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Правила акции

При покупке телевизора LG OLED, NanoCell или UHD вы можете оставить заявку на бесплатную установку и настройку телевизора.

Совершите 3 простых шага.

1. Купите телевизор участвующий в акции в одном из магазинов сети электроники
2. Оставьте заявку по номеру 2255
3. Получите бесплатную установку и настройку вашего телевизора
+ В подарок бесплатная подписка сроком в 3 месяца на онлайн сервисы LG Каналы и Megogo
Полные правила

Что входит в установку и настройку телевизора?

Выезд мастера в назначенную дату
Распаковка и сборка телевизора
Установка телевизора на тумбу или подвес на кронштейн
Первичная настройка
Рекомендация по эксплуатации
Активация подписки на онлайн сервис LG Каналы и Megogo

Партнеры участвующие в акции

Подробнее об эксклюзивном предложении уточняйте в магазинах сетей электроники и бытовой техники Technodom, Sulpak, Mechta, Evrika, Fora.

Модели телевизоров, участвующие в акции

Телевизоры LG OLED

Телевизоры LG OLED работают на самоподсвечивающихся пикселях, что обеспечивает богатство цвета и высокую контрастность с максимально качественным изображением.

OLED55BXRLB
OLED55CXRLA
OLED65BXRLB
OLED65CXRLA
OLED65GXRLA
OLED77CXRLA
OLED77GXRLA
OLED77ZX9LA
OLED88ZX9LA

Телевизоры LG NanoCell

В технологии NanoCell используются наночастицы, которые создают чистые цвета. Откройте для себя настоящие визуальные ощущения и потрясающее качество.

55NANO796NF
55NANO816NA
55NANO866NA
55NANO916NA
55SM8050PLC
65NANO796NF
65NANO816NA
65NANO866NA
65NANO916NA
65NANO956NA
65SM8050PLC
75NANO796NF
75NANO906NA
75NANO996NA
86NANO906NA

Телевизоры LG UHD

Телевизор LG UHD был создан, чтобы поднять все, что вы смотрите, на новый уровень. Фильмы, спортивные программы, игры – все отображается в качестве 4K, живом цвете и максимально детализировано.

75UN71006LC
75UN81006LB
86UN85006LA
75UN71006LC
75UN81006LB
86UN85006LA