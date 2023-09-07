We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами
Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами
Пригласите к себе ди-джея!
Создание клубной атмосферы в любом месте
Все характеристики
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
2300 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
575 Вт x 4
-
Потребление электроэне, Втргии
-
110 или 220/230В 50/60
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
180
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
1↓
-
Импеданс
-
3-полосные
-
Система
-
1" Компрессионный рупорный
-
ВЧ-динамик (Твиттер)
-
8"
-
СЧ-динамик
-
15" (металлический)
-
Магнитное экранирование
-
8Ω
-
НЧ-динамик
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ
-
-/●
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
-
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Эквалайзер Обычный
-
●
-
Эквалайзер Пользовательский
-
●
-
Эквалайзер Местный
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Эквалайзер / Оптимизация MP3-файлов
-
●
-
Smart DJ (автоматическое добавление эффектов)
-
●
-
Juke box (создание собственного плейлиста)
-
●
-
Громкость
-
●
-
Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Диджейские вертушки (скратч)
-
●
-
Авто DJ
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
USB Plus
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
2 разъёма USB (Запись с USB1 на USB2)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
●
-
Система НЧ-динамика (выбор)
-
●
-
Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Разъем для микрофона
-
1
-
Громкость ЭХО
-
●
-
USB
-
2
-
Оптический вход/выход
-
-
-
Разъем для наушников (3,5 мм)
-
●
-
AUX
-
●
-
Очистка списка воспроизведения
-
●
-
Повтор 1 трек / Диск / Все
-
●/●/●
-
Случайнгое воспроизведение CD
-
●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● 300
-
Выбор фунций (Тюнер)
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Выбор функций (CD/DVD)
-
●/-
-
Случайнгое воспроизведение MP3
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль
-
542 x 310 x 421
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
520 x 720 x 500
-
Память предустановленных станций
-
50
-
Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)
-
87.5 ~ 108.0 МГц
-
FM
-
●
-
Кабель RCA (видео), желтый, 1-шт.
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
●
-
Пульт ДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
75Ω
-
FM-антенна
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
CM9730
Сверхмощная минисистема c ди-джейскими эффектами