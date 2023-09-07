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Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами

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Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами

CM9730

Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами

Сверхмощное звучание

Сверхмощное звучание RMS 2300 Вт / PMPO 25000 Вт.

Пригласите к себе ди-джея!

Диджейские эффекты с возможностью регулировки уровня (House и Electro) могут добавляться автоматически с функцией Smart DJ или вручную (скретч или голосовые эффекты с помощью диджейских вертушек), а функция Авто DJ позволит воспроизводить треки без остановок последовательно или в случайном порядке. Создайте клубное настроение в любом месте! X-Boom CM9730 - незаменимый участник загородных вечеринок или дискотеки в большом частном доме.

Яркая световая подсветка

Клубная атмосфера на любой вечеринке благодаря нескольким режимам подсветки.

Передача музыки по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Дизайн с диджейскими вертушками

Дизайн с диджейскими вертушками для добавления эффектов и удобства управления файлами.

Создание клубной атмосферы в любом месте

Новая минисистема X-Boom (модель CM9730) с диджейскими возможностями предназначена для создания стильной клубной атмосферы в баре, кафе, ресторане, гостинице или на выставке без лишних затрат и неудобств. LG CM9730 также может стать оптимальным решением для спортивных заведений, фитнес-клубов и школ танцев, а также для компаний-организаторов торжественных мероприятий. Минисистема X-Boom CM9730 может стать незаменимым участником загородных вечеринок или дискотеки в большом частном доме. Разъем для подключения микрофона и регулировка громкости микрофона удобны для проведения выездных мероприятий.

Автоэквалайзер и пользовательские настройки эквалайзера

Наиболее приближенные к жанру воспроизводимого файла настройки эквалайзера и пользовательские настройки эквалайзера.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая выходная мощность (RMS)

2300 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

575 Вт x 4

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэне, Втргии

110 или 220/230В 50/60

Требования к энергопотреблению, Гц

180

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

1↓

ДИНАМИКИ

Импеданс

3-полосные

Система

1" Компрессионный рупорный

ВЧ-динамик (Твиттер)

8"

СЧ-динамик

15" (металлический)

Магнитное экранирование

8Ω

НЧ-динамик

-

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-/●

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

-

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

Эквалайзер Обычный

Эквалайзер Пользовательский

Эквалайзер Местный

Эквалайзер Поп

Эквалайзер Классика

Эквалайзер Рок

Естественный эквалайзер

Эквалайзер Джаз

Автоматический эквалайзер

Приглушение звука

Эквалайзер / Оптимизация MP3-файлов

Smart DJ (автоматическое добавление эффектов)

Juke box (создание собственного плейлиста)

Громкость

Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast

Диджейские вертушки (скратч)

Авто DJ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB-запись напрямую

USB Plus

USB Host (аудио)

2 разъёма USB (Запись с USB1 на USB2)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

Система НЧ-динамика (выбор)

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

КАРАОКЕ

Разъем для микрофона

1

Громкость ЭХО

РАЗЪЕМЫ

USB

2

Оптический вход/выход

-

Разъем для наушников (3,5 мм)

AUX

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ(BD, DVD, CD)

Очистка списка воспроизведения

Повтор 1 трек / Диск / Все

●/●/●

Случайнгое воспроизведение CD

Программирование воспроизведения (Память)

● 300

Выбор фунций (Тюнер)

Bluetooth

USB Host (аудио)

Выбор функций (CD/DVD)

●/-

Случайнгое воспроизведение MP3

РАЗМЕРЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль

542 x 310 x 421

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

520 x 720 x 500

ТЮНЕР

Память предустановленных станций

50

Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)

87.5 ~ 108.0 МГц

FM

АКСЕССУАРЫ

Кабель RCA (видео), желтый, 1-шт.

Батарейки для ПДУ

Пульт ДУ

2 (AAA)

Инструкция пользователя

75Ω

FM-антенна

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CM9730

Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами