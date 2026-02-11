About Cookies on This Site

Холодильник LG GC-B640FTBM DoorCooling⁺ 465 л

Холодильник LG GC-B640FTBM DoorCooling⁺ 465 л

GC-B640FTBM
Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), вид спереди, черная матовая отделка
Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), вид с полностью открытыми дверцами, где показаны холодильная и морозильная камеры
Top open view
Холодильник с морозильной камерой LG (GC-B640FTBM), крупный план винной полки с четырьмя бутылками и макаронами; конструкция полки увеличена в круглом изображении
Холодильник с морозильной камерой LG (GC-B640FTBM), вид спереди, показывающий вентиляционное отверстие DoorCooling+™
Вид сверху на холодильник LG с морозильной камерой (GC-B640FTBM)
Вид снизу на холодильник LG с морозильной камерой (GC-B640FTBM)
Холодильник с морозильной камерой LG (GC-B640FTBM); полка выделена синим цветом со стрелками вверх и вниз, справа –– сложенная полка с двумя бутылками воды
retractable-shelf
Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), вид спереди, демонстрирующий внешний дизайн
right side
left side
Right side
side view
Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), вид сзади, демонстрирующий заднюю панель
Основные характеристики

  • Технология DoorCooling+™
  • Технология LinearCooling™
  • Нулевой зазор - эффект встроенного холодильника
  • Функции ИИ
  • Максимальная эффективность хранения
Больше

Соответствует вашему стилю жизни и обеспечивает максимальную свежесть

Черный холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) рядом с мраморной столешницей, индукционной плитой и большим окном справа

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), установленный в подсвеченном высоком шкафу; синие стрелки указывают на верхнюю и переднюю поверхности

Эффект встроенного холодильника

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) со смартфоном, где открыто приложение ThinQ, и голубой значок ИИ рядом с холодильником

Функции ИИ

Вид изнутри холодильника LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) с полками полные фруктов, овощей, напитков и закусок, и синие линии воздушного потока слева

Максимальная свежесть

Открытый холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM); в верхнем отделении –– продукты; синие наложения и стрелки подчеркивают вместительность

Максимальная эффективность хранения

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Нулевой зазор - эффект встроенного холодильника

 

Идеально продуман для любой кухни

Благодаря нулевому зазору дверь открывается широко даже у стены или в тесном пространстве.

Угол открывания 110°

Холодильник LG с морозильной камерой (GC-B640FTBM) с открытой на 110 градусов дверцей; демонстрируется изогнутая петля сверху и плотное прилегание к стене шкафа.
Lodówka z zamrażarką LG (GBBW726AEV) z widokiem z góry, podzielony obraz, z lewej strony tekst Tradycyjny zawias uderza w ścianę; po prawej tekst Zawiasy otwierają się swobodnie dzięki opcji Brak prześwitu

Lodówka z zamrażarką LG (GBBW726AEV) z widokiem z góry, podzielony obraz, z lewej strony tekst Tradycyjny zawias uderza w ścianę; po prawej tekst Zawiasy otwierają się swobodnie dzięki opcji Brak prześwitu

*Для обеспечения надлежащего функционирования двери, требуется минимальный зазор 4 мм между боковыми стенками холодильника и стеной.

*Если зазор составляет менее 4 мм, дверца может открываться не полностью или задевать стену, что может повлиять на работу изделия.

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Премиальная плоская дверь

Изящный и современный дизайн для эффекта встроенного холодильника.

Изысканный дизайн плоской двери и большая вместительность внутреннего пространства холодильника, привнесут утонченную элегантность и практичность в вашу современную кухню.

Черный холодильник LG с морозильной камерой (GC-B640FTBM), встроенный в кухонный гарнитур, с винным шкафом слева и кухонной утварью справа

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM): слева — в светло-серых шкафах с мраморным фартуком, справа — в темном шкафу рядом с полками и посудой

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM): слева — в светло-серых шкафах с мраморным фартуком, справа — в темном шкафу рядом с полками и посудой

Функции ИИ

Более умное охлаждение для оптимизации энергопотребления с LG ThinQ™ ¹⁾

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) в жилом помещении с видом на ночной город; режим энергосбережения на базе ИИ и график колебаний энергии

Режим энергосбережения с ИИ

Оптимизированное охлаждение в периоды неактивного использования

Режим энергосбережения с ИИ2⁾ анализирует ваши привычки в течение 3 недель и определяет, когда дверца холодильника открывается реже, снижая энергопотребление и сохраняя свежесть продуктов.¹⁾

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), верхняя дверца слегка приоткрыта; красная волна указывает на значок открытой дверцы и оповещения

Обнаружение открытой двери

Сохраняйте свежесть продуктов благодаря умным оповещениям

Функция обнаружения открытой двери¹⁾ гарантирует свежесть ваших продуктов и минимизирует потерю энергии, предупреждая вас о неплотном закрытии двери.

Максимальная свежесть

Точное охлаждение, постоянная свежесть

Технология LinearCooling™ дольше сохраняет продукты свежими, уменьшая колебания температуры и сохраняя их вкус и внешний вид.

Изображение холодильника LG с морозильной камерой (GC-B640FTBM): свежий после 7 дней помидор с синим графиком колебаний температуры и текстом ±0,5°C
Изображение холодильника LG с морозильной камерой (GC-B640FTBM): увядший после 7 дней помидор с красным графиком колебаний температуры и текстом ±1,0°C

Обычная модель

*На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей скорость потери веса овощей в моделях с технологией Linear Cooling и без нее, модель с технологией Linear Cooling продемонстрировала более низкую скорость потери веса.

Открыт холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM), светло-голубой воздух поступает из левого вентиляционного отверстия к дверным полкам с фруктами, бутылками и контейнерами

DoorCooling+™

Быстрое охлаждение продуктов на дверных корзинах

Напитки и еда остаются свежими благодаря эффективной работе технологии DoorCooling+™ ³⁾.

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Холодильник LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) Fresh Balancer, где хранятся салат, болгарский перец, апельсин и яблоки; стрелки вверх и вниз, крупный план Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Поддержание необходимого уровня влажности фруктов и овощей.

FRESH Balancer™ поддерживает уровень влажности фруктов и овощей с помощью технологии Moist Balance Crisper™, помогая сохранить их свежими.

*На основе внутренних тестов LG (температура окружающей среды 25℃, стандартная влажность, морозильная камера -18°C, холодильная камера 4°C), измеряется потеря веса воды через 24 часа.

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

FRESHConverter+™

 

Хранение продуктов с гибкими
настройками температуры

Больше не нужно беспокоиться о температуре — FRESHConverter™ 4) позволяет легко настраивать параметры для различных типов продуктов.

   

   

    

Максимальная эффективность хранения

Максимальная вместимость, продуманная организация

Максимально повысьте эффективность хранения с помощью умных и лаконичных решений, которые сохраняют свежесть ваших продуктов.

Вид изнутри холодильника LG (GC-B640FTBM) с фруктами на верхней полке, бутылками вина посередине и другими фруктами на нижней полке

* Изображения изделий и видеоролики приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Холодильник с морозильной камерой LG (GC-B640FTBM), крупный план винной полки с четырьмя бутылками и макаронами; конструкция полки увеличена в круглом изображении

Винная полка

Используйте пространство рационально: для вина и многого другого

Одна полка и для бутылок, и для продуктов ежедневной необходимости — эффективная организация без потери пространства.

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Холодильник с морозильной камерой LG (GC-B640FTBM); полка выделена синим цветом со стрелками вверх и вниз, справа –– сложенная полка с двумя бутылками воды

Выдвижная полка

Освобождайте место, когда это необходимо

Дополнительное пространство для крупных или высоких предметов, повышающее гибкость и удобство хранения.

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Гибкое хранение, умная организация

Продуманный дизайн полок и аксессуаров поможет вам поддерживать порядок в холодильнике, адаптируясь под ваши потребности.

