45-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ OLED Dual-Mode 5K2K | 0.03ms (GtG), Rich Bass (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 и USB-C

Первый в мире 45-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 5K2K (5120×2160) обеспечивает на 34% более широкий обзор по сравнению со стандартными дисплеями 16:9 и на 33% большее количество пикселей по сравнению с UHD (3840×2160). Этот дисплей 5K2K OLED гарантирует более темные тона, больше света и более яркие краски для игры при любом освещении.