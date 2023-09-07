About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG XBOOM | Микросистема CD мощностью 100 Вт c USB и Bluetooth, 100 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG XBOOM | Микросистема CD мощностью 100 Вт c USB и Bluetooth, 100 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ

CM2460

LG XBOOM | Микросистема CD мощностью 100 Вт c USB и Bluetooth, 100 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ

Передача музыки по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Управление со смартфона

Максимум возможностей для многофункционального использования: передача музыки со смартфонов без проводов, а так же активация устройства непосредственно с телефона.

BASS BLAST (УСИЛЕНИЕ БАСА)

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице.

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ

Никаких лишних проводов! Передача звука с ТВ напрямую через музыкальный центр.

Поддержка FLAC-файлов

Благодаря воспроизведению файлов FLAC, можно наслаждаться аудио без потерь в качестве звука.

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ

Воспроизведение любимой музыки с портативных устройств через кабель
Печать

Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

100 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

50 Вт x 2

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

CD/DVD

да/-

Тюнер

да (RDS)

USB1

да

Bluetooth

да (Мультиподключение)

РАЗЪЕМЫ

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

да

Радиоантенна (FM)

да

USB

1

Разъем для подключения портативных устройств

да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Мультиподключение по Bluetooth

да

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ (модели от 2013 г.) по Bluetooth

да

Запись на USB

да

USB Host (аудио)

да

Удаление файлов

да

Повтор 1/Все

да

Выборочное воспроизведение треков

да

Сохранение последних настроек

да

Возобновление воспроизведения

да

MP3/WMA ID3 теги

да

ЗВУКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ LG

Усиление баса Bass Blast

да

Джаз

да

Рок

да

Классика

да

Поп

да

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Кол-во дисков

1 диск

Тип загрузки

Лоток для диска

Audio CD / CD-R / CD-RW

да

MP3/WMA CD

да

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

MP3

да

WMA

да

FLAC

да

Приглушение звука

да

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление в режиме ожидания, Вт

0.5 Вт ↓

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Волна

FM

Тюнер FM

87.5 — 108.0 МГц

Количество предустановленных станций

50

Память / Удаление из памяти

да

Часы / Таймер / Спящий режим / Установка

да

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

да

Пульт ДУ: тип

MA3

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA 2ЕА

Гарантийный талон

да

FM Антенна

да

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

CM2460

LG XBOOM | Микросистема CD мощностью 100 Вт c USB и Bluetooth, 100 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