Сочетание Quantum Dot и NanoCell: новая эра цветопередачи

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Сочетание NanoCell и Quantum Dot
Наслаждайтесь богатством и чистотой цвета
QNED занимает особое место благодаря первоклассным цветовым технологиям и яркому дисплею.
*LG QNED mini LED — это телевизор mini LED, который сочетает в себе технологии NanoCell и Quantum Dot.
Мини-светодиоды (Mini LEDs)
Небольшой свет имеет большое значение
LG QNED поддерживает Mini LEDs, технологию более компактной усовершенствованной подсветки. Размер каждого светодиода меньше 300 мкм, что составляет 1/40 размера обычных светодиодов, а это позволяет разместить на экране больше ламп. Благодаря этому LG QNED обеспечивает более высокую пиковую яркость, более глубокий черный цвет, а также более высокую точность и детализацию, чем обычный ЖК-телевизор.
*QNED99/95/90/85 оснащается технологией MiniLEDs.
*Количество блоков мини-светодиодов зависит от модели 86” QNED99.
*Размер мини-светодиода был рассчитан на основании внутренних стандартов измерений LG.
Precision Dimming Pro+
Используй профессиональную функцию по максимуму
Наша самая передовая технология затемнения Precision Dimming Pro+ использует несколько тысяч отдельных блоков затемнения для точного управления подсветкой. В сочетании с алгоритмами глубокого обучения интеллектуального процессора α9 Gen5 8K, которые безошибочно обнаруживают и извлекают информацию об объектах, эти телевизоры обеспечивают четкое изображение с повышенной яркостью, минимизируя эффект ореола.
Слева и справа два телевизора. На каждом телевизоре одинаковые изображения цветного кристалла. Изображение слева немного бледное, а изображение справа очень яркое. На изображении справа в левом нижнем углу телевизора показана микросхема процессора.
*Количество блоков зависит от модели 86” QNED99.
*QNED99/95/90(86") поддерживает технологию Precision Dimming Pro+.
*QNED90(75", 65") поддерживает технологию Precision Dimming Pro.
*QNED85 поддерживает технологию Precision Dimming.
*QNED80 поддерживает технологию Dimming Pro.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
100% цветового объема
Мы ставим цвет на полную
Даже при полной яркости изображение на LG QNED не выглядит выцветшим благодаря 100% цветовому объему. Дисплей, сертифицированный Intertek, может отображать весь спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, охватывая весь диапазон яркости, а это означает, что вы видите большее количество оттенков насыщенного и точного цвета независимо от того, насколько ярким или темным является дисплей.
Изображено два графика распределения цветов RGB в форме треугольника. На графике слева полностью распределено 70% цветового объема, а на графике справа 100% цветового объема. Между двумя графиками имеются надписи «Яркий» и «Темный». Внизу изображен сертифицированный логотип Intertek.
*QNED99/95/90/85 оснащается технологией 100% цветового объема.
*Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием Intertek.
*70% цветового объема относится к телевизорам LG UHD без технологии NanoCell.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Ультра контраст
Если речь идет о контрастности, нам нет равных
Благодаря компактной технологии подсветки с плотной компоновкой мини-светодиодов, LG QNED может обеспечить сверхвысокую контрастность за счет точного управления несколькими уникальными блоками затемнения. В результате изображения становятся более четкими, а эффект ореола сводится к минимуму, улучшая ваши впечатления от просмотра.
Изображение колеса обозрения разделено на две части: слева изображение более бледное, а справа более яркое и красочное.
*QNED99/95/90/85 поддерживает технологию Ultra Contrast.