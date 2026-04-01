34-дюймовый изогнутый (1800R) монитор LG UltraWide™ 34U640B WQHD 144Hz с HDR 10 и sRGB 99% (станд.)

34U620B-B
Front view of 34-дюймовый изогнутый (1800R) монитор LG UltraWide™ 34U640B WQHD 144Hz с HDR 10 и sRGB 99% (станд.) 34U620B-B
Вид спереди под углом на ультраширокий монитор (слева)
Вид спереди под небольшим углом слева на ультраширокий монитор
Вид спереди под небольшим углом справа на ультраширокий монитор
Вид спереди под углом на ультраширокий монитор (справа)
Вид сбоку на подставку монитора (наклон –15 градусов)
Вид сбоку на подставку монитора (наклон +15 градусов)
Вид сверху на подставку монитора
Вид сбоку на подставку монитора с наклоненным назад монитором
Вид сбоку на подставку монитора с наклоненным вперед монитором
Вид сзади на два порта на мониторе
Вид сзади под углом на монитор с подставкой и портами (слева)
Вид сзади под углом на монитор с подставкой и портами (справа)
Крупный план портов монитора и крепления подставки сзади
Вид снизу под углом на подставку монитора
Основные характеристики

  • 34-дюймовый изогнутый дисплей 21:9 WQHD (3440x1440)
  • Практически незаметная рамка с 3 сторон
  • sRGB 99% (станд.)
  • HDR 10
  • Частота обновления 144Hz, 5ms (GtG в режиме Faster)
  • Наклон (–5~15°), высота (80 мм)

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Смотрите больше, делайте больше

Изогнутый монитор LG UltraWide на современном столе, демонстрирующий захватывающую игру от первого лица на широком изогнутом экране рядом с многозадачным интерфейсом, масштабное изображение, плавный игровой процесс и повышенную продуктивность в домашнем офисе.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Клавиатура и мышь, указанные выше, в комплект поставки не входят (приобретаются отдельно).

34"-os WQHD ívelt kijelző, HDR10 sRGB 99%-os színpontosság, USB-C, 144Hz, AMD FreeSync, dönthető állvány, állítható magasság.

Потрясающий дисплейУдобные функцииПогружение в игруМаксимальный комфорт

Изогнутый дисплей WQHD с соотношением сторон 21:9

Разрешение UltraWide™ WQHD (3440×1440) с соотношением сторон 21:9 предлагает достаточно экранного пространства для одновременного запуска нескольких программ, что повышает эффективность работы. Кривизна 1800R повторяет естественное поле зрения для уменьшения искажений, а практически безрамочный с трех сторон экран обеспечивает беспрепятственное широкое изображение для более захватывающего и комфортного просмотра.

Сверхширокий LG UltraWide Monitor, отображающий множество приложений на 34-дюймовом экране с соотношением сторон 21:9. Сравнение показывает дополнительное пространство по горизонтали по сравнению со стандартным 27-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9.

LG UltraWide Monitor, amely több alkalmazást jelenít meg egy 34 colos 21:9-es képernyőn, kiemelve a standard 27 colos 16:9-es kijelzőhöz képest megnövelt vízszintes teret.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

HDR 10 с sRGB 99% (станд.)

Реалистичные цветас улучшенной точностью цветопередачи

Совместимость с HDR 10 и охват цветового пространства sRGB 99% (станд.) обеспечивают точную цветопередачу и отображение тонов в сценах HDR.

Изогнутый монитор LG UltraWide отображает яркий творческий контент на широком изогнутом экране с поддержкой HDR10 и цветовым охватом sRGB 99%, насыщенную точность цветопередачи, улучшенную контрастность и точную визуальную детализацию – для творческой работы и захватывающего просмотра.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Функция Dual Controller (переключатель KVM*)

Управляйте несколькими устройствами с одного монитора

Работайте без проблем на двух ПК с одним монитором, клавиатурой и мышью – просто перетаскивайте файлы, используя функцию Dual Controller.

