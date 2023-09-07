We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide монитор 21:9, Время отклика 1 мс, AMD Free Sync, Стабилизатор черного, 5В x2
Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide монитор 21:9, Время отклика 1 мс, AMD Free Sync, Стабилизатор черного, 5В x2
Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
29
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16,7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2628 x 0.2628
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Яркость
-
250 (стандарт), 200 (мин.)
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1 (стандарт)
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика
-
5 мс (быстрое) 1ms Motion Blur Reduction
-
Угол обзора
-
178 / 178 (CR≥10)
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
D-Sub
-
—
-
DVI-D
-
—
-
DisplayPort
-
● (v1.2)
-
USB-С
-
● x1 (DP Alt. Mode)
-
HDMI
-
● (v1,4)
-
Расположение портов
-
сзади
-
Выход на наушники
-
●
-
Расположение портов
-
сзади
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Напряжение
-
100 - 240 В, 50 - 60 Гц
-
Режим ожид./Сна (макс.)
-
0.5Вт
-
Выключен (макс.)
-
0.3Вт
-
Гориз. развертка
-
30~90кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Тип клавиш
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
[Расположение клавиш]
-
снизу
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
17
-
Режим изображения
-
Польз. / Чтение / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия /
-
Original Ratio
-
Широкий / Кино 1 / Кино 2 / Оригинальный / 1:1
-
DDC / CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Авто. подстройка разрешения
-
—
-
Key lock
-
●
-
Plug & Play
-
●
-
Регулировка времени отклика
-
●
-
Функция "Reader Mode"
-
●
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
●
-
Smart Energy saving
-
●
-
Функция "SIX Axis Control"
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Авто режим ожидания
-
●
-
Функция Super Resolution+
-
●
-
Режим 4-screen-split
-
●
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Поддержка Freesync
-
●
-
Передняя часть
-
черный глянцевый
-
Задняя часть
-
черный глянцевый
-
Подставка
-
черный глянцевый
-
Основание
-
черный глянцевый + красный
-
Другое
-
черный глянцевый
-
Отделяемая
-
●
-
Наклон (угол,°)
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)
-
702.5 × 204.1 × 415
-
Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)
-
702.5 × 63.8 × 328.4
-
Коробка, (Ш*Г*В, мм)
-
812 × 403 × 151
-
Настенное крепление
-
VESA (75x75мм)
-
Монитор с подставкой, кг
-
5.5
-
Монитор без подставки, кг
-
5
-
Коробка, кг
-
7.6
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-TYPE
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
ErP
-
●
-
EPEAT
-
—
-
Windows
-
● (win10)
-
Другое (CCC,KC)
-
—
-
Кабель питания
-
●
-
D-Sub
-
—
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.