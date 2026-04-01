31,5-дюймовый LG Smart Monitor Swing 4K UHD IPS с сенсорным экраном и мобильной стойкой
32U889SA
()
Основные характеристики
- 31,5-дюймовый сенсорный IPS-дисплей 4K UHD (3840x2160)
- Подставка с колесами с регулировкой наклона, высоты, поворота шарнира и режима портрета
- webOS
- AirPlay 2, функция Screen Share, Bluetooth
- 3xUSB-C (1 сверху/2 снизу, PD 65 Вт), 2xHDMI
- Поддержка пульта Magic Remote и веб-камеры (POGO) (продаются отдельно)
Идеальная гибкость для работы и игр
Испытайте преимущества гибкости с LG Smart Monitor с сенсорным экраном, оснащенным подвижной стойкой для идеальной настройки угла и положения. Наслаждайтесь плавным управлением сенсорным экраном, большим 31,5-дюймовым дисплеем и потрясающим качеством изображения 4K для работы и развлечений.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
LG Smart Monitor Swing, используемый для каждой потребности
31,5-дюймовый 4K UHD IPS с сенсорным экраном
Реалистичные изображения, доступные одним касанием
Погрузитесь в яркие цвета и детали с нашим 31,5-дюймовым дисплеем 4K UHD IPS. Интуитивно понятный сенсорный экран обеспечивает простое управление, позволяя быстро получить доступ к настройкам. Наслаждайтесь четкими изображениями и точными цветами благодаря широкой цветовой гамме DCI-P3 95% и яркости 350 нит. Испытайте потрясающую четкость и реалистичность изображений, которые оживляют ваш контент.
На этом изображении показана женщина и трое детей, играющих с использованием LG Smart Monitor Swing.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Яркость: 350 нит (стандарт), цветовая гамма: DCI-P3 95% (Typ.).
Легкие настройки, адаптируемые под любой угол обзора
Наш смарт-монитор оснащен гибкой подставкой с торсионной пружиной, позволяющей легко регулировать наклон, поворот шарнира, высоту и режим портрета для настройки угла просмотра без усилий. Толстое квадратное основание обеспечивает стабильность, а элегантный серо-белый оттенок гармонично вписывается в интерьер любого дома или рабочего места.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Эта стойка предназначена для поддержки веса от 4 кг до 6,5 кг, и повреждения, вызванные превышением этого лимита, не покрываются гарантией.
Подвижная стойка со скрытым адаптером
Благодаря прочным колесикам, легко перемещайте ее туда, где она необходима, наслаждаясь плавной и стабильной мобильностью. Кроме того, скрытый адаптер аккуратно прячет кабели, обеспечивая чистый и упорядоченный вид.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Встроенный адаптер может различаться в зависимости от страны.
Гибкость улучшает продуктивность
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
USB-C
Производительный хаб с удобным подключением
Три порта USB-C позволяют использовать дисплей для вывода данных, передавать данные и заряжать подключенные устройства (до 65 Вт), обеспечивая одновременную поддержку ноутбука, все одновременно по одному кабелю.
Ноутбук подключен к LG Smart Monitor Swing через USB-C. Он заряжается через USB-C, отображая тот же экран.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Для надлежащей работы необходимо использовать кабель USB-C, входящий в комплект и обеспечивающий возможность подключения порта USB-C к монитору. Обратите внимание, что наличие кабеля может различаться в зависимости от страны.
Приложение LG Switch
Легко оптимизировать благодаря LG Switch
Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для работы и жизни. Вы можете быстро перемещаться и выбирать смарт-функции с помощью клавиатуры и мыши, нажимая на горячие клавиши на вашем ПК и webOS. К тому же, можно легко разделить весь дисплей на 6 секций, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши.
Быстрое управление
Откройте для себя удобство быстрого управления на LG Smart Monitor Swing, которое обеспечивает легкий доступ к меню через простые действия с клавиатурой и мышью. Оно также позволяет легко переключаться между ПК и webOS с помощью сочетаний клавиш.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Приложение LG Switch предназначено только для ПК.
* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Дублирование прямо с ваших устройств
Без лишних усилий передавайте контент с вашего смарт-устройства на монитор с помощью AirPlay 2* (для устройств Apple) или функции Screen Share** (для устройств Android). Подключайтесь мгновенно и наслаждайтесь идеальным звуком и впечатлениями от просмотра на большом экране всего за несколько нажатиями.
Один и тот же экран отображается на LG Smart Monitor Swing, ноутбуке, планшете и смартфоне с использованием AirPlay 2 и функции Screen Share.
* Apple и связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Apple Inc. Поддерживаемые функции могут отличаться в зависимости от страны и региона.
* Для использования AirPlay и HomeKit с этим монитором рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS. Apple, AirPlay и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. Эмблема Works with Apple Home является товарным знаком Apple Inc.
* Функция Screen Share: поддерживается на Android или Windows 10 и выше.
