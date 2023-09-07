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Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool

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Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool

C09LTW

Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool

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Все характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

2,790

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч

9,500

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

2,930

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч

10,000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт

870/860

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) А

4.0/4.0

ЭКСПЛУОТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EER Вт/Вт

3.21

Бте/ч. Вт

11

COP Вт

3.41

Электропитание o/В/Гц

1 / 220-240 / 50

Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин

6.6

Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин

25

Дегидратация л/ч

1.2

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3

37/33/29/-

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3

46

Заправка хладогента тип / кол-во г

R410A, 800

Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C

21 - 48

Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C

1 - 24

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C09LTW

Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool