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Домашняя оргтехника нового уровня
Изображение вебинара на экране 21:9 UltraWide Full HD с шириной, увеличенной на 33%, по сравнению с Full HD-дисплеем 16:9.
*Это изображение моделируется для лучшего восприятия.
*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen управления, посетите LG.COM.
*Изображения продукта и OnScreen управления в видео приведены только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и актуальной версии OnScreen управления.
* Порт USB Type-C ™ полностью совместим с Mac Type-C ™ с поддержкой USB или iPad Pro через USB-кабель Type-C ™, входящий в комплект поставки.
Для Mac с поддержкой Thunderbolt ™ 3, такого как MacBook Pro, максимальное разрешение и полная зарядка системы не поддерживаются при подключении USB Type-C ™.
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