Вид изнутри холодильника LG (GC-B640FTBM) с пятью полками и регулируемыми уровнями высоты; синие стрелки указывают на вертикальное перемещение

Регулируемая полка

Максимальная эффективность использования пространства благодаря семи уровням регулировки высоты

Внутри холодильника LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) передвижной контейнер, где лежат пакеты с соком, и контейнер над ящиком Fresh Balancer

Передвижной контейнер

Гибкое использование в холодильнике или морозильной камере

Внутри холодильника LG с нижней морозильной камерой (GC-B640FTBM) прозрачная выдвижная мини-корзина на дверце, где находятся шесть бутылочек с соусом

Мини-корзина на двери

Раздвижная корзина для бутылок с соусом

Холодильник с морозильной камерой LG (GC-B640FTBM): слева изображен закрытый ящик с фильтром, сыром и значком дезодорации внизу, справа –– в открытом ящике виден сыр

Моя корзина

Угольный фильтр, поглощающий запахи 

*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Черный матовый холодильник LG с нижней морозильной камерой (GBBW726AEV), вид спереди в светлой комнате с вертикальными жалюзи, внизу значки 10-летней гарантии на компрессор и класса энергоэффективности A

Черный матовый холодильник LG с нижней морозильной камерой (GBBW726AEV), вид спереди в светлой комнате с вертикальными жалюзи, внизу значки 10-летней гарантии на компрессор и класса энергоэффективности A

Повышенная энергоэффективность

Соответствует вашему стилю жизни и обеспечивает максимальную свежесть

Компрессор LG Smart Inverter Compressor™ регулирует мощность охлаждения по мере необходимости, снижая потребление энергии и обеспечивая тихую и надежную работу. На него предоставляется 10-летняя гарантия.

1)LG ThinQ™ 

- Для использования функций ThinQ загрузите приложение LG ThinQ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и подключитесь к сети Wi-Fi. Приложение LG ThinQ™ доступно на совместимых смартфонах с ОС Android 9.0, iOS 16.0 или более поздних моделях смартфонов. Требуется подключение к мобильной сети и домашнему Wi-Fi, а также регистрация изделия в приложении LG ThinQ™.

- Функции приложения LG ThinQ™ зависят от продукта и страны.

 

2) Режим энергосбережения с ИИ

- Режим энергосбережения с ИИ можно настроить в два этапа (до 1 % для этапа 1 и до 5 % для этапа 2), а коэффициент энергосбережения варьируется в зависимости от энергетического класса и технических характеристик изделия.

- Управляемый искусственным интеллектом коэффициент энергосбережения для каждого этапа может варьироваться в зависимости от фактических условий использования.

- Ниже приведены подробные сведения об испытаниях для определения коэффициента энергосбережения:

1. Испытанная модель: GBBW322CEV

2. Условия проведения испытаний: Морозильная камера при темп. -18 °C, холодильник при темп. 3 °C, без нагрузки

3. Условия установки: Комнатная температура 25 °C, влажность 55 %

4. Метод испытания: 8 часов c открыванием, 16 часов без открывания. Общее количество открываний в течение этапа c открыванием: Холодильник 28 раз, морозильная камера 6 раз. Результаты энергопотребления для каждого этапа энергосбережения с искусственным интеллектом в течение 3 дней преобразуют в 24-часовую сводку энергопотребление и сравнивают.

5. При использовании режима энергосбережения с искусственным интеллектом цикл удаления инея и скорость компрессора можно регулировать в зависимости от окружающей среды. Применение этапа 2 может привести к повышению внутренней температуры морозильной камеры и холодильника.

6. Результаты испытаний были проверены компанией TÜV Rheinland Inc. с использованием указанного ими метода испытаний, но результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий эксплуатации.

7. Режим энергосбережения с ИИ доступен только через приложение LG ThinQ, которое может иметь некоторые ограничения в отношении поддерживаемых сред и способов использования.

 

3) DoorCooling+™

- На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG по измерению скорости охлаждения контейнера с водой, помещенного в верхнюю корзину, с 25°C до 6°C: технология DoorCooling+™ продемонстрировала скорость охлаждения на 15,1 % выше в открытом состоянии, чем в закрытом.  

- При открытии дверцы функционирование технологии DoorCooling+™ автоматически приостанавливается.  

- Результат может отличаться при использовании в реальных условиях. Только некоторые модели.

 

4) FRESHConverter™ 

- Настройку температуры можно изменить нажатием кнопки выбора. Существует три различных режима: Мясо (-3℃), Рыба (0℃) и Сыр (2℃)

- На основе результатов внутренних испытаний LG с использованием внутренней методики тестирования LG по измерению среднего колебания температуры в отделении FRESHConverter+™ без нагрузки и при настройке 25℃. 

- Результаты могут варьироваться в зависимости от изменений температуры окружающей среды или настройки внутренней температуры.

