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Многодверный холодильник LG GC-V24FFCHB 605л
Новый дизайн, новые инновации
Современная плоская дверь
Современное обновление вашей кухни
Холодильник InstaView™ из черного стекла
Постучите дважды и увидите, что внутри
Приложение LG ThinQ™
Возможность подключения из любой точки мира
Плоский дизайн двери в современном стиле
Новый взгляд на современную элегантность вашей кухни
Дизайн плоской двери и скрытый дизайн ручки "карман" легко модернизируют и добавят элегантности вашей кухне.
Современный интерьер кухни с холодильником InstaView™.
*Изображение приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.
Легкий доступ
Постучите дважды и увидите, что внутри
Постучите дважды по новой дверце холодильника InstaView™ из черного стекла, и вы сможете заглянуть внутрь, не открывая дверь.
*Изображение приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.
Свежесть
Сохраняет природную свежесть
Новый премиальный многодверный холодильник с передовой технологией охлаждения сохраняет идеальную свежесть ваших продуктов.
Вверху изображения показан сбор салата-латука с грядки. Внизу изображения свежего салата на круглой тарелке. Между овощами на обоих изображения существует явная связь, как будто они относятся к одному изображению.
Сохранение свежести продуктов до 7 дней**
Технология LinearCooling™ сокращает температурные колебания до ±0.5℃.***
График, на фоне которого изображены свежие овощи.
Быстрое и равномерное охлаждение
Благодаря вентиляционным отверстиям DoorCooling+™, расположенные в передней части холодильника, напитки сохраняются холодными, а продукты — более свежими.
Внутри холодильника, заполненного ингредиентами, — голубые стрелки, обозначающие потоки охлажденного воздуха, направленные с обоих боков и циркулирующие по всей камере.
Природная свежесть без неприятных запахов
В технологии Hygiene Fresh+ используется система угольной фильтрации, которая поддерживает внутри холодильника чистоту, свежесть, блокируя неприятные запахи.
Выделенный текст «Hygiene Fresh+» с серой стрелкой, обозначающей неприятный запах, который всасывается с помощью Hygiene Fresh+. При этом чистый холодный воздух распространяется по всей камере.
*Изображение изделия приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.
**На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCooling™. Только некоторые модели. Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.
***Основано на результатах тестов UL, проведённых с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего среднее колебание пиковых температур в отсеке для свежих продуктов при заводских настройках температуры без нагрузки. Только некоторые модели. Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.
Подключение по Wi-Fi
Попробуйте умную жизнь: Оставайтесь на связи благодаря приложению LG ThinQ™
Легко управляйте своим холодильником и получайте последние уведомления из любой точки мира с приложением LG ThinQ™.
Изображение холодильника и мобильного телефона.
Синхронизируйте свой мобильный телефон и холодильник.
Приложение LG ThinQ™ предоставляет возможность умного мониторинга холодильника и позволяет активировать функцию «Экспресс-заморозка» всего одним нажатием кнопки.
На изображении справа показана женщина с коляской для покупок, которая смотрит на экран мобильного телефона. На изображении слева показан вид холодильника спереди. По центру изображения размещена иконка настройки подключения мобильного телефона к холодильнику.
Управляйте вашим холодильником из любой точки мира.
Забыли закрыть дверь холодильника? Нет поводов для беспокойства. Приложение LG ThinQ™ пришлет уведомление на телефон.
На изображении слева женщина, которая смотрит на экран смартфона. На изображении справа распахнутая дверца холодильника. На переднем плане двух изображений находится экран телефона с уведомлениями приложения LG ThinQ, а над телефоном расположен значок Wi-Fi.
Ваш холодильник стал еще умнее
Технология Smart Learner определяет ваши привычки, оптимизируя систему охлаждения, потребление энергии и льда. Для предотвращения ненужного расхода энергии данная технология включает процесс охлаждения за два часа до пикового использования. Во время периодов неактивности либо малого потребления, она уменьшает расход энергии ограничивая работу компрессора.
На изображении слева показана пара с бокалами в руках при свете дня, а на заднем плане открытый холодильник. Открыта только одна створка холодильника, из которого струится. холодный голубоватый воздух. Внизу изображения находится иконка термометра, символизирующая холодный воздух. На изображении справа показан холодильник, расположенный в затемненной ночной кухне. Изображение ниже — иконка, обозначающая электричества (т. е. знак энергосбережения)
*Функции, выполняемые технологией ThinQ, зависят от продукта и страны. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.
Энергоэффективность и долговечность
LG Smart Inverter Compressor™ выводит энергоэффективность на новый уровень, помогая вам экономить еще больше и сохранять спокойствие на протяжении 10 лет.
*Основано на результатах тестирования KTL, сравнивающего энергопотребление по стандарту KS С ISO 15502 между моделями LGE R-B601GM (традиционный поршневой компрессор LG) и R-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). Результат может отличаться при реальном использовании.
**10-лет гарантии на Smart Inverter Compressor™ (только компоненты).
Функциональный дизайн с премиальным оттенком
Вопросы и ответы
В чем преимущества холодильника InstaView™?