* Кабели USB-C, HDMI и DP входят в комплект.

* KVM означает «клавиатура, видео и мышь».* Переключатель KVM позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры, мыши и монитора.* Наличие функций может зависеть от модели и региона.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Подключение

Основные возможности подключения

Совместимость нашего монитора с HDMI и DisplayPort позволяет легко подключать различные устройства для создания эффективного рабочего места.

Изогнутый монитор LG UltraWide с множеством вариантов подключения, включая DisplayPort и HDMI, позволяет подключать ноутбук для расширенного редактирования и многозадачности на широком экране, обеспечивая гибкую настройку устройств и эффективный рабочий процесс для профессионалов.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Приложение LG Switch

Быстрое переключение

Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.

Футуристическое изображение мотоциклистов, которые мчатся по освещенной неоном городской улице, на заднем плане эффект размытия движения, а выделенная часть демонстрирует четкие, ясные изображения и бесперебойную работу при частоте обновления 144Hz.

Плавный игровой процесс с частотой обновления 144Hz

Обеспечивает плавную и отзывчивую работу благодаря частоте обновления 144Hz,создавая плавное изображение и четкие движения для более отзывчивого игрового процесса, который дает вам конкурентное преимущество.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Сертификация широко применяемой технологии

Этот монитор с сертификатом AMD FreeSync™ Premium обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.

Изогнутый монитор LG UltraWide демонстрирует технологию AMD FreeSync в сравнении режимов «выключено» и «включено», показывая уменьшение разрывов изображения и более плавное, текучее движение для отзывчивого и захватывающего игрового процесса.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* Фактические результаты или производительность могут варьироваться в зависимости от среды использования

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Создан для комфорта, разработан для производительности

Режим чтения

Регулирует цветовую температуру и яркость, чтобы уменьшить усталость глаз при длительном просмотре документов.

Отсутствие мерцания

Минимизирует невидимое мерцание экрана, помогая снизить нагрузку на глаза и обеспечить более комфортный просмотр при длительном использовании.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.

Ничего лишнего благодаря тонкой подставке

Оцените наш практически безрамочный с трех сторон дизайн с регулируемой подставкой, которая меняет наклон и высоту. Тонкая, не загромождающая пространство подставка занимает минимум места на столе и сокращает неиспользуемое пространство, создавая более аккуратное и элегантное рабочее место.

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

-5°~15°

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Высота

80 mm

Вид сверху на изогнутый монитор LG UltraWide на столе с чашкой кофе, беспроводной клавиатурой и мышью, рядом крупный план тонкой квадратной подставки монитора, разработанной для устойчивости и экономии рабочего пространства.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Клавиатура и мышь, указанные выше, в комплект поставки не входят (приобретаются отдельно).

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    34"

  • Экран - Разрешение

    3440 x 1440

  • Экран - Тип Панели

    VA

  • Экран - Соотношение сторон

    21:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 кд/м²

  • Экран - Изгиб

    1800R

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144 Гц

  • Экран - Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    7.7 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    986 x 470 x 188 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    809.1 х 359 х 91.5 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    809.1 x 464.4 x 220 мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    10.4 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    5.6 кг

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    34U620B-B

  • Год

    2026

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • Display Port

    да (1шт.)

  • HDMI

    да (2 шт.)

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    да (1шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    да (2 шт.)

  • Выход Наушники

    3-полосный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 кд/м²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07 млрд

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    3000:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    4000:1

  • Изгиб

    1800R

  • Тип Панели

    VA

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.23175 x 0.23175 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144 Гц

  • Разрешение

    3440 x 1440

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    86.42 см

  • Диагональ [дюймы]

    34"

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    да

  • Заводская Калибровка Цвета

    да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    да

  • Прицел

    да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • HDR 10

    да

  • HDR Effect

    да

  • PBP

    да

  • PIP

    да

  • Режим Чтения

    да

  • Умное Энергосбережение

    да

  • Супер Разрешение+

    да

  • VRR

    да

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (DC Off)

    менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    45 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    40 Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

