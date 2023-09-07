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Больше места для многозадачности

29" UltraWide ™ Full HD

Больше места для многозадачности

Разрешение 21: 9. UltraWide ™ Full HD (2560x1080) обеспечивает на 33% больше места на экране по сравнению с дисплеем с разрешением 16: 9 Full HD. Вы можете запустить несколько окон и увидеть больше миниатюр изображений одновременно.
Full HD-дисплей UltraWide™

Домашняя оргтехника нового уровня

Дисплей UltraWide™ 21:9 с разрешением Full HD (2560x1080) имеет увеличенную на 33% ширину экрана по сравнению с традиционными Full HD-дисплеями. Вы можете удобно просматривать материалы и видеть больше участников во время вебинаров.

Изображение вебинара на экране 21:9 UltraWide Full HD с шириной, увеличенной на 33%, по сравнению с Full HD-дисплеем 16:9.

Сравнение изображения онлайн-занятия на Full HD-экране 21:9 UltraWide с увеличенной на 33% шириной и на Full HD-экране 16:9.

Онлайн-класс с широким обзором

Удобная работа с учебными материалами, лекциями, беседами и поиском на одном экране, превращающая широкий дисплей в удобный онлайн-класс.
Изображение таблицы с данными и расположенными рядом слайдами на экране 21:9 UltraWide Full HD — на экране 16:9 Full HD для всей этой информации места недостаточно.

Теперь вам не нужно постоянно переключаться между окнами — можно просто расположить их рядом друг с другом

Работайте с отчетами, размещая исходные документы рядом со сводной таблицей, без необходимости постоянно нажимать Alt Tab.
HDR 10. Детализация.
HDR 10

Детальный контраст

Для более полной реализации замысла создателя контента этот монитор совместим с промышленным стандартом HDR 10 с широким динамическим диапазоном, поддерживающим определенные уровни цвета и яркости, которые превосходят возможности обычных мониторов.

*Это изображение моделируется для лучшего восприятия.

Истинные цвета и шире обзор
IPS с SRGB 99% (тип.)

Истинные цвета и шире обзор

Монитор LG IPS отображает безупречную точность цветопередачи. С более широким углом обзора дисплей IPS может похвастаться 99% охватом цветового спектра SRGB.

Опыт погружения

MaxxAudio®

Опыт погружения

Этот обтекаемый дисплей имеет тонкую лицевую панель с трех сторон и не отвлекает от ослепительно точного, реалистичного изображения, в то время как стереофонические колонки 7W с MaxxAudio® дополняют ваш опыт погружения.

Управление на экране

Управление с помощью нескольких щелчков мыши

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen управления, посетите LG.COM.
*Изображения продукта и OnScreen управления в видео приведены только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и актуальной версии OnScreen управления.

 

Уход за глазами
Безопасное мерцание и режим чтения

Уход за глазами

Безопасное мерцание уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает более комфортную рабочую среду для ваших глаз в режиме чтения, который создает экран с цветовой температурой, аналогичной бумаге.

* Порт USB Type-C ™ полностью совместим с Mac Type-C ™ с поддержкой USB или iPad Pro через USB-кабель Type-C ™, входящий в комплект поставки.
Для Mac с поддержкой Thunderbolt ™ 3, такого как MacBook Pro, максимальное разрешение и полная зарядка системы не поддерживаются при подключении USB Type-C ™.

Более четкое, плавное изображение

AMD FreeSync ™

Более четкое, плавное изображение

С технологией AMD FreeSync ™ геймеры могут испытывать плавное движение в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync ™ практически исключает разрывы и искажения экрана.
Реагируйте на противников быстрее
Динамическая синхронизация действий

Реагируйте на противников быстрее

С помощью динамической синхронизации действий минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени.
Атакуй первым в темноте
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.
Лучшая цель
Прицел

Лучшая цель

Целевая точка зафиксирована в центре, чтобы повысить точность стрельбы.

Стильный и удобный

Эргономичный дизайн

Стильный и удобный

Трехсторонний дизайн практически без границ и гибкая регулировка наклона большого экрана для оптимального расположения.

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