About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

45-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ OLED Dual-Mode 5K2K | 0.03ms (GtG), Rich Bass (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 и USB-C

45-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ OLED Dual-Mode 5K2K | 0.03ms (GtG), Rich Bass (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 и USB-C

45GX950A-B
вид спереди
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку
вид сзади со светящимися индикаторами
вид сзади с несветящимися индикаторами
вид сзади в перспективе
вид спереди монитора со стойкой в нижнем положении
вид сбоку монитора, наклоненного на +15
вид сбоку наклоненного монитора
вид сверху
крупный план задней эмблемы
крупный план портов
изображение сбоку справа
изображение сбоку слева
вид спереди
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку
вид сзади со светящимися индикаторами
вид сзади с несветящимися индикаторами
вид сзади в перспективе
вид спереди монитора со стойкой в нижнем положении
вид сбоку монитора, наклоненного на +15
вид сбоку наклоненного монитора
вид сверху
крупный план задней эмблемы
крупный план портов
изображение сбоку справа
изображение сбоку слева

Основные характеристики

  • 45-дюймовый дисплей 5K2K (5120x2160) OLED
  • Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
  • Время отклика 0.03ms (GtG)
  • DisplayPort 2.1 / USB-C (PD 90W)
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium Pro
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Больше
ДисплейСкоростьТехнология
Изображение спереди игрового монитора UltraGear™ OLED 45GX950A.

Первый в мире игровой монитор 5K2K OLED 

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ OLED 45GX950A.

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ OLED 45GX950A.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Согласно опубликованным спецификациям каждого OLED-монитора на декабрь 2024 г., LG 45GX950A является единственным OLED-монитором с разрешением 5K2K (5120x2160).

Дисплей

Дисплей

Дисплей

45-дюймовый монитор 5K2K OLED (5120x2160)

21:9 кривизна 800R

DisplayHDR True Black 400 и DCI-P3 98.5%

плотность пикселей 125

Скорость

Время отклика 0.03ms (GtG)

Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz) 

DisplayPort 2.1 и USB-C (PD 90W)

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

Дисплей

Дисплей


Первый в мире монитор 5K2K OLED

Первый в мире 45-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 5K2K (5120×2160) обеспечивает на 34% более широкий обзор по сравнению со стандартными дисплеями 16:9 и на 33% большее количество пикселей по сравнению с UHD (3840×2160). Этот дисплей 5K2K OLED гарантирует более темные тона, больше света и более яркие краски для игры при любом освещении.

Первый в мире монитор 5K2K OLED

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Согласно опубликованным спецификациям каждого OLED-монитора на декабрь 2024 г., LG 45GX950A является единственным OLED-монитором с разрешением 5K2K (5120x2160).

Планетарные изображения выглядят ярче и четче на мониторах LG OLED.

Самый яркий OLED-дисплей**

Потрясающие визуальные эффекты с LG WOLED. Благодаря LG OLED и технологии Micro Lens Array+ (MLA+) яркость SDR увеличена на 37,5 %, что обеспечивает световую эффективность и минимизирует потерю света. Стандартная яркость 275 нит (APL 100 %) и пиковая яркость 1300 нит (APL 1,5 %). При точности светопередачи Delta E ≦ 2 яркие цвета гарантируют эффект погружения во время игры, даже в ярко освещенных помещениях.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

** Среди игровых мониторов LG OLED с MLA+. Яркость SDR на 37,5% выше, чем у наших предыдущих моделей (27GR95QE, 45GR95QE), согласно опубликованным спецификациям.

Испытайте максимальное погружениес идеальным игровым форматом 21:9

Больше никакого эффекта «рыбьего глаза» – вы видите обе стороны 49-дюймового 32:9 дисплея без искажений. Изогнутый 45-дюймовый OLED с форматом 21:9 предлагает на 12% большую область обзора**, а оптимальное соотношение сторон делает игровой процесс более увлекательным и захватывающим. Однажды испытав 45-дюймовый монитор с соотношением сторон 21:9, вы никогда не вернетесь к меньшему.

Испытайте максимальное погружение с идеальным игровым форматом 21:9

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

** По сравнению с 49-дюймовым монитором 32:9. Эти значения рассчитаны на основе реальной ширины и высоты 45-дюймового монитора с соотношением сторон 21:9 (4580㎠) и 49-дюймового монитора с соотношением сторон 32:9 (4059㎠).

Идеальная кривизна 800R

Оцените кривизну 800R, спроектированную под естественное восприятие, с полным эффектом присутствия. Погрузитесь в яркую графику без искажений, исследуя игровой мир.

Анимационное видео, в котором вид изогнутого монитора спереди перемещается на вид сверху.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Впечатления от просмотра могут меняться в зависимости от расстояния до экрана и позы пользователя.

