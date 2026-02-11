About Cookies on This Site

Холодильник GC-B257KBHW LG Side-by-Side 658л

GC-B257KBHW
Основные характеристики

  • Изысканный современный дизайн
  • Технология Smart Inverter™
  • Технология LinearCooling™
  • Система Multi-Air-Flow
  • Интеллектуально организованное пространство
Больше
Холодильник LG GC-B257SEZV Side-by-Side с двумя дверцами, для сохранения продуктов свежими дольше.
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.

В чем преимущества холодильников LG?

Дизайн ручки холодильника выделяется за счет градиентных белых полос

Скрытый дизайн ручки "карман"

Изысканный дизайн для вашего дома

Изображение продукта с логотипами Smart Inverter Compressor™ и 10-летней гарантией.

Технология Smart Inverter™

Эффективная производительность, надежная долговечность

Эргономичный дизайн ручки

Утонченный дизайн

Чистые линии и скрытые петли делают этот холодильник идеальным элегантным акцентом эстетики вашей кухни. Дизайн ручки полностью обновлен - теперь ее легче захватывать, она выглядит еще более красиво в вашем современном доме.

Изображение, на котором продукт, установлен на кухне, а справа — ручка крупным планом.

*Изображение приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.

Свежесть

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Наслаждайтесь свежими продуктами благодаря контролю температуры и технологии охлаждения LG, которые дольше сохраняют свежесть продуктов.

Сверху показан сбор салата с грядки. Внизу свежий салат на круглой тарелке. Это показывает, что салат свежий, как с грядки.

Сохранение свежести продуктов до 7 дней

Технология LinearCooling™ сокращает температурные колебания до ±0.5℃.

Над овощами график показывает температуру без отклонений, значит технология LG Linear Cooling сокращает разницу температур.

Прохлада из каждого угла: свежее, быстрее, холоднее

Технология Multi-Air-Flow System обеспечивает оптимальную производительность системы охлаждения, создавая вокруг продуктов облако охлажденного воздуха помощью потоков, направленных из разных углов, сохраняя при этом их свежесть и прохладу.

Внутри холодильника с продуктами, потоки воздуха, направленные с обоих сторон и циркулирующие по всей камере.

*На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCooling™.

*Изображение приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.

Интеллектуально организованное пространство

Гибкая свежесть

Гибкий подход к организации пространства для различных видов продуктов при оптимальной температуре, благодаря которому сохраняется их свежесть за счет выделения специальных отсеков.

Технология Smart Inverter Compressor™

Долговечный и энергосберегающий

Тот самый уровень эффективности, о котором вы мечтали — умный LG Smart Inverter Compressor™ проверяет потребности в охлаждении внутри вашего холодильника и регулирует свою скорость в соответствии с ними, используя только необходимое количество энергии. Ни больше, ни меньше

Холодильник установлен на кухни, а на графике показано снижение потребления энергии с помощью Smart Inverter Compressor.

*Основано на результатах тестирования KTL, сравнивающего энергопотребление по стандарту KS С ISO 15502 между моделями LGE R-B601GM (традиционный поршневой компрессор LG) и R-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). Результат может отличаться при реальном использовании.

Энергоэффективность и долговечность

Технология LG Smart Inverter Compressor™ обеспечивает максимальную экономию энергии, обеспечивая вам при этом 10-летнюю гарантию исправной работы.

*10-лет гарантии на Smart Inverter Compressor™ (только компоненты).

Вопросы и ответы

В1. Как менять настройки температуры в холодильнике LG? 

Настраивайте и регулируйте температуру в холодильнике или морозильнике с помощью специальной панели управления, расположенной на дверце или внутри холодильника. Для удаленной настройки температуры используйте приложение LG ThinQ™, доступное на поддерживаемых моделях смартфона. 

В2. Что следует учитывать при покупке холодильника?

