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LG XBOOM, аудиосистема, 950 Ватт, 950 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

Характеристики

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LG XBOOM, аудиосистема, 950 Ватт, 950 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

CL65DK

LG XBOOM, аудиосистема, 950 Ватт, 950 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

LG XBOOM | аудиосистема | 950 Ватт
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

950

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

475 × 2

CD/DVD

● / ●

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

USB

● 2 (спереди), 1 (сзади)

AUX-вход

● 2

HDMI вход/выход

— / ●

Разъемы для фронтальных колонок

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

Разъёмы системы подсветки колонок/сабвуфера

● / —

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (Перед)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

— / ●

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Удаление файлов

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / ● / — / ●

Программирование воспроизведения (Память)

● (200)

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Сохранение последних настроек

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / ●

Подавление эха

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

MP3/WMA CD

● / ●

DVD (NTSC) / DVD (PAL)

DVD±R / DVD±RW (режим видео)

● / ●

DVD±R (двухслойные)

DVD - Графический пользовательский интерфейс

DVD - Язык (выбор)

Количество загружаемых дисков

1

Лоток для дисков

1-CD Tray

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ(BD, DVD, CD)

Запрограмированный режим воспроизведения

● (200)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА ВИДЕО

NTSC/PAL/AUTO

● / ● / —

JPEG

JPEG Progressive

Xvid

MPEG-2

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

WMA

AAC

MP3

ЭКВАЛАЙЗЕР

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Поп

Классика

Джаз

Рок

Афро Хип-Хоп

Дангдут

Арабский

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

Стандартный (по умолчанию)

Диджейские вертушки (скретч)

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

CM4740

Диммер

Демо

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

2"

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

7" × 1

Наименование моделей колонок

CLS65F

Система

2Way 2Speaker

Магнитное экранирование

Не экранируется

Импенданс (Ом)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● CB3

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 1

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель для подключения колонок

Фиксированный тип

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

300 × 163 × 250

Фронтальная колонка, размер (Ш × В × Г, мм)

201 × 306 × 220

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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