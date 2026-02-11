Холодильник LG GC-B640FMBM DoorCooling⁺ 465 л

1)LG ThinQ™

- Для использования функций ThinQ загрузите приложение LG ThinQ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и подключитесь к сети Wi-Fi. Приложение LG ThinQ™ доступно на совместимых смартфонах с ОС Android 9.0, iOS 16.0 или более поздних моделях смартфонов. Требуется подключение к мобильной сети и домашнему Wi-Fi, а также регистрация изделия в приложении LG ThinQ™.

- Функции приложения LG ThinQ™ зависят от продукта и страны.

2) Режим энергосбережения с ИИ

- Режим энергосбережения с ИИ можно настроить в два этапа (до 1 % для этапа 1 и до 5 % для этапа 2), а коэффициент энергосбережения варьируется в зависимости от энергетического класса и технических характеристик изделия.

- Управляемый искусственным интеллектом коэффициент энергосбережения для каждого этапа может варьироваться в зависимости от фактических условий использования.

- Ниже приведены подробные сведения об испытаниях для определения коэффициента энергосбережения:

1. Испытанная модель: GBBW322CEV

2. Условия проведения испытаний: Морозильная камера при темп. -18 °C, холодильник при темп. 3 °C, без нагрузки

3. Условия установки: Комнатная температура 25 °C, влажность 55 %

4. Метод испытания: 8 часов c открыванием, 16 часов без открывания. Общее количество открываний в течение этапа c открыванием: Холодильник 28 раз, морозильная камера 6 раз. Результаты энергопотребления для каждого этапа энергосбережения с искусственным интеллектом в течение 3 дней преобразуют в 24-часовую сводку энергопотребление и сравнивают.

5. При использовании режима энергосбережения с искусственным интеллектом цикл удаления инея и скорость компрессора можно регулировать в зависимости от окружающей среды. Применение этапа 2 может привести к повышению внутренней температуры морозильной камеры и холодильника.

6. Результаты испытаний были проверены компанией TÜV Rheinland Inc. с использованием указанного ими метода испытаний, но результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий эксплуатации.

7. Режим энергосбережения с ИИ доступен только через приложение LG ThinQ, которое может иметь некоторые ограничения в отношении поддерживаемых сред и способов использования.

3) DoorCooling+™

- На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG по измерению скорости охлаждения контейнера с водой, помещенного в верхнюю корзину, с 25°C до 6°C: технология DoorCooling+™ продемонстрировала скорость охлаждения на 15,1 % выше в открытом состоянии, чем в закрытом.

- При открытии дверцы функционирование технологии DoorCooling+™ автоматически приостанавливается.

- Результат может отличаться при использовании в реальных условиях. Только некоторые модели.

4) FRESHConverter™

- Настройку температуры можно изменить нажатием кнопки выбора. Существует три различных режима: Мясо (-3℃), Рыба (0℃) и Сыр (2℃)

- На основе результатов внутренних испытаний LG с использованием внутренней методики тестирования LG по измерению среднего колебания температуры в отделении FRESHConverter+™ без нагрузки и при настройке 25℃.

- Результаты могут варьироваться в зависимости от изменений температуры окружающей среды или настройки внутренней температуры.