Вопросы и ответы

Q.

Что следует учитывать при покупке холодильника?

A.

При выборе холодильника учитывайте такие ключевые факторы, как вместительность, энергоэффективность и интеллектуальная технология охлаждения.

Умные и удобные решения LG помогают максимально эффективно использовать пространство для хранения, сохраняя при этом свежесть продуктов*.

 

Обратите внимание на такие инновации, как технология LinearCooling™, помогающая поддерживать более стабильную температуру в холодильнике, и DoorCooling+™, способствующая охлаждению продуктов в дверных корзинах.

Премиальный дизайн с плоской дверью от LG, а также выбор современных цветов и отделок добавят стильный штрих вашей кухне.

 

*На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей скорость потери веса овощей в моделях с технологией Linear Cooling и без нее, модель с технологией Linear Cooling продемонстрировала более низкую скорость потери веса.

Q.

Какой размер холодильника мне нужен?

A.

Выбор размера холодильника зависит от вашего дома и потребностей в хранении. 

Общие рекомендации:

 

- Холодильники с нижней морозильной камерой объемом 304–387л идеально подходят для 1–2 человек.

- Холодильники верхней морозильной камерой объемом 461–612л подходят для семей из 3–4 человек.

- Для больших семей хорошим выбором станут многодверные модели или модели Side-by-Side объемом хранения 620–647 л.

 

При выборе подходящего объема для хранения учитывайте, как часто вы ходите за покупками, сколько свежих и замороженных продуктов храните, а также есть ли у вас подходящее пространство на кухне для выбранной модели.

Q.

Как менять настройки температуры в холодильнике LG?

A.

Настраивайте температуру в холодильнике или морозильнике с помощью специальной панели управления, расположенной на дверце или внутри холодильника. Для удаленного доступа к настройкам температуры используйте приложение LG ThinQ™, доступное на поддерживаемых моделях смартфона. 

Q.

Что означает отсутствие образования наледи в холодильнике?

A.

Наледь образуется, когда водяной пар попадает на ледяные испарители, конденсируется в воду, которая затем немедленно замерзает. Холодильник, оснащённый системой защиты от наледи, использует таймер для периодического включения нагревательного элемента, расположенного вокруг испарителя, с целью удаления льда и автоматического предотвращения образования наледи.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Характеристики

  • РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

    697 x 2030 x 704

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)

    249

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора

    Инверторный компрессор

  • МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)

    Черный

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

    A++

  • Тип продукта

    B/Морозильная камера

  • Стандартная/встраиваемая ширина

    Глубина стойки

ОБЪЕМ

  • Общий объем морозильной камеры (л)

    159

  • Общий объем холодильной камеры (л)

    354

  • Общий объем (л)

    513

  • Полезный объем, морозильная камера (л)

    139

  • Объем хранения в холодильнике (л)

    279

  • Полезный объем (л)

    465

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Сигнал открытой двери

    Да

  • Быстрая заморозка

    Да

  • Внутренний LED-дисплей

    LED дисплей

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Масса упаковки (кг)

    99

  • Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

    697 x 2030 x 704

  • Масса продукта (кг)

    91

ФУНКЦИИ

  • Bремя уборки

    Да

  • Охлаждение двери+

    Да

  • InstaView

    Нет

  • ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

    Да

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

  • Ящик_морозильной камеры

    3 прозрачных

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

  • Автоматический генератор льда

    Нет

  • Ручной_генератор льда

    1 рычаг 2 лотка

  • Диспенсер только для воды

    Нет

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Материал двери

    VCM

  • Отделка (двери)

    Черный

  • Плоский металлический канал (Metal Fresh)

    R Метал

  • Тип рукоятки

    Карман (черная отделка)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Тип компрессора

    Инверторный компрессор

  • Экономия энергии (кВт/год)

    249

  • Уровень шума (дБ)

    33

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

  • Стеллаж для бутылок (винных)

    полных

  • Прозрачная_корзина в двери

    4

  • Hygiene Fresh+

    Нет

  • Освещение холодильника

    Верхняя светодиодная подвеска

  • Складная Полка

    1-ступенчатое складывание

  • Полка_Закаленное стекло

    2

  • Овощной ящик

    Да (2)

  • Ящик для овощей

    Нет

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Да