Благодаря технологии InstaView™ исключается необходимость открывать холодильник LG, чтобы узнать, что внутри. Просто постучите дважды по тонированной стеклянной панели, и она загорится, позволяя вам проверить содержимое холодильника. Зачем? Предотвращает потерю охлажденного воздуха, поддерживает стабильную температуру в холодильнике, экономит энергию и сохраняет продукты свежими дольше.
Это простой, энергоэффективный способ узнать, что находится внутри вашего холодильника LG, не открывая двери.
Что такое технология LG LinearCooling™?
LinearCooling™ — это технология, которая поддерживает постоянную температуру в холодильнике в пределах ±0,5°C, тщательно регулируя подачу холодного воздуха. Это предотвращает высыхание продуктов и сохранение их в свежем виде дольше.
Что такое технология LG DoorCooling+™?
DoorCooling+™ технология, которая подает мощный холодный воздух к продуктам, хранящимся в дверце, через вентиляционные отверстия, расположенные в передней части холодильника. Эта технология помогает поддерживать прохладную температуру и свежесть всего, что хранится в дверце вашего холодильника.
Как менять настройки температуры в холодильнике LG?
Настраивайте и регулируйте температуру в холодильнике или морозильнике с помощью специальной панели управления, расположенной на дверце или внутри холодильника. Для удаленной настройки температуры используйте приложение LG ThinQ™, доступное на поддерживаемых моделях смартфона.
Что следует учитывать при покупке холодильника?
LG предлагает обширную линейку стильных, энергоэффективных холодильников, которые оснащены множеством умных функций. От просторных моделей Side-by-Side и удобных многодверных холодильников InstaView™ Door-in-Door™, до холодильников с нижней и верхней морозильной камерами, а также холодильные и морозильные камеры со сменными панелями — в LG вы найдете идеальный холодильник для любого дома. Те, кто проектирует кухню с нуля, легко смогут интегрировать «холодильник своей мечты». Те же у кого уже есть запланированное место, легко смогут подобрать модель под нее. Как только вы определились с типом холодильника, который лучше всего подходит вашему образу жизни, обратите внимание на пространство для хранения, инновационные технологии охлаждения, сохраняющие продукты свежими дольше, а также удобные функции, такие как Total No Frost, диспенсер для воды и льда с технологиями UVnano™, складные полки и систему ящиков FRESHConverter™. Не забудьте проверить устройство на энергоэффективность и ознакомиться с условиями гарантии.
Как выбрать размер холодильника, который мне нужен?
Каждый случай индивидуальный, и при выборе холодильника нужно обратить внимание на ваш образ жизни.
В первую очередь обратите внимание на габариты холодильника, чтобы он идеально вписался в запланированное вами место на кухне.
Также нужно выбирать по количеству человек в вашей семье, как часто вы готовите и покупаете продукты, от этогот будет зависеть внутренний объем холодильника и нужно будет решить между холодильниками с нижней и верхней морозильной камерами, либо многодверные холодильники или холодильниками Side-by-Side.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
914 x 1787 x 725
-
Экономия энергии (кВт/год)
450
-
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
InstaView
Да
-
Door-in-Door
Нет
Все характеристики
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A+
-
Тип продукта
Многодверный
-
Стандартная/встраиваемая ширина
Глубина стойки
ОБЪЕМ
-
Общий объем морозильной камеры (л)
291
-
Общий объем холодильной камеры (л)
430
-
Общий объем (л)
721
-
Общий полезный обьем морозильной камеры (2 звезды) (л)
22
-
Полезный объем, морозильная камера (л)
177
-
Объем хранения в холодильнике (л)
406
-
Полезный объем (л)
605
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Сигнал открытой двери
Да
-
Быстрая заморозка
Да
-
Внутренний LED-дисплей
Внутренний верхний дисплей
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Масса упаковки (кг)
136
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
914 x 1787 x 725
-
Масса продукта (кг)
126
ФУНКЦИИ
-
Охлаждение двери+
Да
-
Door-in-Door
Нет
-
InstaView
Да
-
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
Да
ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ
-
Прозрачная_корзина в двери
6
-
Ящик_морозильной камеры
6 прозрачных
-
Освещение в отсеке для заморозки
Верхняя светодиодная подвеска
-
Полка_Закаленное стекло
Нет
СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ
-
Автоматический генератор льда
Нет
-
Ручной_генератор льда
1 рычага 1 лоток
-
Диспенсер для льда и воды
Нет
-
Подключение к водопроводу
Подключение к водопроводу не требуется
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Материал двери
VCM
-
Отделка (двери)
Черный
-
Плоский металлический канал (Metal Fresh)
R Метал
-
Тип рукоятки
Нет
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
-
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
Экономия энергии (кВт/год)
450
-
Уровень шума (дБ)
35
ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА
-
Прозрачная_корзина в двери
6
-
Hygiene Fresh+
Да
-
Освещение холодильника
Верхняя + боковая светодиодная подсветка
-
Складная Полка
1-ступенчатое складывание
-
Полка_Закаленное стекло
4
-
Овощной ящик
Да (2)
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ (Wi-Fi)
Да
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