45-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ OLED Dual-Mode 5K2K | 0.03ms (GtG), Rich Bass (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 и USB-C
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Согласно опубликованным спецификациям каждого OLED-монитора на декабрь 2024 г., LG 45GX950A является единственным OLED-монитором с разрешением 5K2K (5120x2160).
Дисплей
45-дюймовый монитор 5K2K OLED (5120x2160)
21:9 кривизна 800R
DisplayHDR True Black 400 и DCI-P3 98.5%
плотность пикселей 125
Скорость
Время отклика 0.03ms (GtG)
Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
DisplayPort 2.1 и USB-C (PD 90W)
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
VESA certified AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium Pro
Первый в мире монитор 5K2K OLED
Первый в мире 45-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 5K2K (5120×2160) обеспечивает на 34% более широкий обзор по сравнению со стандартными дисплеями 16:9 и на 33% большее количество пикселей по сравнению с UHD (3840×2160). Этот дисплей 5K2K OLED гарантирует более темные тона, больше света и более яркие краски для игры при любом освещении.
** Среди игровых мониторов LG OLED с MLA+. Яркость SDR на 37,5% выше, чем у наших предыдущих моделей (27GR95QE, 45GR95QE), согласно опубликованным спецификациям.
Испытайте максимальное погружениес идеальным игровым форматом 21:9
Больше никакого эффекта «рыбьего глаза» – вы видите обе стороны 49-дюймового 32:9 дисплея без искажений. Изогнутый 45-дюймовый OLED с форматом 21:9 предлагает на 12% большую область обзора**, а оптимальное соотношение сторон делает игровой процесс более увлекательным и захватывающим. Однажды испытав 45-дюймовый монитор с соотношением сторон 21:9, вы никогда не вернетесь к меньшему.
** По сравнению с 49-дюймовым монитором 32:9. Эти значения рассчитаны на основе реальной ширины и высоты 45-дюймового монитора с соотношением сторон 21:9 (4580㎠) и 49-дюймового монитора с соотношением сторон 32:9 (4059㎠).
Идеальная кривизна 800R
Оцените кривизну 800R, спроектированную под естественное восприятие, с полным эффектом присутствия. Погрузитесь в яркую графику без искажений, исследуя игровой мир.
* Впечатления от просмотра могут меняться в зависимости от расстояния до экрана и позы пользователя.
Более насыщенный реалистичныйчерный цвет
Непревзойденная глубина и яркие краски с VESA DisplayHDR true black 400, который гарантирует более насыщенный черный цвет, даже для самых темных сцен. С уровнем контрастности 1,5M, цветовым охватом DCI-P3 98.5% (типичное значение) и точностью цветопередачи Delta E ≦2, гарантируется, что цвета отображаются с реалистичной детализацией, точно так, как это было задумано изначально.
* 1.5m:1 – это коэффициент контрастности при уровне яркости изображения 25 % APL (средний уровень изображения), который выражается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.
Высокотехнологичное антибликовое покрытие с тройной UL-сертификацией
Продвинутая антибликовая технология LG WOLED минимизирует отвлекающие отражения, обеспечивая кристально чистое изображение в играх и сохраняя стабильную четкость при любом освещении. Кроме того, благодаря тройной сертификации UL, которая снижает вредное излучение синего света при сохранении насыщенных цветов и реалистичной картинки, монитор обеспечивает комфорт для глаз и более плавный игровой процесс – как в ярко освещенной комнате, так и в помещении с LED-подсветкой.
На изогнутом игровом мониторе представлен робот в футуристической обстановке, а ниже показаны UL-сертификаты.
* Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
* Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) – A196009, без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum – V745051.
* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
Плотность пикселей 125, улучшенная читаемость
При плотности пикселей 125 (PPI) и технологии RGWB с экономичным вариантом расположения субпикселей достигаются превосходная точность и детализация во время игры. Это также способствует повышению продуктивности при редактировании документов или контента веб-сайтов, позволяя сделать их более удобочитаемыми.
Переключайтесь между 330Hz и 165Hz с помощью Dual-Mode.
Сертифицированный стандарт VESA Dual-Mode позволяет вам переключаться с WUHD 165Hz для более графически насыщенных игр на WFHD 330Hz для игр в жанре экшен. Воспользуйтесь восемью режимами Dual-Mode: просто выбирайте желаемый размер экрана и формат (21:9, 16:9) через On-Screen Display. Вы легко можете переключаться с горячей клавиши на клавишу быстрого вызова с помощью LG Switch, что оптимизирует игру любого жанра.
* Эксплуатационные характеристики Dual-Mode могут варьироваться, в зависимости от типа игры, технических характеристик компьютерной графики и конфигурации.
* Варианты Dual-Mode: Выкл (Full Wide), выкл (16:9 37"), вкл (Full Wide), вкл (21:9 39"), вкл (21:9 34"), вкл (16:9 37"), вкл (16:9 27"), вкл (16:9 24").
