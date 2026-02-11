Холодильник GC-B257KBHW LG Side-by-Side 658л

Каждый случай индивидуальный, и при выборе холодильника нужно обращать на ваш образ жизни.

В первую очередь обратите внимание на габариты холодильника, чтобы он идеально вписался в запалнированное вами место на кухне.

Также нужно выбирать по количеству человек в вашей семье, как часто вы готовите и покупаете продукты, от этогот будет зависеть внутренний объем холодильника и нужно будет решить между холодильниками с нижней и верхней морозильной камерами, либо многодверные холодильники или холодильниками Side-by-Side.