Более насыщенный реалистичныйчерный цвет

Непревзойденная глубина и яркие краски с VESA DisplayHDR true black 400, который гарантирует более насыщенный черный цвет, даже для самых темных сцен. С уровнем контрастности 1,5M, цветовым охватом DCI-P3 98.5% (типичное значение) и точностью цветопередачи Delta E ≦2, гарантируется, что цвета отображаются с реалистичной детализацией, точно так, как это было задумано изначально.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* 1.5m:1 – это коэффициент контрастности при уровне яркости изображения 25 % APL (средний уровень изображения), который выражается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого. 

Высокотехнологичное антибликовое покрытие с тройной UL-сертификацией

Продвинутая антибликовая технология LG WOLED минимизирует отвлекающие отражения, обеспечивая кристально чистое изображение в играх и сохраняя стабильную четкость при любом освещении. Кроме того, благодаря тройной сертификации UL, которая снижает вредное излучение синего света при сохранении насыщенных цветов и реалистичной картинки, монитор обеспечивает комфорт для глаз и более плавный игровой процесс – как в ярко освещенной комнате, так и в помещении с LED-подсветкой.

На изогнутом игровом мониторе представлен робот в футуристической обстановке, а ниже показаны UL-сертификаты.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.

* Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) – A196009, без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum – V745051.

* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.

Плотность пикселей 125, улучшенная читаемость 

При плотности пикселей 125 (PPI) и технологии RGWB с экономичным вариантом расположения субпикселей достигаются превосходная точность и детализация во время игры. Это также способствует повышению продуктивности при редактировании документов или контента веб-сайтов, позволяя сделать их более удобочитаемыми.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Скорость

Скорость


Переключайтесь между 330Hz и 165Hz с помощью Dual-Mode.

Сертифицированный стандарт VESA Dual-Mode позволяет вам переключаться с WUHD 165Hz для более графически насыщенных игр на WFHD 330Hz для игр в жанре экшен. Воспользуйтесь восемью режимами Dual-Mode: просто выбирайте желаемый размер экрана и формат (21:9, 16:9) через On-Screen Display. Вы легко можете переключаться с горячей клавиши на клавишу быстрого вызова с помощью LG Switch, что оптимизирует игру любого жанра.

Рыцарь и гоночный автомобиль демонстрируют 165Hz WQHD и 330Hz WFHD.

Рыцарь и гоночный автомобиль демонстрируют 165Hz WQHD и 330Hz WFHD.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эксплуатационные характеристики Dual-Mode могут варьироваться, в зависимости от типа игры, технических характеристик компьютерной графики и конфигурации.

* Варианты Dual-Mode: Выкл (Full Wide), выкл (16:9 37"), вкл (Full Wide), вкл (21:9 39"), вкл (21:9 34"), вкл (16:9 37"), вкл (16:9 27"), вкл (16:9 24").

Сцена гоночной игры с чрезвычайно быстрым временем отклика 0.03ms (GtG).

0.03ms (GtG), потрясающая скорость

Оцените молниеносное время отклика 0.03ms (GtG), что сводит к минимуму ореолы на дисплее и обеспечивает четкое визуальное изображение. Оставайтесь победителем благодаря потрясающей скорости и плавным движениям.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Последний DP 2.1 гарантирует скоростную игру

Повысьте класс игры с помощью нового DisplayPort 2.1, который гарантирует высокую скорость при частоте обновления 165Hz и разрешении 5K2K. USB-C обеспечивает одновременные подключение дисплея, передачу данных и зарядку устройств мощностью 90 Вт, гарантируя удобство работы на ноутбуке одним кабелем. Скорость и бесперебойность в работе и игре.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Для оптимальной подачи мощности необходимо подключить кабель USB-C к порту USB-C монитора.

* Кабели DP, HDMI и USB-C входят в комплект.

Коснитесь anchor-technology

Коснитесь anchor-technology


Сертификация широко применяемой технологии

Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium Pro, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.

Изображение для сравнения плавного игрового процесса – изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium Pro.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium Pro.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Погрузитесь в 10Wx2 Rich Bass

Оцените глубокий низкий звук с помощью стереодинамиков 10W x 2, которые создают эффект погружения. Чтобы получить более персонализированный опыт, вы можете легко подключить наушники через 4-конт. выход для наушников и наслаждаться реалистичным 3D-аудио благодаря DTS Headphone:X. Это существенное преимущество для игр FPS, где коммуникация членов команды и направленная акустика имеют большое значение в голосовом чате.

В этом анимационном видео изображены звуковые волны, исходящие снизу монитора, и соединение с 4-контактными наушниками.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Гарнитуры продаются отдельно.

