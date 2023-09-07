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Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте

Функции

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Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте

DM5660K

Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте

Музыкальный центр DM5660K

Система караоке

LG XBOOM DM5660K поставляется с караоке-диском на 2000 песен, микрофоном и каталогом песен в комплекте. Подключите минисистему к телевизору и исполняйте желаемые композиции, при этом текст песен будет отображаться в режиме реального времени на экране ТВ

Готовый набор для караоке-вечеринки

Используйте все возможности системы для зажигательного пения: фанфары, подавление эха, контроль громкости микрофона и оценка исполнения

Мощный объемный звук

330 Вт мощности и 2.1 канальное звучание! Благодаря внешнему сабвуферу
LG XBOOM DM5660K низкие частоты звучат еще более мощно и уверенно

Усиление баса Bass Blast

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице. Динамичный и глубокий бас для качественного звучания.

Bluetooth

Передача музыки по Bluetooth с мобильных устройств

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая мощность

330 Вт

Сабвуфер

130 Вт

CD/DVD

●/●

FM-тюнер

● (RDS)

Bluetooth

РАЗЪЕМЫ

USB

AUX

HDMI Выход

Радиоантенна

Кнопка закрытия лотка диска

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

Micro USB 5 пин

Сабвуфер (пассивный / активный)

-/●

ЗВУК

Эквалайзер Местный

Эквалайзер Классика

Эквалайзер Поп

Эквалайзер Рок

Естественный эквалайзер

Эквалайзер Джаз

Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast

Эквалайзер Фанк

Эквалайзер Фохо

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению, Гц

220/230В 50/60Гц

Потребление электроэнергии в выключенном режиме

↓0.5 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

0.5Вт↓

ФОРМАТЫ АУДИО

Dolby Digital

2-к. стерео (By-Pass)

Приглушение звука

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон

87.5 ~ 108.0 MHz

Количество запоминаемых станций

50

Память / Удаление из памяти

Часы / Таймер / Спящий режим / Установка

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ ДИСК

Количество загружаемых дисков

1 CD

Тип загрузки

Лоток для дисков

DVD (NTSC)

CD-R/-RW

DVD (PAL)

DVD-RW(VR режим)

AUDIO-CD

NTSC/PAL/AUTO

●/●/-

DVD+R/+R(Double Layer)

DVD-R

MP3/WMA CD

●/●

JPEG

Progressive JPEG

CDG

MPEG2

Xvid

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Пропуск (вперед / назад)

Повтор 1 трек / Диск

●/●

MP3/WMA ID3 теги

Удаление файлов

Bluetooth

Возобновление воспроизведения

Программирование воспроизведения (Память)

● (20)

Last Condition Memory

Случайное воспроизведение

Сканирование (вперед / назад)

Замедленная перемотка (вперед / назад)

Шкала звука аудиосистемы на ТВ

x1.5 Audio/Video playback

-/●

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

КАРАОКЕ

Микрофон в комплекте

Оценка исполнения

Фанфары

Контроль эха

Удаление вокала с CD

Регулировка громкости микрофона

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

LA1

Батарейки для ПДУ

2 (AAA)

Инструкция пользователя

FM-антенна

Гарантийный талон

ДИНАМИКИ

ВЧ-динамик

1.57"

НЧ-динамик

5.25"

Импеданс

Магнитное экранирование

Не экранируется

САБВУФЕР

НЧ динамик

7"

Магнитное экранирование

Не экранируется

ГАБАРИТЫ

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

1195 x 331 x 372

Вес брутто, кг

13.9

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Музыкальный центр DM5660K

DM5660K

Караоке-минисистема DVD мощностью 330 Вт, 330 Вт, Функция Караоке, Bluetooth, Диск и микрофон в комплекте