LG предлагает обширную линейку стильных, энергоэффективных холодильников, которые оснащены множеством умных функций. От просторных моделей Side-by-Side и удобных многодверных холодильников InstaView™ Door-in-Door™, до холодильников с нижней и верхней морозильной камерами, а также холодильные и морозильные камеры со сменными панелями — в LG вы найдете идеальный холодильник для любого дома. Те, кто проектирует кухню с нуля, легко смогут интегрировать «холодильник своей мечты». Те же у кого уже есть запланированное место, легко смогут подобрать модель под нее. Как только вы определились с типом холодильника, который лучше всего подходит вашему образу жизни, обратите внимание на пространство для хранения, инновационные технологии охлаждения, сохраняющие продукты свежими дольше, а также удобные функции, такие как Total No Frost, диспенсер для воды и льда с технологиями UVnano™, складные полки и систему ящиков FRESHConverter™. Не забудьте проверить устройство на энергоэффективность и ознакомиться с условиями гарантии. 

В3. Как выбрать размер холодильника, которые мне нужен?

Каждый случай индивидуальный, и при выборе холодильника нужно обращать на ваш образ жизни.

В первую очередь обратите внимание на габариты холодильника, чтобы он идеально вписался в запалнированное вами место на кухне.

Также нужно выбирать по количеству человек в вашей семье, как часто вы готовите и покупаете продукты, от этогот будет зависеть внутренний объем холодильника и нужно будет решить между холодильниками с нижней и верхней морозильной камерами, либо многодверные холодильники или холодильниками Side-by-Side.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Полезный объем (л)
658
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
913 x 1790 x 735
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
Отделка (двери)
Матовый черный

Характеристики

  • РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

    913 x 1790 x 735

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)

    420

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора

    Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

  • ФУНКЦИИ - InstaView

    Нет

  • ФУНКЦИИ - Door-in-Door

    Нет

  • МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)

    Матовый черный

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

    A+

  • Тип продукта

    По бокам

  • Стандартная/встраиваемая ширина

    Глубина стойки

ОБЪЕМ

  • Общий объем морозильной камеры (л)

    271

  • Общий объем холодильной камеры (л)

    432

  • Общий объем (л)

    703

  • Общий полезный обьем морозильной камеры (2 звезды) (л)

    30

  • Полезный объем, морозильная камера (л)

    206

  • Объем хранения в холодильнике (л)

    422

  • Полезный объем (л)

    658

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Сигнал открытой двери

    Да

  • Быстрая заморозка

    Да

  • Внутренний LED-дисплей

    Внутренний верхний дисплей

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Масса упаковки (кг)

    111

  • Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

    913 x 1790 x 735

  • Масса продукта (кг)

    101

ФУНКЦИИ

  • Bремя уборки

    Нет

  • Охлаждение двери+

    Нет

  • Door-in-Door

    Нет

  • InstaView

    Нет

  • ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

    Да

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

  • Прозрачная_корзина в двери

    4

  • Ящик_морозильной камеры

    2 прозрачных

  • Освещение в отсеке для заморозки

    Верхняя светодиодная подвеска

  • Полка_Закаленное стекло

    3

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

  • Автоматический генератор льда

    Нет

  • Ручной_генератор льда

    Нет

  • Диспенсер для льда и воды

    Нет

  • Диспенсер только для воды

    Нет

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Материал двери

    VCM

  • Отделка (двери)

    Матовый черный

  • Плоский металлический канал (Metal Fresh)

    Белый (Изнутри)

  • Тип рукоятки

    Карман (оболочка)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Тип компрессора

    Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

  • Экономия энергии (кВт/год)

    420

  • Уровень шума (дБ)

    36

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

  • Прозрачная_корзина в двери

    4

  • Корзина в двери_ящик для принадлежностей / Уголок для закусок

    Нет

  • Hygiene Fresh+

    Нет

  • Освещение холодильника

    Верхняя светодиодная подвеска

  • Полка_Закаленное стекло

    3

  • Овощной ящик

    Да (2)

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Нет