Защита OLED через приложение On-Screen Display

Через приложение On-Screen Display вы можете регулировать яркость OLED и активировать настройки защиты, чтобы предотвратить остаточные изображения или выгорание и дольше наслаждаться превосходным качеством изображения OLED. Геймеры также могут легко персонализировать настройки для игры.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Как использовать приложение On-Screen Display

Наслаждайтесь доступом к своим любимым функциям в ходе игры или поиска! Давайте найдем джойстик в центре монитора. Нажмите кнопку джойстика, чтобы открыть главное меню игрового графического интерфейса.

Яркость

Пиковая яркость

Перемещение экрана OLED

Dual-Mode

Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «Перемещение экрана OLED».
Изображение настройки ГИП «Dual-Mode».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «Перемещение экрана OLED».
Изображение настройки ГИП «Dual-Mode».
Изображение настройки ГИП «Яркость».

Яркость

Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».

Пиковая яркость

Изображение настройки ГИП «Перемещение экрана OLED».

Перемещение экрана OLED

Изображение настройки ГИП «Dual-Mode».

Dual-Mode

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.

Это анимационное видео показывает, как приложение LG Switch оптимизирует монитор как для игры, так и для повседневной жизни.

Безупречная игра на базе LG Switch

Приложение LG Switch оптимизирует монитор для работы и повседневной жизни. Легко адаптируйте качество и яркость изображения, а затем мгновенно применяйте эти настройки с помощью горячей клавиши. Можно переключаться с 330Hz на 165Hz в двойном режиме, разделить дисплей на 11 частей и запустить платформу для видеозвонков.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.

Видеоурок по приложению LG Switch

Отрегулируйте настройки своего монитора с помощью приложения LG Switch.

В этом видео показано, как настроить монитор с помощью приложения LG Switch.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Расширенные игровые возможности

• Dynamic Action Sync обеспечивает отклик в режиме реального времени.

• Black Stabilizer придает яркости темным сценам, помогая игрокам заметить противника и мелкие детали.

• Отображение прицела повышает точность. 

• Счетчик FPS показывает частоту кадров в режиме реального времени.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

* Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Утонченный элегантный дизайн

Элегантная L-образная подставка и утонченный дизайн экономят пространство на столе и сводят к минимуму мертвые зоны, делая настройку более эффективной. Оцените гексагональную подсветку и практически безрамочный 4-сторонний дизайн с полностью регулируемой подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать высоту.

Значок, обозначающий возможность регулировки шарнира.

Шарнир

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Высота

Значок конструкции с незаметной рамкой.

Конструкция с незаметной рамкой

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Печать

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    14 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    1142 x 301 x 564 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    991.6 x 460.7 x 225.5 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    991.6 x 665.6 x 342 мм (вверх)
    991.6 x 545.6 x 342 мм (вниз)

  • Вес в Упаковке [кг]

    20.5 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    9.4 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • Display Port

    да

  • HDMI

    да

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1.8м

  • Кабель питания

    да

  • USB-C

    да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    да (1 шт.)

  • Версия DP

    2.1 (DSC)

  • HDMI

    да (2 шт.)

  • Выход Наушники

    4-полосный (звук+микрофон)

  • USB-C

    да (1 шт.)

  • USB-C (Передача Данных)

    да

  • USB-C (Подача Энергии)

    90 Вт

  • USB Downstream Порт

    да (2шт/вер3.0)

  • USB Upstream Порт

    да (через USB-C)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    250 Кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    275 Кд/м²

  • Цвета Бит

    10 бит

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07млрд

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1200000:1

  • Изгиб

    800R

  • Тип Панели

    OLED

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2035 мм × 0.2035 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    330 Гц

  • Разрешение

    5120 x 2160

  • Время Отклика

    0.03мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    113 см

  • Диагональ [дюймы]

    44.5"

  • Покрытие

    антибликовое, 3H

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Заводская Калибровка Цвета

    да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    да

  • Прицел

    да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    да

  • FPS Счетчик

    да

  • HDR 10

    да

  • HDR Effect

    да

  • HW Калибровка

    да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Другое (Функции)

    VESA DSC Tech, 4way Joystick, Delta E<2

  • PBP

    да

  • PIP

    да

  • Режим Чтения

    да

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Unity Hexagon Lighting

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • VRR

    да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    45GX950A-B

  • Год

    2025

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Поворот

  • Безрамочный Дизайн

    4х-сторонний безрамный

  • OneClick Стенд

    да

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100-240В, 50/60Гц

  • DC Выход

    20В, 18A

  • Энергопотребление (DC Off)

    менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    66Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

ЗВУК

  • DTS HP:X

    да

  • Rich Bass

    да

  • Динамик

    да, 2шт. По 10Вт

SW APPLICATION

  • Двойной Контроллер

    да

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    да

  • Центр Управления LG UltraGear™

    да

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.