* Подключите устройство к той же сети, что и монитор.
webOS
Готовый домашний офис без ПК
webOS позволяет удаленно получить доступ к вашему ПК и облачным ПК через приложение Remote PC. Эта функция позволяет использовать различные сервисы домашнего офиса, включая видеоконференции и облачные приложения, и все это без ПК.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Указанные выше клавиатура, мышь, гарнитура, геймпад и веб-камера (типа Pogo) не входят в комплект (продаются отдельно).
* Remote PC доступно только на ПК с Windows 10 Pro или более поздней ОС.
* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Отдельные стриминговые сервисы могут требовать оплаты подписки и не предоставляются (подписка приобретается отдельно).
* Функциональность Remote PC поддерживается на Windows 10 Pro или более поздних версиях и совместима с ПК сторонних производителей, поддерживающих удаленное подключение к ПК, включая LG gram.
* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
Новое обновление каждый год в течение 5 лет
с отмеченной наградами программой webOS Re:New Program
Получайте новейшие функции и ежегодные обновления программного обеспечения до четырех раз в течение пяти лет. webOS отмечен наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. С каждым обновлением ваши данные и конфиденциальная информация получают дополнительную защиту.
* Программа webOS Re:New применяется к моделям LG Smart Monitor, выпуск которых запланирован на 2025 год, и они будут оснащены версией webOS 24.
* Для смарт-моделей LG Smart Monitor будет предоставляться обновление версии webOS 26, а не версии webOS 25.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления webOS доступны до четырех раз в течение пятилетнего периода, начиная с даты выпуска продукта. Доступность функций и график обновлений могут отличаться в зависимости от модели и региона.
webOS
Беспроблемное переключение каналов
Благодаря webOS наслаждайтесь беспроблемным доступом к разнообразному контенту через такие приложения, как Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV и бесплатные каналы LG Channels. Получайте персонализированные рекомендации, исследуйте такие приложения, как Sports, Game и LG Fitness, и легко управляйте всем с помощью пульта ДУ или сенсорного управления. Дизайн с тонким белым корпусом, безрамочным с трех сторон, усиливает погружение, а стереодинамики (5Вт x 2) обеспечивают кристально чистый звук для получения наилучших впечатлений от просмотра.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Встроенные стриминговые сервисы и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Требуются подключение к Интернету и подписка на стриминговые сервисы. Для некоторых сервисов могут взиматься дополнительные сборы, так как они не включены и требуют отдельной подписки.
* Предоставляется множество персонализированных приложений и сервисов, включая музыку, спорт, домашний офис и облачные игры для каждой зарегистрированной учетной записи.
Игра
Приступайте к игре
Нет необходимости в игровой консоли – играйте в игры с помощью монитора LG Smart Monitor. Играйте в облачные игры непосредственно с Главного экрана и подключайтесь к стриминговым приложениям для доступа к игровому контенту.
Спорт
Следите за своими спортивными командами
Поддерживайте свою команду с помощью персонализированного сервиса. В нем отображается обновленная информация о вашей любимой спортивной команде, основанная на вашем профиле.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Указанные выше клавиатура, мышь, гарнитура и геймпад не входят в комплект (продаются отдельно).
* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Отдельные стриминговые сервисы могут требовать оплаты подписки и не предоставляются (подписка приобретается отдельно).
* Доступность Gaming Portal может зависеть от региона. В неподдерживаемых регионах пользователи будут перенаправлены на существующий игровой портал.
* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
Управление яркостью
Интеллектуальная яркость при любом освещении
Управление яркостью обнаруживает источники света в вашем пространстве и автоматически регулирует яркость экрана для четких и ясных изображений, будь то день или ночь.
Левое изображение показывает дневной вид с функцией регулировки яркости, а правое изображение показывает ночной вид с той же функцией.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Dynamic Tone Mapping
Яркие краски и контраст вдыхают новую жизнь
Наслаждайтесь визуальными эффектами на новом уровне благодаря функции Dynamic Tone Mapping, которая позволяет регулировать яркость и контраст для оптимального реалистичного изображения деталей. Фильмы и игры оживают благодаря эффекту погружения и консистентному качеству для всего контента.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Доступно только при подключенном видеосигнале HDR.
* Для использования функций ThinQ загрузите приложение LG ThinQ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и подключитесь к сети Wi-Fi. Подробные инструкции по использованию см. в справочном руководстве приложения.
* Для регистрации устройств в приложении LG ThinQ требуется беспроводной Интернет дома.
* Фактические функции приложения LG ThinQ могут варьироваться в зависимости от продукта и модели.
* Этот продукт зарегистрирован как телевизор в приложении LG ThinQ. Вы можете изменить имя зарегистрированного устройства в приложении LG ThinQ.
* Через приложение LG ThinQ вы можете использовать функции управления громкостью, указателем и питанием.
