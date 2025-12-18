We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27 дюймов Игровой монитор 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), панель Glare
LG UltraGear™ GX7 27 дюймов Игровой монитор 240Hz OLED QHD |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), панель Glare
27GX704A-B
Дисплей
27-дюймовый OLED с разрешением QHD (2560 x 1440)
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 станд. 98.5%**
Панель Glare
Скорость
Частота обновления 240Hz
Время отклика 0.03ms (GtG)
QHD при 240Hz от HDMI 2.1
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear 27GR95QE.
** DCI-P3 стандартный 98,5%, минимальный 90%.
OLED с MLA+
Блесквеликолепной игры
Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.
Яркая панель OLED с MLA+
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Micro Lens Array+
Эволюция OLED
Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Взрыв красок
VESA DisplayHDR True Black 400 оживляет любую сцену, яркую или темную, реалистичными деталями благодаря уровню контрастности 1,5M. Погрузитесь в игру с более ярким миром, созданным благодаря DCI-P3 98.5% (Typ).
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* True Black 400 («Настоящий черный») используется при среднем уровне изображения 10%, а 1,5 млн:1 – это уровень контрастности при среднем уровне изображения 25%.
Низкий уровень синего света
Мощная защита
от синего света
Испытайте свободу игры со сниженным уровнем вредного синего света. LG WOLED
использует передовые технологии, которые снижают уровень синего света,
сохраняя живые яркие цвета; низкий уровень синего сертифицирован UL
Platinum; это обеспечивает яркие игровые цвета для более комфортных впечатлений от просмотра.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
* Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) – A196009, без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum – V745051.
* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
Быстрые настройки для более яркого OLED
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.
* Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Невероятная скорость,
частота обновления OLED 240Hz
Повышенная скорость 240Hz позволяет быстро увидеть следующий кадр во время игры, обеспечивая плавность отображения изображений. Это помогает геймерам быстро реагировать на противников и легко прицеливаться.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Чрезвычайно быстрое
время отклика 0.03ms
Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению обратных ореолов и четкому отображению объектов позвольте себе наслаждаться игрой с более плавными движениями и сюрреалистической визуальной плавностью.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Он поддерживает частоту обновления 240Hz. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая HDMI 2.1 и кабель HDMI 2.1 (входящий в комплект).
* Видеокарта продается отдельно.
Технология, ориентированная на плавность игрового процесса
Технология, ориентированная на плавность игрового процесса.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Монитор 27GX704A прошел тестирование NVIDIA и официально сертифицирован как совместимый с G-SYNC®, обеспечивая качественный игровой опыт с заметно сниженным разрывом кадров и подтормаживанием.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.
VESA certified AdaptiveSync
Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите процесс игры благодаря новой шестиугольной подсветке и конструкции с практически незаметной рамкой с 4 сторон. С помощью регулируемой подставки можно изменять шарнир, наклон и высоту, а регулировка поворота позволяет играть в игры еще удобнее.
Дизайн, созданный для геймеров.
* Гарнитуры продаются отдельно.
Игровой ГИП
Получивший награды игровой ГИП
Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.
* Для загрузки последней версии OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
OLED Care
Защитите свой дисплей с помощью OLED Care
OLED Care помогает предотвратить появление остаточного изображения, выгорание дисплея, которое происходит при переходе к новому изображению после того, как статичное высококонтрастное изображение было показано в течение длительного времени.
* Эта функция доступна только для пульта дистанционного управления, входящего в комплект.
Dynamic Action Sync
Благодаря технологии Dynamic Action Sync геймеры могут улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
* Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Программное обеспечение и датчик калибровки НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.
* Ограниченная гарантия. Условия могут различаться в зависимости от страны.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
7.2 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
673 x 168 x 529 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
605.2 x 351 x 45.3 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
605.2 x 532.6 x 220(вверх) / 605.2 x 402.6 x 220(вниз) мм
Вес в Упаковке [кг]
9.9 кг
Вес без Подставки [кг]
4.8 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
HDMI
да (1 шт/вер.2.1)
Кабель питания
да
USB A к B
да
Display Port
да
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
да(1 шт)
Версия DP
1.4 (DSC)
HDMI
да(2 шт)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
275 Кд/м²
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500000:1
Тип Панели
OLED
Шаг Пикселя [мм]
0.2292 x 0.2292 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240 Гц
Разрешение
2560 x 1440
Время Отклика
0.03 мс (GTG)
Диагональ [см]
67.32 см
Диагональ [дюймы]
26.5"
Покрытие
глянцевое
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Заводская Калибровка Цвета
да
Отсутствие Мерцания
да
FPS Счетчик
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
HW Калибровка
да
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Режим Чтения
да
VESA DisplayHDR™
да
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
27GX704A-B
Год
2025
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
Тип
Внешний адаптер
SW APPLICATION
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
да
