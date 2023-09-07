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Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1

Функции

Галерея

Характеристики

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Где купить

Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1

PH1

Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1

Портативная Bluetooth колонка PH1

Объемный звук 360°

Благодаря динамику, расположенному на верхней грани колонки, звук равномерно распределяется на 360°. Такая конструкция устройства обеспечивает неизменное качество звучания вне зависимости от позиции слушателей.

Атмосферная подсветка

Колонка LG XBOOM Go PH1 поддерживает несколько цветовых режимов подсветки, что позволяет подобрать желаемый стиль звучания вашей музыки. Просто включите желаемую композицию, настройте подсветку и наслаждайтесь.

Атмосферная подсветка

Мягкий рассеянный свет

Атмосферная подсветка

Подсветка в такт музыке

Передача музыки со смартфона

Беспроводная передача музыки со смартфона по Bluetooth и дистанционное управление воспроизведением.

Hands-free

Если во время воспроизведения музыки со смартфона вам поступит звонок, то воспроизведение автоматически остановится, и вы сможете вести разговор, используя встроенный микрофон колонки, не разрывая соединение между смартфоном и колонкой.

Портативное решение

Встроенный литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор позволит наслаждаться музыкой до 5 часов на полном заряде аккумулятора.

Аудиовход

Передавайте музыку не только с помощью Bluetooth, но и через кабель
Печать

Все характеристики

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм

81 x 88 x 82

Вес нетто, кг

0.19

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

222 x 182 x 540

Вес брутто, кг

0.31

УСИЛИТЕЛЬ

Звук

360°

Встроенный сабвуфер

Пассивный излучатель

1

РАЗЪЕМЫ

Разъем для подключения наушников (Φ3.5)

Разъем для подключения портативных устройств (Φ3.5)

microUSB 5 pin

Разъем для адаптера переменного тока

РЕЖИМЫ АУДИО

EQ Стандартный (по умолчанию)

Усиление баса

ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Тип

Литий-полимерный

Емкость

3.7В 700mAh

Время полного заряда, ч

3

Время работы аккумулятора

5 ↑

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Адаптер

5В 1.2A↑

Потребление электроэнергии в режиме зарядки

300mA±20 mA

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

0.5Вт↓

ФОРМАТЫ АУДИО : BLUETOOTH

APT-X

SBC

AAC

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Мультиподключение по Bluetooth

Парное воспроизведение

NFC

Влагозащита

Подсветка, Белый

Подсветка, Белый, зеленый, красный (автоматическое изменение)

Подсветка, Белый мигающий

Подсветка, Выкл

Bluetooth

Индикатор заряда батареи

Спикерфон (hands-free)

АКСЕССУАРЫ

Инструкция

Гарантийный талон

micro USB кабель

Кабель для портативных устройств

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Портативная Bluetooth колонка PH1

PH1

Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PH1