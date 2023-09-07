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Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1
Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1
Все характеристики
-
Размер (Ш x В x Г), мм
-
81 x 88 x 82
-
Вес нетто, кг
-
0.19
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
222 x 182 x 540
-
Вес брутто, кг
-
0.31
-
Звук
-
360°
-
Встроенный сабвуфер
-
—
-
Пассивный излучатель
-
1
-
Разъем для подключения наушников (Φ3.5)
-
—
-
Разъем для подключения портативных устройств (Φ3.5)
-
●
-
microUSB 5 pin
-
●
-
Разъем для адаптера переменного тока
-
—
-
EQ Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Усиление баса
-
—
-
Тип
-
Литий-полимерный
-
Емкость
-
3.7В 700mAh
-
Время полного заряда, ч
-
3
-
Время работы аккумулятора
-
5 ↑
-
Адаптер
-
5В 1.2A↑
-
Потребление электроэнергии в режиме зарядки
-
300mA±20 mA
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания
-
0.5Вт↓
-
APT-X
-
—
-
SBC
-
●
-
AAC
-
—
-
Мультиподключение по Bluetooth
-
—
-
Парное воспроизведение
-
—
-
NFC
-
—
-
Влагозащита
-
—
-
Подсветка, Белый
-
●
-
Подсветка, Белый, зеленый, красный (автоматическое изменение)
-
●
-
Подсветка, Белый мигающий
-
●
-
Подсветка, Выкл
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Индикатор заряда батареи
-
●
-
Спикерфон (hands-free)
-
●
-
Инструкция
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
micro USB кабель
-
●
-
Кабель для портативных устройств
-
—
-
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PH1
Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1