Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте

LG XBOOM DM5660K поставляется с караоке-диском на 2000 песен, микрофоном и каталогом песен в комплекте. Подключите минисистему к телевизору и исполняйте желаемые композиции, при этом текст песен будет отображаться в режиме реального времени на экране ТВ