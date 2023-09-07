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Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте
Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте
Все характеристики
-
Общая мощность
-
330 Вт
-
Сабвуфер
-
130 Вт
-
CD/DVD
-
●/●
-
FM-тюнер
-
● (RDS)
-
Bluetooth
-
●
-
USB
-
●
-
AUX
-
●
-
HDMI Выход
-
●
-
Радиоантенна
-
●
-
Кнопка закрытия лотка диска
-
●
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
●
-
Micro USB 5 пин
-
●
-
Сабвуфер (пассивный / активный)
-
-/●
-
Эквалайзер Местный
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Эквалайзер Фанк
-
●
-
Эквалайзер Фохо
-
●
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
220/230В 50/60Гц
-
Потребление электроэнергии в выключенном режиме
-
↓0.5 Вт
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания
-
0.5Вт↓
-
Dolby Digital
-
●
-
2-к. стерео (By-Pass)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон
-
87.5 ~ 108.0 MHz
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Память / Удаление из памяти
-
●
-
Часы / Таймер / Спящий режим / Установка
-
●/●/●/●
-
Количество загружаемых дисков
-
1 CD
-
Тип загрузки
-
Лоток для дисков
-
DVD (NTSC)
-
●
-
CD-R/-RW
-
●
-
DVD (PAL)
-
●
-
DVD-RW(VR режим)
-
●
-
AUDIO-CD
-
●
-
NTSC/PAL/AUTO
-
●/●/-
-
DVD+R/+R(Double Layer)
-
●
-
DVD-R
-
●
-
MP3/WMA CD
-
●/●
-
JPEG
-
●
-
Progressive JPEG
-
●
-
CDG
-
●
-
MPEG2
-
●
-
Xvid
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Повтор 1 трек / Диск
-
●/●
-
MP3/WMA ID3 теги
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Возобновление воспроизведения
-
●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● (20)
-
Last Condition Memory
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Сканирование (вперед / назад)
-
●
-
Замедленная перемотка (вперед / назад)
-
●
-
Шкала звука аудиосистемы на ТВ
-
●
-
x1.5 Audio/Video playback
-
-/●
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Микрофон в комплекте
-
●
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
Удаление вокала с CD
-
●
-
Регулировка громкости микрофона
-
●
-
Пульт ДУ
-
LA1
-
Батарейки для ПДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
ВЧ-динамик
-
1.57"
-
НЧ-динамик
-
5.25"
-
Импеданс
-
4Ω
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
НЧ динамик
-
7"
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
1195 x 331 x 372
-
Вес брутто, кг
-
13.9
-
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DM5660K
Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте