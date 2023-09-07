Этот монитор с функцией аппаратной калибровки с разрешением 4K UHD покрывает 98% цветового диапазона DCI-P3 и имеет 10-битную цветопередачу. Монитор станет прекрасным выбором для тех, кому требуется один монитор для профессионального творчества и игр.