Последний DP 2.1 гарантирует скоростную игру
Повысьте класс игры с помощью нового DisplayPort 2.1, который гарантирует высокую скорость при частоте обновления 165Hz и разрешении 5K2K. USB-C обеспечивает одновременные подключение дисплея, передачу данных и зарядку устройств мощностью 90 Вт, гарантируя удобство работы на ноутбуке одним кабелем. Скорость и бесперебойность в работе и игре.
* Для оптимальной подачи мощности необходимо подключить кабель USB-C к порту USB-C монитора.
* Кабели DP, HDMI и USB-C входят в комплект.
Сертификация широко применяемой технологии
Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium Pro, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
Изображение для сравнения плавного игрового процесса – изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Погрузитесь в 10Wx2 Rich Bass
Оцените глубокий низкий звук с помощью стереодинамиков 10W x 2, которые создают эффект погружения. Чтобы получить более персонализированный опыт, вы можете легко подключить наушники через 4-конт. выход для наушников и наслаждаться реалистичным 3D-аудио благодаря DTS Headphone:X. Это существенное преимущество для игр FPS, где коммуникация членов команды и направленная акустика имеют большое значение в голосовом чате.
* Гарнитуры продаются отдельно.
Защита OLED через приложение On-Screen Display
Через приложение On-Screen Display вы можете регулировать яркость OLED и активировать настройки защиты, чтобы предотвратить остаточные изображения или выгорание и дольше наслаждаться превосходным качеством изображения OLED. Геймеры также могут легко персонализировать настройки для игры.
Как использовать приложение On-Screen Display
Наслаждайтесь доступом к своим любимым функциям в ходе игры или поиска! Давайте найдем джойстик в центре монитора. Нажмите кнопку джойстика, чтобы открыть главное меню игрового графического интерфейса.
* Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.
* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.
Видеоурок по приложению LG Switch
Отрегулируйте настройки своего монитора с помощью приложения LG Switch.
В этом видео показано, как настроить монитор с помощью приложения LG Switch.
Расширенные игровые возможности
• Dynamic Action Sync обеспечивает отклик в режиме реального времени.
• Black Stabilizer придает яркости темным сценам, помогая игрокам заметить противника и мелкие детали.
• Отображение прицела повышает точность.
• Счетчик FPS показывает частоту кадров в режиме реального времени.
* Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
* Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Утонченный элегантный дизайн
Элегантная L-образная подставка и утонченный дизайн экономят пространство на столе и сводят к минимуму мертвые зоны, делая настройку более эффективной. Оцените гексагональную подсветку и практически безрамочный 4-сторонний дизайн с полностью регулируемой подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать высоту.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
14 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
1142 x 301 x 564 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
991.6 x 460.7 x 225.5 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
991.6 x 665.6 x 342 мм (вверх)
991.6 x 545.6 x 342 мм (вниз)
Вес в Упаковке [кг]
20.5 кг
Вес без Подставки [кг]
9.4 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
Display Port
да
HDMI
да
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1.8м
Кабель питания
да
USB-C
да
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
да (1 шт.)
Версия DP
2.1 (DSC)
HDMI
да (2 шт.)
Выход Наушники
4-полосный (звук+микрофон)
USB-C
да (1 шт.)
USB-C (Передача Данных)
да
USB-C (Подача Энергии)
90 Вт
USB Downstream Порт
да (2шт/вер3.0)
USB Upstream Порт
да (через USB-C)
ЭКРАН
Соотношение сторон
21:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
250 Кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
275 Кд/м²
Цвета Бит
10 бит
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07млрд
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Коэффициент контрастности (Мин.)
1200000:1
Изгиб
800R
Тип Панели
OLED
Шаг Пикселя [мм]
0.2035 мм × 0.2035 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
330 Гц
Разрешение
5120 x 2160
Время Отклика
0.03мс (GtG)
Диагональ [см]
113 см
Диагональ [дюймы]
44.5"
Покрытие
антибликовое, 3H
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Заводская Калибровка Цвета
да
Снижение Цветовой Чувствительности
да
Прицел
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
FPS Счетчик
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
HW Калибровка
да
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Другое (Функции)
VESA DSC Tech, 4way Joystick, Delta E<2
PBP
да
PIP
да
Режим Чтения
да
Светодиодная RGB-подсветка
Unity Hexagon Lighting
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
45GX950A-B
Год
2025
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Поворот
Безрамочный Дизайн
4х-сторонний безрамный
OneClick Стенд
да
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
AC Вход
100-240В, 50/60Гц
DC Выход
20В, 18A
Энергопотребление (DC Off)
менее 0.3Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
Энергопотребление (Тип.)
66Вт
Тип
Внешний адаптер
ЗВУК
DTS HP:X
да
Rich Bass
да
Динамик
да, 2шт. По 10Вт
SW APPLICATION
Двойной Контроллер
да
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
да
Центр Управления LG UltraGear™
да
