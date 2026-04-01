86-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026

86-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026

86MRGB86B6A
Front view of 86-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026 86MRGB86B6A
Вид спереди на телевизор LG Mini RGB evo AI MRGB85 выпуска 2026 года демонстрирует яркое кристаллическое изображение с четко очерченными разноцветными гранями, характеристики включают 75-дюймовый дисплей, webOS, RGB Primary Color Pro и процессор alpha 8 AI 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, показанный спереди и сбоку, демонстрирует 75-дюймовый дисплей с шириной экрана 1677 мм, высотой экрана 966 мм, общей высотой с подставкой 1032 мм, глубиной 51,6 мм и размерами подставки 1499 на 359 мм.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 с технологией RGB Primary Color Pro обеспечивает 100% цветовой охват DCI-P3 и Adobe RGB, сертифицированный Intertek.
Технология RGB Primary Color Pro, используемая в LG Mini RGB evo AI MRGB85, показана на разделенном изображении, сравнивающем обычные цвета LED слева с более яркими и насыщенными зданиями справа, подчеркивая 100% охват DCI-P3 и 100% Adobe RGB.
Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 в LG Mini RGB evo AI MRGB85 светится голубым светом на печатной плате, подчеркивая производительность обработки ИИ: NPU до 5,0 раз быстрее, процессор на 10% быстрее, а объем памяти на 20% больше.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 демонстрирует технологию Precision Dimming с помощью разделенного изображения, сравнивающего обычный LED слева с более глубоким черным цветом и улучшенной четкостью контраста справа, обеспечиваемыми процессором alpha 8 AI.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
Система LG Shield, применяемая в LG Mini RGB evo AI MRGB85, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 подчеркивает качество без визуальных потерь, отображая яркий пейзаж с четкой глубиной на темном фоне, отражая визуальную производительность, аналогичную проводному подключению телевизора.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 закреплен на стене в просторной современной гостиной и демонстрирует яркое абстрактное произведение искусства с вихревыми разноцветными элементами.
Основные характеристики

  • Сертифицированный двойной 100% цветовой охват для точной цветопередачи в DCI-P3 и Adobe RGB
  • Производительность NPU в 5,0 раз выше благодаря процессору alpha 8 AI 4K Gen3
  • Более глубокий контраст благодаря технологии Precision Dimming на базе процессора alpha 8 AI
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • AI Hub для интеллектуального, персонализированного использования, защищенного LG Shield
Больше
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Кибербезопасность» за LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Кибербезопасность

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» за Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Искусственный интеллект

Значок «Выбор редакции AVForums» как лучшая система Smart TV в течение 8 лет подряд, включая 2025/26 годы

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему Mini RGB evo?

LG Mini RGB evo AI MRGB86 с сертифицированным тройным 100% цветовым охватом заполняет экран насыщенными плавными градиентами цвета, обеспечивая 100% покрытие DCI-P3 и Adobe RGB.

двойной 100% цвет. охват

LG Mini RGB evo AI MRGB86 демонстрирует технологию Precision Dimming для улучшения контраста на разделенном изображении, сравнивающим обычный LED слева с более глубоким черным цветом и улучшенной четкостью контраста справа.

улучшенная контрастность

LG Mini RGB evo AI MRGB86 с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI WebOS

LG Mini RGB evo AI MRGB85 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

Что такое Mini RGB evo MRGB86?

Mini RGB evo MRGB86 – это одна из наших последних инноваций, предлагающая улучшенное качество изображения, превосходящее QNED. Сертифицированный двойной 100% цветовой охват обеспечивает исключительную цветопередачу для насыщенного визуального восприятия. В сочетании с технологией Precision Dimming на базе процессора alpha 8 AI он способен точно управлять светом, создавая изображение с насыщенными, яркими цветами и потрясающей детализацией.

RGB Primary Color Pro

Mini RGB evo воспроизводит красный, зеленый и синий цвета с повышенной точностью благодаря передовой цветовой технологии LG, обеспечивая точную и яркую цветопередачу. Превосходная цветопередача Mini RGB evo сертифицирована на 100% охват по двум стандартам – DCI-P3 и Adobe RGB, гарантируя яркие цвета, которые понравятся всем: от любителей кино до энтузиастов фотографии.1)

Технология RGB Primary Color Pro, используемая в LG Mini RGB evo AI MRGB85, показана на разделенном изображении, сравнивающем обычные цвета LED слева с более яркими и насыщенными зданиями справа, подчеркивая 100% охват DCI-P3 и 100% Adobe RGB.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 с технологией RGB Primary Color Pro обеспечивает 100% цветовой охват DCI-P3 и Adobe RGB, сертифицированный Intertek.

Precision Dimming

Насыщенный контраст благодаря процессору alpha 8 AI

Процессор α8 AI Processor точно управляет светом, используя продвинутые зоны затемнения, чтобы обеспечить более глубокий контраст и максимальную детализацию каждого кадра.2)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 демонстрирует технологию Precision Dimming с помощью разделенного изображения, сравнивающего обычный LED слева с более глубоким черным цветом и улучшенной четкостью контраста справа, обеспечиваемыми процессором alpha 8 AI.

