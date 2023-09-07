We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Правила акции
При покупке телевизора LG OLED, NanoCell или UHD вы можете оставить заявку на бесплатную установку и настройку телевизора.
Совершите 3 простых шага.
1. Купите телевизор участвующий в акции в одном из магазинов сети электроники
3. Получите бесплатную установку и настройку вашего телевизора
+ В подарок бесплатная подписка сроком в 3 месяца на онлайн сервисы LG Каналы и Megogo
Что входит в установку и настройку телевизора?
Выезд мастера в назначенную дату
Распаковка и сборка телевизора
Установка телевизора на тумбу или подвес на кронштейн
Первичная настройка
Рекомендация по эксплуатации
Активация подписки на онлайн сервис LG Каналы и Megogo
Модели телевизоров, участвующие в акции
Телевизоры LG OLED
Телевизоры LG OLED работают на самоподсвечивающихся пикселях, что обеспечивает богатство цвета и высокую контрастность с максимально качественным изображением.
Телевизоры LG NanoCell
В технологии NanoCell используются наночастицы, которые создают чистые цвета. Откройте для себя настоящие визуальные ощущения и потрясающее качество.
Телевизоры LG UHD
Телевизор LG UHD был создан, чтобы поднять все, что вы смотрите, на новый уровень. Фильмы, спортивные программы, игры – все отображается в качестве 4K, живом цвете и максимально детализировано.