34-дюймовый изогнутый (1800R) монитор LG UltraWide™ 34U640B WQHD 144Hz с USB-C, HDR 10 и sRGB 99% (станд.)
34U640B-B
Смотрите больше, делайте больше
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Клавиатура и мышь, указанные выше, в комплект поставки не входят (приобретаются отдельно).
Изогнутый дисплей WQHD с соотношением сторон 21:9
Разрешение UltraWide™ WQHD (3440×1440) с соотношением сторон 21:9 предлагает достаточно экранного пространства для одновременного запуска нескольких программ, что повышает эффективность работы. Кривизна 1800R повторяет естественное поле зрения для уменьшения искажений, а практически безрамочный с трех сторон экран обеспечивает беспрепятственное широкое изображение для более захватывающего и комфортного просмотра.
HDR 10 с sRGB 99% (станд.)
Реалистичные цветас улучшенной точностью цветопередачи
Совместимость с HDR 10 и охват цветового пространства sRGB 99% (станд.) обеспечивают точную цветопередачу и отображение тонов в сценах HDR.
Изогнутый монитор LG UltraWide отображает яркий творческий контент на широком изогнутом экране с поддержкой HDR10 и цветовым охватом sRGB 99%, насыщенную точность цветопередачи, улучшенную контрастность и точную визуальную детализацию – для творческой работы и захватывающего просмотра.
Функция Dual Controller (переключатель KVM*)
Управляйте несколькими устройствами с одного монитора
Работайте без проблем на двух ПК с одним монитором, клавиатурой и мышью – просто перетаскивайте файлы, используя функцию Dual Controller.
* Кабели USB-C, HDMI и DP входят в комплект.
* KVM означает «клавиатура, видео и мышь».* Переключатель KVM позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры, мыши и монитора.* Наличие функций может зависеть от модели и региона.
USB Type-C® с подачей мощности 65 Вт
Универсальное подключение USB-C
Этот монитор оснащен портами USB Type-C®, DisplayPort, HDMI и встроенным USB-хабом с 2 разъемами для надежного подключения различных устройств.
Порт USB Type-C® поддерживает как вывод изображения на дисплей, так и передачу данных, что позволяет легко подключаться к ноутбуку с помощью одного кабеля.
* Для надлежащей работы требуется кабель USB Type-C (продается отдельно).
Приложение LG Switch
Быстрое переключение
Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменитьтему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием несколькихисточников ввода.
*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.
Сертификация широко применяемой технологии
Этот монитор с сертификатом AMD FreeSync™ Premium обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
Изогнутый монитор LG UltraWide демонстрирует технологию AMD FreeSync в сравнении режимов «выключено» и «включено», показывая уменьшение разрывов изображения и более плавное, текучее движение для отзывчивого и захватывающего игрового процесса.
* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* Фактические результаты или производительность могут варьироваться в зависимости от среды использования
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Создан для комфорта, разработан для производительности
Режим чтения
Регулирует цветовую температуру и яркость, чтобы уменьшить усталость глаз при длительном просмотре документов.
Отсутствие мерцания
Минимизирует невидимое мерцание экрана, помогая снизить нагрузку на глаза и обеспечить более комфортный просмотр при длительном использовании.
* Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.
Ничего лишнего благодаря тонкой подставке
Оцените наш практически безрамочный с трех сторон дизайн с регулируемой подставкой, которая меняет наклон и высоту. Тонкая, не загромождающая пространство подставка занимает минимум места на столе и сокращает неиспользуемое пространство, создавая более аккуратное и элегантное рабочее место.
* Клавиатура и мышь, указанные выше, в комплект поставки не входят (приобретаются отдельно).
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
34"
Экран - Разрешение
3440 x 1440
Экран - Тип Панели
VA
Экран - Соотношение сторон
21:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300 кд/м²
Экран - Изгиб
1800R
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144 Гц
Экран - Время Отклика
5 мс (GtG)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
7.7 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
986 x 470 x 188 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
809.1 х 359 х 91.5 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
809.1 x 464.4 x 220 мм
Вес в Упаковке [кг]
10.4 кг
Вес без Подставки [кг]
5.6 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
Display Port
да (1шт.)
HDMI
да (2 шт.)
USB-C
да (1шт.)
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
да (1шт.)
Версия DP
1.4
HDMI
да (2 шт.)
Выход Наушники
3-полосный (только звук)
USB-C
да (1шт.)
USB-C (Передача Данных)
да
USB-C (Подача Энергии)
65 Вт
USB Downstream Порт
да (2 шт/весия 3.2 Gen1)
ЭКРАН
Соотношение сторон
21:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240 кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300 кд/м²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07 млрд
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Мин.)
3000:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
4000:1
Изгиб
1800R
Тип Панели
VA
Шаг Пикселя [мм]
0.23175 x 0.23175 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144 Гц
Разрешение
3440 x 1440
Время Отклика
5 мс (GtG)
Диагональ [см]
86.42 см
Диагональ [дюймы]
34"
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Автоматический Переключатель Источника Ввода
да
Заводская Калибровка Цвета
да
Снижение Цветовой Чувствительности
да
Прицел
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
Отсутствие Мерцания
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
PBP
да
PIP
да
Режим Чтения
да
Умное Энергосбережение
да
Супер Разрешение+
да
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
34U620B-B
Год
2026
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (DC Off)
менее 0.3Вт
Энергопотребление (Макс.)
45 Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
Энергопотребление (Тип.)
40 Вт
Тип
Внешний адаптер
