. Поддерживаемые функции могут отличаться в зависимости от страны и региона.

* Для использования AirPlay и HomeKit с этим монитором рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS. Apple, AirPlay и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. Эмблема Works with Apple Home является товарным знаком Apple Inc.

* Функция Screen Share: поддерживается на Android или Windows 10 и выше.

* Подключите устройство к той же сети, что и монитор.

webOS

Готовый домашний офис без ПК

webOS позволяет удаленно получить доступ к вашему ПК и облачным ПК через приложение Remote PC. Эта функция позволяет использовать различные сервисы домашнего офиса, включая видеоконференции и облачные приложения, и все это без ПК.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Указанные выше клавиатура, мышь, гарнитура, геймпад и веб-камера (типа Pogo) не входят в комплект (продаются отдельно).

* Remote PC доступно только на ПК с Windows 10 Pro или более поздней ОС.

* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Отдельные стриминговые сервисы могут требовать оплаты подписки и не предоставляются (подписка приобретается отдельно).

* Функциональность Remote PC поддерживается на Windows 10 Pro или более поздних версиях и совместима с ПК сторонних производителей, поддерживающих удаленное подключение к ПК, включая LG gram.

* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.

Новое обновление каждый год в течение 5 лет
с отмеченной наградами программой webOS Re:New Program

Получайте новейшие функции и ежегодные обновления программного обеспечения до четырех раз в течение пяти лет. webOS отмечен наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. С каждым обновлением ваши данные и конфиденциальная информация получают дополнительную защиту.

* Программа webOS Re:New применяется к моделям LG Smart Monitor, выпуск которых запланирован на 2025 год, и они будут оснащены версией webOS 24.

* Для смарт-моделей LG Smart Monitor будет предоставляться обновление версии webOS 26, а не версии webOS 25.

* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Обновления webOS доступны до четырех раз в течение пятилетнего периода, начиная с даты выпуска продукта. Доступность функций и график обновлений могут отличаться в зависимости от модели и региона.

webOS

Беспроблемное переключение каналов

Благодаря webOS наслаждайтесь беспроблемным доступом к разнообразному контенту через такие приложения, как Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV и бесплатные каналы LG Channels. Получайте персонализированные рекомендации, исследуйте такие приложения, как Sports, Game и LG Fitness, и легко управляйте всем с помощью пульта ДУ или сенсорного управления. Дизайн с тонким белым корпусом, безрамочным с трех сторон, усиливает погружение, а стереодинамики (5Вт x 2) обеспечивают кристально чистый звук для получения наилучших впечатлений от просмотра.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Встроенные стриминговые сервисы и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

* Требуются подключение к Интернету и подписка на стриминговые сервисы. Для некоторых сервисов могут взиматься дополнительные сборы, так как они не включены и требуют отдельной подписки.

* Предоставляется множество персонализированных приложений и сервисов, включая музыку, спорт, домашний офис и облачные игры для каждой зарегистрированной учетной записи.

Игра

Приступайте к игре

Нет необходимости в игровой консоли – играйте в игры с помощью монитора LG Smart Monitor. Играйте в облачные игры непосредственно с Главного экрана и подключайтесь к стриминговым приложениям для доступа к игровому контенту.

Музыка

Подбор в соответствии с музыкальными предпочтениями

Иммерсивная музыка с 2 стереодинамиками мощностью 5 Вт. Легкий поиск и быстрое получение доступа к недавним композициям благодаря стриминговым сервисам. Рекомендации популярных композиций в зависимости от ваших предпочтений.

Спорт

Следите за своими спортивными командами

Поддерживайте свою команду с помощью персонализированного сервиса. В нем отображается обновленная информация о вашей любимой спортивной команде, основанная на вашем профиле.

LG Fitness

Персонализированный фитнес дома

Превратите свою гостиную в спортивный зал при помощи LG Fitness. Наслаждайтесь широким спектром тренировок, отслеживайте свой прогресс и достигайте своих целей, не вставая с дивана.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Указанные выше клавиатура, мышь, гарнитура и геймпад не входят в комплект (продаются отдельно).

* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Отдельные стриминговые сервисы могут требовать оплаты подписки и не предоставляются (подписка приобретается отдельно).

* Доступность Gaming Portal может зависеть от региона. В неподдерживаемых регионах пользователи будут перенаправлены на существующий игровой портал.

* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.

Управление яркостью

Интеллектуальная яркость при любом освещении

Управление яркостью обнаруживает источники света в вашем пространстве и автоматически регулирует яркость экрана для четких и ясных изображений, будь то день или ночь.

Левое изображение показывает дневной вид с функцией регулировки яркости, а правое изображение показывает ночной вид с той же функцией.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Dynamic Tone Mapping

Яркие краски и контраст вдыхают новую жизнь

Наслаждайтесь визуальными эффектами на новом уровне благодаря функции Dynamic Tone Mapping, которая позволяет регулировать яркость и контраст для оптимального реалистичного изображения деталей. Фильмы и игры оживают благодаря эффекту погружения и консистентному качеству для всего контента.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Доступно только при подключенном видеосигнале HDR.

На экране LG Smart Monitor Swing отображается интерфейс ThinQ Home Dashboard.

Домашняя панель инструментов ThinQ

Удобное управление бытовой техникой

Панель ThinQ Home Dashboard делает жизнь удобнее. С помощью пульта дистанционного управления можно легко проверять состояние бытовой техники и устройств LG на одном экране и управлять ими.

* Для использования функций ThinQ загрузите приложение LG ThinQ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и подключитесь к сети Wi-Fi. Подробные инструкции по использованию см. в справочном руководстве приложения.

* Для регистрации устройств в приложении LG ThinQ требуется беспроводной Интернет дома.

* Фактические функции приложения LG ThinQ могут варьироваться в зависимости от продукта и модели.

* Этот продукт зарегистрирован как телевизор в приложении LG ThinQ. Вы можете изменить имя зарегистрированного устройства в приложении LG ThinQ.

* Через приложение LG ThinQ вы можете использовать функции управления громкостью, указателем и питанием.

Голосовое управление с помощью пульта Magic Remote

С приложением ThinQ вы можете легко управлять удаленно с помощью голосовых команд через Alexa, что позволит использовать смарт-монитор не только в качестве дисплея. Он становится центром для всех ваших нужд в развлечениях и продуктивности, улучшая ваш общий мультимедийный опыт. Для всего этого требуется только пульт Magic Remote.

Женщина увеличивает громкость LG Smart Monitor Swing с помощью пульта Magic Remote.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Для правильной работы необходимо подключить LG Smart Monitor к приложению ThinQ.

* Изображения на экране могут отличаться от реального приложения. Сервисы могут отличаться в зависимости от региона/страны или версии приложения.

* Вы можете изменить настройки языка и региона на 22 языках для 146 стран: английский / корейский / испанский / французский / немецкий / итальянский / португальский / русский / польский / турецкий / японский / арабский (Саудовская Аравия/ОАЭ) / вьетнамский / тайский / шведский / тайваньский / индонезийский / датский / голландский / норвежский / греческий / израильский (например, США/английский).

** Пульт дистанционного управления входит в комплект.

** Пульт Magic Remote продается отдельно и может отличаться в зависимости от страны. 

** Функциональность Alexa доступна. Обратитесь к спецификациям продукта для получения подробной информации.

Производительность на рабочих местах

Повышайте эффективность бизнеса с универсальным монитором

Ощутите свободу в проектировании вашего бизнеса. Его универсальные функции, регулируемая стойка и расширенные возможности подключения делают его идеальным спутником, который безупречно адаптируется к вашим потребностям в любой рабочей среде. Независимо от того, работаете ли вы из офиса, на объекте клиента или удаленно, это решение позволяет вам работать интеллектуальнее, быстрее и эффективнее.