Голосовое управление с помощью пульта Magic Remote
С приложением ThinQ вы можете легко управлять удаленно с помощью голосовых команд через Alexa, что позволит использовать смарт-монитор не только в качестве дисплея. Он становится центром для всех ваших нужд в развлечениях и продуктивности, улучшая ваш общий мультимедийный опыт. Для всего этого требуется только пульт Magic Remote.
Женщина увеличивает громкость LG Smart Monitor Swing с помощью пульта Magic Remote.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Для правильной работы необходимо подключить LG Smart Monitor к приложению ThinQ.
* Изображения на экране могут отличаться от реального приложения. Сервисы могут отличаться в зависимости от региона/страны или версии приложения.
* Вы можете изменить настройки языка и региона на 22 языках для 146 стран: английский / корейский / испанский / французский / немецкий / итальянский / португальский / русский / польский / турецкий / японский / арабский (Саудовская Аравия/ОАЭ) / вьетнамский / тайский / шведский / тайваньский / индонезийский / датский / голландский / норвежский / греческий / израильский (например, США/английский).
** Пульт дистанционного управления входит в комплект.
** Пульт Magic Remote продается отдельно и может отличаться в зависимости от страны.
** Функциональность Alexa доступна. Обратитесь к спецификациям продукта для получения подробной информации.
Производительность на рабочих местах
Повышайте эффективность бизнеса с универсальным монитором
Ощутите свободу в проектировании вашего бизнеса. Его универсальные функции, регулируемая стойка и расширенные возможности подключения делают его идеальным спутником, который безупречно адаптируется к вашим потребностям в любой рабочей среде. Независимо от того, работаете ли вы из офиса, на объекте клиента или удаленно, это решение позволяет вам работать интеллектуальнее, быстрее и эффективнее.
Личный офис: наш смарт-монитор поддерживает универсальное решение для небольших презентаций и встреч в вашем личном офисе.
Малый бизнес: наш смарт-монитор обеспечивает простое и эффективное сотрудничество и генерацию идей с помощью одного касания.
Больница: наш смарт-монитор можно настроить так, чтобы пациенты могли комфортно просматривать результаты своих анализов, без необходимости в движении.
Экран для гольфа: разместите наш смарт-монитор в нужном вам помещении, чтобы легко создать собственную зону для тренировок игры в гольф.
Розничная торговля: наш смарт-монитор отображает рекламные видео или баннеры мероприятий, что делает его эффективным инструментом для продвижения бизнеса.
VIP-зал: наш смарт-монитор служит личным экраном для ожидающих клиентов в залах ожидания, предоставляя новости или документы для просмотра в VIP-зале.
Номер в отеле: наш смарт-монитор помогает вам оставаться продуктивными с помощью встроенной webOS, которая предлагает ваши любимые приложения и сервисы для продуктивности, обеспечивая бесперебойную работу.
Дистанционное обучение: наш смарт-монитор предоставляет большой дисплей с высоким разрешением и гибкую стойку, максимально увеличивая вашу концентрацию и продуктивность при обучении дома.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
31.5"
Экран - Разрешение
3840 x 2160
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95%
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
350 кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60 Гц
Экран - Время Отклика
5 мс (GtG)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет / Поворот
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
21.2 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
900 x 617 x 337 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
727.4 x 437.4 x 27.8 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
727.4 x 1312.3 x 420 мм
Вес в Упаковке [кг]
28.8 кг
Вес без Подставки [кг]
6.1 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
HDMI
да (2 шт)
HDMI (Цвет/Длина)
Белый / 1.5м
Пульт ДУ
да (стандартный тонкий пульт)
USB-C
да (3 шт)
СОВМЕСТИМОСТЬ
HDMI
да (2 шт)
USB-C
да (3 шт)
USB-C (Передача Данных)
да
USB-C (макс. разрешение в Гц)
3840x2160@60Гц
USB-C (Подача Энергии)
65 Вт
USB Downstream Порт
да (USB-C, 2 шт)
USB Upstream Порт
да (USB-C, 1 шт)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
280 кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
350 кд/м²
Цвета Бит
10бит (8бит+FRC)
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07 млрд
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90%
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95%
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.18159 x 0.18159 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60 Гц
Разрешение
3840 x 2160
Время Отклика
5 мс (GtG)
Диагональ [см]
80 см
Диагональ [дюймы]
31.5"
Покрытие
глянцевое
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Автоматическая Яркость
да
Отсутствие Мерцания
да
HDR 10
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
32U889SA-W
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет / Поворот
Безрамочный Дизайн
3х-сторонний безрамный
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (DC Off)
менее 0.5Вт
Энергопотребление (Energy Star)
30Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
Энергопотребление (Тип.)
34Вт
Тип
Внешний адаптер
УМНЫЕ ФУНКЦИИ
Веб-браузер
да
LG ThinQ®
да
Зеркальное Отображение
да
Операционная Система
webOS 24
Голосовые Помощники
да (с помощью пульта Magic Remote - не входит в комплект поставки)
Wi-Fi
да
ЗВУК
Bluetooth Совместимость
да
Динамик
5Вт x2
