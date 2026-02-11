We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Холодильник LG GC-B277BPUM Side-by-Side 658л
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов испытаний LG на сравнение времени, необходимого для снижения температуры в емкости для воды, размещенной в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без DoorCooling+™. Только применимые модели.
*Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта. *DoorCooling+™ отключается при открытии двери.
*Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
В чем преимущества холодильников LG?
Скрытый дизайн ручки "карман"
Изысканный дизайн для вашего дома
Технология Smart Inverter™
Эффективная производительность, надежная долговечность
*Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
Эргономичный дизайн ручки
Утонченный дизайн
Чистые линии и скрытые петли делают этот холодильник идеальным элегантным акцентом эстетики вашей кухни. Дизайн ручки полностью обновлен - теперь ее легче захватывать, она выглядит еще более красиво в вашем современном доме.
Изображение, на котором продукт, установлен на кухне, а справа — ручка крупным планом.
*Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
Свежесть
Дольше сохраняет свежесть продуктов
Наслаждайтесь свежими продуктами благодаря контролю температуры и технологии охлаждения LG, которые дольше сохраняют свежесть продуктов.
Сверху показан сбор салата с грядки. Внизу свежий салат на круглой тарелке. Это показывает, что салат свежий, как с грядки.
Технология LinearCooling™ сокращает температурные колебания до ±0.5℃.
Над овощами график показывает температуру без отклонений, значит технология LG Linear Cooling сокращает разницу температур.
Технология Multi-Air-Flow System обеспечивает оптимальную производительность системы охлаждения, создавая вокруг продуктов облако охлажденного воздуха помощью потоков, направленных из разных углов, сохраняя при этом их свежесть и прохладу.
Внутри холодильника с продуктами, потоки воздуха, направленные с обоих сторон и циркулирующие по всей камере.
*На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCooling™.
*Изображение приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.
Интеллектуально организованное пространство
Гибкая свежесть
Гибкий подход к организации пространства для различных видов продуктов при оптимальной температуре, благодаря которому сохраняется их свежесть за счет выделения специальных отсеков.
*Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
Технология Smart Inverter Compressor™
Долговечный и энергосберегающий
Тот самый уровень эффективности, о котором вы мечтали — умный LG Smart Inverter Compressor™ проверяет потребности в охлаждении внутри вашего холодильника и регулирует свою скорость в соответствии с ними, используя только необходимое количество энергии. Ни больше, ни меньше
Холодильник установлен на кухни, а на графике показано снижение потребления энергии с помощью Smart Inverter Compressor.
*Основано на результатах тестирования KTL, сравнивающего энергопотребление по стандарту KS С ISO 15502 между моделями LGE R-B601GM (традиционный поршневой компрессор LG) и R-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). Результат может отличаться при реальном использовании.
*Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
Энергоэффективность и долговечность
Технология LG Smart Inverter Compressor™ обеспечивает максимальную экономию энергии, обеспечивая вам при этом 10-летнюю гарантию исправной работы.
*10-лет гарантии на Smart Inverter Compressor™ (только компоненты).
Вопросы и ответы
В1. Как менять настройки температуры в холодильнике LG?
Настраивайте и регулируйте температуру в холодильнике или морозильнике с помощью специальной панели управления, расположенной на дверце или внутри холодильника. Для удаленной настройки температуры используйте приложение LG ThinQ™, доступное на поддерживаемых моделях смартфона.
В2. Что следует учитывать при покупке холодильника?
LG предлагает обширную линейку стильных, энергоэффективных холодильников, которые оснащены множеством умных функций. От просторных моделей Side-by-Side и удобных многодверных холодильников InstaView™ Door-in-Door™, до холодильников с нижней и верхней морозильной камерами, а также холодильные и морозильные камеры со сменными панелями — в LG вы найдете идеальный холодильник для любого дома. Те, кто проектирует кухню с нуля, легко смогут интегрировать «холодильник своей мечты». Те же у кого уже есть запланированное место, легко смогут подобрать модель под нее. Как только вы определились с типом холодильника, который лучше всего подходит вашему образу жизни, обратите внимание на пространство для хранения, инновационные технологии охлаждения, сохраняющие продукты свежими дольше, а также удобные функции, такие как Total No Frost, диспенсер для воды и льда с технологиями UVnano™, складные полки и систему ящиков FRESHConverter™. Не забудьте проверить устройство на энергоэффективность и ознакомиться с условиями гарантии.
В3. Как выбрать размер холодильника, которые мне нужен?
Каждый случай индивидуальный, и при выборе холодильника нужно обращать на ваш образ жизни.
В первую очередь обратите внимание на габариты холодильника, чтобы он идеально вписался в запалнированное вами место на кухне.
Также нужно выбирать по количеству человек в вашей семье, как часто вы готовите и покупаете продукты, от этогот будет зависеть внутренний объем холодильника и нужно будет решить между холодильниками с нижней и верхней морозильной камерами, либо многодверные холодильники или холодильниками Side-by-Side.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
913 x 1790 x 735
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)
375
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
ФУНКЦИИ - InstaView
Нет
ФУНКЦИИ - Door-in-Door
Нет
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)
Глиняныйрозово-бежевый
Все характеристики
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A++
Тип продукта
По бокам
Стандартная/встраиваемая ширина
Глубина стойки
ОБЪЕМ
Общий объем морозильной камеры (л)
271
Общий объем холодильной камеры (л)
432
Общий объем (л)
703
Общий полезный обьем морозильной камеры (2 звезды) (л)
30
Полезный объем, морозильная камера (л)
206
Объем хранения в холодильнике (л)
422
Полезный объем (л)
658
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Сигнал открытой двери
Да
Быстрая заморозка
Да
Внутренний LED-дисплей
Внутренний верхний дисплей
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Масса упаковки (кг)
115
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
913 x 1790 x 735
Масса продукта (кг)
105
ФУНКЦИИ
Bремя уборки
Нет
Охлаждение двери+
Да
Door-in-Door
Нет
InstaView
Нет
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
Да
ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ
Прозрачная_корзина в двери
4
Ящик_морозильной камеры
2 прозрачных
Освещение в отсеке для заморозки
Верхняя светодиодная подвеска
Полка_Закаленное стекло
3
СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ
Автоматический генератор льда
Нет
Ручной_генератор льда
Нет
Диспенсер для льда и воды
Нет
Диспенсер только для воды
Нет
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Материал двери
Глиняно-розовый – бежевый
Отделка (двери)
Глиняныйрозово-бежевый
Плоский металлический канал (Metal Fresh)
Белый (Изнутри)
Тип рукоятки
Карман (оболочка)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
Экономия энергии (кВт/год)
375
Уровень шума (дБ)
36
ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА
Прозрачная_корзина в двери
4
Корзина в двери_ящик для принадлежностей / Уголок для закусок
Нет
Hygiene Fresh+
Нет
Освещение холодильника
Верхняя светодиодная подвеска
Полка_Закаленное стекло
3
Овощной ящик
Да (2)
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
Да
ThinQ (Wi-Fi)
Да
