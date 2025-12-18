About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX7 27 дюймов Игровой монитор 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), панель Glare

LG UltraGear™ GX7 27 дюймов Игровой монитор 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), панель Glare

27GX704A-B
фронтальный вид с характеристиками
вид сбоку под углом +15 градусов
вид снизу под углом +15 градусов
Вид спереди с опущенной подставкой.
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
Вид снизу и сбоку
вид сверху
вид сверху под углом -15 градусов
вид сверху под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид в перспективе под углом +15 градусов
Вид сзади в перспективе
Вид задней панели с разъемами подключения.
Основные характеристики

  • 27-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True Black 400
  • Панель Glare
  • OLED с частотой обновления 240Hz
  • 0.03ms (GtG)
  • Уровень контрастности 1,5 млн:1
Больше
Игровой монитор UltraGear™ OLED.

Дисплей

27-дюймовый OLED с разрешением QHD (2560 x 1440)

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 станд. 98.5%**

Панель Glare

Скорость

Частота обновления 240Hz

Время отклика 0.03ms (GtG)

QHD при 240Hz от HDMI 2.1

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear 27GR95QE.

** DCI-P3 стандартный 98,5%, минимальный 90%.

Коснитесь anchor-display

OLED с MLA+

Блесквеликолепной игры

Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.

Яркая панель OLED с MLA+

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Micro Lens Array+

Эволюция OLED

Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Взрыв красок

VESA DisplayHDR True Black 400 оживляет любую сцену, яркую или темную, реалистичными деталями благодаря уровню контрастности 1,5M. Погрузитесь в игру с более ярким миром, созданным благодаря DCI-P3 98.5% (Typ).

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* True Black 400 («Настоящий черный») используется при среднем уровне изображения 10%, а 1,5 млн:1 – это уровень контрастности при среднем уровне изображения 25%.

Низкий уровень синего света

Мощная защита
от синего света

Испытайте свободу игры со сниженным уровнем вредного синего света. LG WOLED

использует передовые технологии, которые снижают уровень синего света,

сохраняя живые яркие цвета; низкий уровень синего сертифицирован UL

Platinum; это обеспечивает яркие игровые цвета для более комфортных впечатлений от просмотра.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.

* Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) – A196009, без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum – V745051.

* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Изображение настройки ГИП «Режим геймера».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Изображение настройки ГИП «Яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.

* Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.

Tap anchor-speed..
OLED-дисплей с частотой 240Hz и временем 0.03ms (GtG).

OLED-дисплей с 240Hz и 0.03ms (GtG)

OLED с молниеносной скоростью

Новый монитор LG UltraGear™ обеспечивает сверхскоростную частоту обновления 240Hz и время отклика 0.03ms (GtG) на OLED-дисплее.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Невероятная скорость,
частота обновления OLED 240Hz

Повышенная скорость 240Hz позволяет быстро увидеть следующий кадр во время игры, обеспечивая плавность отображения изображений. Это помогает геймерам быстро реагировать на противников и легко прицеливаться.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Чрезвычайно быстрое
время отклика 0.03ms

Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению обратных ореолов и четкому отображению объектов позвольте себе наслаждаться игрой с более плавными движениями и сюрреалистической визуальной плавностью.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

QHD OLED при 240Hz от HDMI 2.1.

QHD OLED 240Hz от HDMI 2.1

Расширение ваших игровых возможностей с помощью OLED-дисплея

Монитор 27GX704A поддерживает частоту обновления до 240Hz через HDMI 2.1. Это означает, что геймеры могут в полной мере насладиться разрешением UHD и частотой 240Hz, используя DisplayPort или HDMI.

* Он поддерживает частоту обновления 240Hz. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая HDMI 2.1 и кабель HDMI 2.1 (входящий в комплект).

* Видеокарта продается отдельно.

Tap anchor-technology

Технология, ориентированная на плавность игрового процесса

Технология, ориентированная на плавность игрового процесса.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите процесс игры благодаря новой шестиугольной подсветке и конструкции с практически незаметной рамкой с 4 сторон. С помощью регулируемой подставки можно изменять шарнир, наклон и высоту, а регулировка поворота позволяет играть в игры еще удобнее.

Дизайн, созданный для геймеров.

Монитор с регулировкой шарнира.

Шарнир

Монитор с регулировкой наклона / высоты.

Регулировка наклона / высоты

Монитор с регулируемым поворотом.

Поворот

Монитор с незаметной рамкой.

Конструкция с незаметной рамкой

4-контактный выход для наушников.

4-конт. выход для наушников

Подключение для эффекта погружения в звук

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS:X.

* Гарнитуры продаются отдельно.

Игровой ГИП

Получивший награды игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

* Для загрузки последней версии OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

OLED Care

Защитите свой дисплей с помощью OLED Care

OLED Care помогает предотвратить появление остаточного изображения, выгорание дисплея, которое происходит при переходе к новому изображению после того, как статичное высококонтрастное изображение было показано в течение длительного времени.

* Эта функция доступна только для пульта дистанционного управления, входящего в комплект.

Dynamic Action Sync

Благодаря технологии Dynamic Action Sync геймеры могут улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

* Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Высокая точность цветопередачи

Оптимизируйте цветопередачу с помощью аппаратных средств калибровки в LG Calibration Studio, используя все возможности широкого цветового спектра и цветовой насыщенности OLED-дисплея LG OHD.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

* Программное обеспечение и датчик калибровки НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.

2-летняя гарантия на выгорание для игрового монитора UltraGear OLED.

2-летная гарантия на выгорание
для игрового монитора UltraGear OLED

* Ограниченная гарантия. Условия могут различаться в зависимости от страны.

Печать

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    7.2 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    673 x 168 x 529 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    605.2 x 351 x 45.3 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    605.2 x 532.6 x 220(вверх) / 605.2 x 402.6 x 220(вниз) мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    9.9 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4.8 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • HDMI

    да (1 шт/вер.2.1)

  • Кабель питания

    да

  • USB A к B

    да

  • Display Port

    да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    да(1 шт)

  • Версия DP

    1.4 (DSC)

  • HDMI

    да(2 шт)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    275 Кд/м²

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500000:1

  • Тип Панели

    OLED

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2292 x 0.2292 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240 Гц

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Время Отклика

    0.03 мс (GTG)

  • Диагональ [см]

    67.32 см

  • Диагональ [дюймы]

    26.5"

  • Покрытие

    глянцевое

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Заводская Калибровка Цвета

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • FPS Счетчик

    да

  • HDR 10

    да

  • HDR Effect

    да

  • HW Калибровка

    да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    да

  • VESA DisplayHDR™

    да

  • VRR

    да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    27GX704A-B

  • Год

    2025

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

SW APPLICATION

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    да

Что говорят

Наш выбор для Вас

