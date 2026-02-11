We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Холодильник LG GC-B640FTBM DoorCooling⁺ 465 л
Соответствует вашему стилю жизни и обеспечивает максимальную свежесть
*Изображения изделий приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
Нулевой зазор - эффект встроенного холодильника
Идеально продуман для любой кухни
Благодаря нулевому зазору дверь открывается широко даже у стены или в тесном пространстве.
Угол открывания 110°
*Для обеспечения надлежащего функционирования двери, требуется минимальный зазор 4 мм между боковыми стенками холодильника и стеной.
*Если зазор составляет менее 4 мм, дверца может открываться не полностью или задевать стену, что может повлиять на работу изделия.
Премиальная плоская дверь
Изящный и современный дизайн для эффекта встроенного холодильника.
Изысканный дизайн плоской двери и большая вместительность внутреннего пространства холодильника, привнесут утонченную элегантность и практичность в вашу современную кухню.
Функции ИИ
Более умное охлаждение для оптимизации энергопотребления с LG ThinQ™ ¹⁾
Максимальная свежесть
Точное охлаждение, постоянная свежесть
Технология LinearCooling™ дольше сохраняет продукты свежими, уменьшая колебания температуры и сохраняя их вкус и внешний вид.
Обычная модель
*На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей скорость потери веса овощей в моделях с технологией Linear Cooling и без нее, модель с технологией Linear Cooling продемонстрировала более низкую скорость потери веса.
*На основе внутренних тестов LG (температура окружающей среды 25℃, стандартная влажность, морозильная камера -18°C, холодильная камера 4°C), измеряется потеря веса воды через 24 часа.
FRESHConverter+™
Хранение продуктов с гибкими
настройками температуры
Больше не нужно беспокоиться о температуре — FRESHConverter™ 4) позволяет легко настраивать параметры для различных типов продуктов.
Максимальная эффективность хранения
Максимальная вместимость, продуманная организация
Максимально повысьте эффективность хранения с помощью умных и лаконичных решений, которые сохраняют свежесть ваших продуктов.
Гибкое хранение, умная организация
Продуманный дизайн полок и аксессуаров поможет вам поддерживать порядок в холодильнике, адаптируясь под ваши потребности.
1)LG ThinQ™
- Для использования функций ThinQ загрузите приложение LG ThinQ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон и подключитесь к сети Wi-Fi. Приложение LG ThinQ™ доступно на совместимых смартфонах с ОС Android 9.0, iOS 16.0 или более поздних моделях смартфонов. Требуется подключение к мобильной сети и домашнему Wi-Fi, а также регистрация изделия в приложении LG ThinQ™.
- Функции приложения LG ThinQ™ зависят от продукта и страны.
2) Режим энергосбережения с ИИ
- Режим энергосбережения с ИИ можно настроить в два этапа (до 1 % для этапа 1 и до 5 % для этапа 2), а коэффициент энергосбережения варьируется в зависимости от энергетического класса и технических характеристик изделия.
- Управляемый искусственным интеллектом коэффициент энергосбережения для каждого этапа может варьироваться в зависимости от фактических условий использования.
- Ниже приведены подробные сведения об испытаниях для определения коэффициента энергосбережения:
1. Испытанная модель: GBBW322CEV
2. Условия проведения испытаний: Морозильная камера при темп. -18 °C, холодильник при темп. 3 °C, без нагрузки
3. Условия установки: Комнатная температура 25 °C, влажность 55 %
4. Метод испытания: 8 часов c открыванием, 16 часов без открывания. Общее количество открываний в течение этапа c открыванием: Холодильник 28 раз, морозильная камера 6 раз. Результаты энергопотребления для каждого этапа энергосбережения с искусственным интеллектом в течение 3 дней преобразуют в 24-часовую сводку энергопотребление и сравнивают.
5. При использовании режима энергосбережения с искусственным интеллектом цикл удаления инея и скорость компрессора можно регулировать в зависимости от окружающей среды. Применение этапа 2 может привести к повышению внутренней температуры морозильной камеры и холодильника.
6. Результаты испытаний были проверены компанией TÜV Rheinland Inc. с использованием указанного ими метода испытаний, но результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий эксплуатации.
7. Режим энергосбережения с ИИ доступен только через приложение LG ThinQ, которое может иметь некоторые ограничения в отношении поддерживаемых сред и способов использования.
3) DoorCooling+™
- На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG по измерению скорости охлаждения контейнера с водой, помещенного в верхнюю корзину, с 25°C до 6°C: технология DoorCooling+™ продемонстрировала скорость охлаждения на 15,1 % выше в открытом состоянии, чем в закрытом.
