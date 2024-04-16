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Программа
«Пригласи друга»
от LG
1. Подарите 10% скидку
Введите адрес электронной почты ваших друзей, и они получат 10% скидку на свой первый заказ.
2. Получите 10% скидку
После того как ваш друг завершит покупку, вы также получите 10% скидку на следующий заказ.
3. Следите за почтой
На вашу электронную почту поступит скидка от LG, а также специальные предложения и акции — не пропустите выгодные возможности!
Кто может участвовать в программе «Пригласи друга»?
Участвовать может любой пользователь, являющийся участником Клуба LG.
Как ваш друг получит скидку?
Промокод на 10% скидку будет отправлен на электронную почту, указанную при регистрации.
Что значит «друг должен быть новым пользователем»?
Это означает, что ваш друг не должен быть ранее зарегистрирован на сайте LG. Только в этом случае ваш друг сможет получить скидку.
Когда я получу свою 10% скидку?
Как только ваш друг завершит покупку, вы получите письмо на свою электронную почту с вашим персональным промокодом на 10% скидку.
Скидка распространяется на сумму всей корзины и не может быть объединена с другими акциями или промокодами.
Сколько друзей я могу пригласить?
Количество приглашений не ограничено. Вы можете приглашать сколько угодно друзей и получать скидку за каждого, кто выполнит условия программы.
Что делать, если ваш друг уже зарегистрирован?
К сожалению, если у вашего друга уже есть учётная запись на сайте LG, он не сможет участвовать в программе и получить скидку.
Сколько времени действует моя скидка?
Срок действия промокода будет указан в письме. Обычно это несколько недель с момента получения.
*Предложение доступно только на LG.com, не может быть объединено с другими скидками и действует только до тех пор, пока модель есть в наличии.
В исключительных случаях LG оставляет за собой право досрочно прекратить или изменить предложение.