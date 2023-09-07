Сочетание Quantum Dot и NanoCell: новая эра цветопередачи

Даже при полной яркости изображение на LG QNED не выглядит выцветшим благодаря 100% цветовому объему. Дисплей, сертифицированный Intertek, может отображать весь спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, охватывая весь диапазон яркости, а это означает, что вы видите большее количество оттенков насыщенного и точного цвета независимо от того, насколько ярким или темным является дисплей.