Четыре человека сидят за столом, проводя встречу с использованием LG Smart Monitor Swing.

Личный офис: наш смарт-монитор поддерживает универсальное решение для небольших презентаций и встреч в вашем личном офисе.

Мужчина держит куртку, в то время как женщина касается экрана LG Smart Monitor Swing, чтобы просмотреть информацию о куртке.

Малый бизнес: наш смарт-монитор обеспечивает простое и эффективное сотрудничество и генерацию идей с помощью одного касания.

Пациент лежит в больничной койке, рядом с ним стоят два медицинских специалиста. Рядом с врачом находится LG Smart Monitor Swing.

Больница: наш смарт-монитор можно настроить так, чтобы пациенты могли комфортно просматривать результаты своих анализов, без необходимости в движении.

Мужчина играет в гольф в помещении с экраном для гольфа, рядом с ним находится LG Smart Monitor Swing, отображающий данные.

Экран для гольфа: разместите наш смарт-монитор в нужном вам помещении, чтобы легко создать собственную зону для тренировок игры в гольф.

Женщина смотрит на баннер мероприятия, отображаемый на LG Smart Monitor Swing в кафе.

Розничная торговля: наш смарт-монитор отображает рекламные видео или баннеры мероприятий, что делает его эффективным инструментом для продвижения бизнеса.

Мужчина в VIP-зале читает новости на LG Smart Monitor Swing.

VIP-зал: наш смарт-монитор служит личным экраном для ожидающих клиентов в залах ожидания, предоставляя новости или документы для просмотра в VIP-зале.

Женщина просматривает график на LG Smart Monitor Swing в номере отеля.

Номер в отеле: наш смарт-монитор помогает вам оставаться продуктивными с помощью встроенной webOS, которая предлагает ваши любимые приложения и сервисы для продуктивности, обеспечивая бесперебойную работу.

Ребенок смотрит онлайн-урок на LG Smart Monitor Swing в комнате.

Дистанционное обучение: наш смарт-монитор предоставляет большой дисплей с высоким разрешением и гибкую стойку, максимально увеличивая вашу концентрацию и продуктивность при обучении дома.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    31.5"

  • Экран - Разрешение

    3840 x 2160

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95%

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    350 кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60 Гц

  • Экран - Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет / Поворот

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    21.2 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    900 x 617 x 337 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    727.4 x 437.4 x 27.8 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    727.4 x 1312.3 x 420 мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    28.8 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    6.1 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • HDMI

    да (2 шт)

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Белый / 1.5м

  • Пульт ДУ

    да (стандартный тонкий пульт)

  • USB-C

    да (3 шт)

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    да (2 шт)

  • USB-C

    да (3 шт)

  • USB-C (Передача Данных)

    да

  • USB-C (макс. разрешение в Гц)

    3840x2160@60Гц

  • USB-C (Подача Энергии)

    65 Вт

  • USB Downstream Порт

    да (USB-C, 2 шт)

  • USB Upstream Порт

    да (USB-C, 1 шт)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    280 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    350 кд/м²

  • Цвета Бит

    10бит (8бит+FRC)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07 млрд

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90%

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95%

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.18159 x 0.18159 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60 Гц

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    80 см

  • Диагональ [дюймы]

    31.5"

  • Покрытие

    глянцевое

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Автоматическая Яркость

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • HDR 10

    да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    32U889SA-W

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет / Поворот

  • Безрамочный Дизайн

    3х-сторонний безрамный

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (DC Off)

    менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    30Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    34Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

УМНЫЕ ФУНКЦИИ

  • Веб-браузер

    да

  • LG ThinQ®

    да

  • Зеркальное Отображение

    да

  • Операционная Система

    webOS 24

  • Голосовые Помощники

    да (с помощью пульта Magic Remote - не входит в комплект поставки)

  • Wi-Fi

    да

ЗВУК

  • Bluetooth Совместимость

    да

  • Динамик

    5Вт x2