- При открытии дверцы функционирование технологии DoorCooling+™ автоматически приостанавливается.
- Результат может отличаться при использовании в реальных условиях. Только некоторые модели.
4) FRESHConverter™
- Настройку температуры можно изменить нажатием кнопки выбора. Существует три различных режима: Мясо (-3℃), Рыба (0℃) и Сыр (2℃)
- На основе результатов внутренних испытаний LG с использованием внутренней методики тестирования LG по измерению среднего колебания температуры в отделении FRESHConverter+™ без нагрузки и при настройке 25℃.
- Результаты могут варьироваться в зависимости от изменений температуры окружающей среды или настройки внутренней температуры.
Вопросы и ответы
Q.
Что следует учитывать при покупке холодильника?
A.
При выборе холодильника учитывайте такие ключевые факторы, как вместительность, энергоэффективность и интеллектуальная технология охлаждения.
Умные и удобные решения LG помогают максимально эффективно использовать пространство для хранения, сохраняя при этом свежесть продуктов*.
Обратите внимание на такие инновации, как технология LinearCooling™, помогающая поддерживать более стабильную температуру в холодильнике, и DoorCooling+™, способствующая охлаждению продуктов в дверных корзинах.
Премиальный дизайн с плоской дверью от LG, а также выбор современных цветов и отделок добавят стильный штрих вашей кухне.
*На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей скорость потери веса овощей в моделях с технологией Linear Cooling и без нее, модель с технологией Linear Cooling продемонстрировала более низкую скорость потери веса.
Q.
Какой размер холодильника мне нужен?
A.
Выбор размера холодильника зависит от вашего дома и потребностей в хранении.
Общие рекомендации:
- Холодильники с нижней морозильной камерой объемом 304–387л идеально подходят для 1–2 человек.
- Холодильники верхней морозильной камерой объемом 461–612л подходят для семей из 3–4 человек.
- Для больших семей хорошим выбором станут многодверные модели или модели Side-by-Side объемом хранения 620–647 л.
При выборе подходящего объема для хранения учитывайте, как часто вы ходите за покупками, сколько свежих и замороженных продуктов храните, а также есть ли у вас подходящее пространство на кухне для выбранной модели.
Q.
Как менять настройки температуры в холодильнике LG?
A.
Настраивайте температуру в холодильнике или морозильнике с помощью специальной панели управления, расположенной на дверце или внутри холодильника. Для удаленного доступа к настройкам температуры используйте приложение LG ThinQ™, доступное на поддерживаемых моделях смартфона.
Q.
Что означает отсутствие образования наледи в холодильнике?
A.
Наледь образуется, когда водяной пар попадает на ледяные испарители, конденсируется в воду, которая затем немедленно замерзает. Холодильник, оснащённый системой защиты от наледи, использует таймер для периодического включения нагревательного элемента, расположенного вокруг испарителя, с целью удаления льда и автоматического предотвращения образования наледи.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
697 x 2030 x 704
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)
249
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора
Инверторный компрессор
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)
Черный
Все характеристики
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A++
Тип продукта
B/Морозильная камера
Стандартная/встраиваемая ширина
Глубина стойки
ОБЪЕМ
Общий объем морозильной камеры (л)
159
Общий объем холодильной камеры (л)
354
Общий объем (л)
513
Полезный объем, морозильная камера (л)
139
Объем хранения в холодильнике (л)
279
Полезный объем (л)
465
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Сигнал открытой двери
Да
Быстрая заморозка
Да
Внутренний LED-дисплей
LED дисплей
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Масса упаковки (кг)
99
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
697 x 2030 x 704
Масса продукта (кг)
91
ФУНКЦИИ
Bремя уборки
Да
Охлаждение двери+
Да
InstaView
Нет
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
Да
ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ
Ящик_морозильной камеры
3 прозрачных
СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ
Автоматический генератор льда
Нет
Ручной_генератор льда
1 рычаг 2 лотка
Диспенсер только для воды
Нет
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Материал двери
VCM
Отделка (двери)
Черный
Плоский металлический канал (Metal Fresh)
R Метал
Тип рукоятки
Карман (черная отделка)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Тип компрессора
Инверторный компрессор
Экономия энергии (кВт/год)
249
Уровень шума (дБ)
33
ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА
Стеллаж для бутылок (винных)
полных
Прозрачная_корзина в двери
4
Hygiene Fresh+
Нет
Освещение холодильника
Верхняя светодиодная подвеска
Складная Полка
1-ступенчатое складывание
Полка_Закаленное стекло
2
Овощной ящик
Да (2)
Ящик для овощей
Нет
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
Да
ThinQ (Wi-Fi)
Да
Что говорят
Наш выбор для Вас