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 с производительностью NPU выше в 5,0 раз

Наш процессор следующего поколения расширяет возможности вашего телевизора, позволяя ИИ обеспечивать впечатления от просмотра, адаптированные к вашим предпочтениям, с более четкой детализацией 4K, более насыщенным звуком и ярким цветом.3)

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Почему LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

AI HDR Remastering

Улучшение каждого кадра до качества HDR

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контрастность, повышая качество изображения SDR до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot⁷⁾

  

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ⁸⁾

  

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!⁹⁾

  

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Лучшая система Smart TV уже 8 лет 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет11)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

Защита LG Quad

Создан для долгой и надежной работы

Встроенные конденсаторы ТВ защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники оснащены системой защиты от скачков напряжения.

Силиконовый гель и защитные покрытия оберегают чипсеты от влаги, а ваши данные остаются в безопасности.

AI Magic Remote

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.12)

LG OLED evo AI C6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с иконкой ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.13)

LG Gallery+ на LG OLED evo AI G6 с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

BGM with Music Lounge

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

My Photos

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.14)

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Information Board

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Режим галереи

При включенном режиме галереи ваш телевизор может, экономя энергию, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству.

Контроль яркости с Auto Brightness Control

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.15)

Датчик движения

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.16)

LG Channels

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.17)

LG OLED evo AI G6 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Smart Connectivity

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.18)

Step into a world tuned for winning

Ultimate Gameplay

Играйте и побеждайте с частотой обновления до 288Hz

Испытайте сверхбыстрый геймплей с частотой 144Hz, AMD FreeSync Premium и VRR. Благодаря функции Motion Booster, повышающей частоту обновления для уменьшения размытости движения, и первому в истории контроллеру с сертификацией BT ULL, наслаждайтесь высокой производительностью, идеально подходящей для соревновательных игр.19)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 с NVIDIA GeForce NOW показана игра Borderlands 4 рядом с логотипом GeForce NOW, демонстрируя доступ к облачному геймингу в интерфейсе телевизора.

NVIDIA GeForce NOW

Первый в мире облачный игровой сервис с поддержкой 4K, частотой 120Hz и поддержкой HDR

Играйте в игры в формате 4K с частотой 120Hz и поддержкой HDR на своем телевизоре – даже без дополнительного устройства, используя NVIDIA GeForce NOW. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell вы можете наслаждаться облачным геймингом высокого уровня с производительностью, эквивалентной GeForce RTX 5080.20)

На экране LG Mini RGB evo AI MRGB85 с Bluetooth Ultra Low Latency показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.

Bluetooth Ultra Low Latency

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.21)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 отображает игровой портал LG на экране webOS, показывая игровой хаб с простым интерфейсом, который предоставляет доступ к множеству игровых приложений через облачные игровые сервисы, такие как NVIDIA GeForce NOW, и приложения webOS.

LG Gaming Portal

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, нативные приложения webOS и многое другое. Легко находите игры для управления пультом или геймпадом и даже соревнуйтесь с другими игроками через режим Challenge Mode.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.

Game Dashboard & Optimizer

Легко настраивайте параметры игры под свой стиль

Легко настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 с функцией TruMotion демонстрирует сглаживание движения в сцене футбольного матча на разделенном экране, противопоставляя размытое действие при выключенном TruMotion и резкое, четкое движение при включенном TruMotion, чтобы подчеркнуть четкость в динамичных видах спорта.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 показывает драматическую сцену с человеком в машине, затем появляется Sports Alert о футбольном матче с реальным счетом, и при нажатии происходит переключение на прямую трансляцию игры.
Получайте прогнозы игр с AI Консьерж

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.23)

Сглаживание движения, адаптирующееся к каждому жанру

AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion автоматически регулирует сглаживание движения для более естественного просмотра фильмов, спорта и другого контента.

Спорт уведомления

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Dolby Vision & режим Ambient FILMMAKER MODE

Обеспечивая более четкий контраст и насыщенные цвета, режим FILMMAKER MODE адаптируется к вашему окружению, чтобы сохранить изображение максимально близким к оригинальному виду и замыслу создателя.24)

Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

LG саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

WOW Orchestra

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.25)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 с WOW Orchestra показывает сцену концерта и звуковую панель под экраном, в то время как графическое изображение звуковых волн распространяются по гостиной, изображая синхронизированный объемный звук.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Accessibility

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * Дисплей LG Mini RGB сертифицирован Intertek на предмет двойного 100% цветового охвата, измеренного в соответствии с пунктом 5.18 стандарта IDMS v1.2.

 

2) * Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены для иллюстрации.

 

3) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 8 AI 4K Gen2, на основе внутренних технических тестов.

 

4) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

5) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

6) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

7) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

8) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

9) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

10) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

11) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

12) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

13) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

14) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении. 

 

15) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

16) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

17) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

18) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

19) * Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подергиваний и отсутствия мерцания.

* 144Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 144Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* В режиме Motion Booster разрешение может снизиться для обеспечения оптимальной производительности.

* Motion Booster 288 обеспечивает частоту обновления до 288Hz при оптимизированном разрешении Full HD для сверхплавного игрового процесса.

 

20) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.

* Доступно только на LG OLED W6, G6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

21) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

22) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

23) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

24) ** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

25) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями."

Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K Micro RGB

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Основные цвета RGB Про (Двойная 100% сертификация цвета)

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Аудио - Dolby Atmos

    Да

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1929 x 1108 x 51.9

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    45.9

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    3 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    1шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    2090 x 1215 x 253

  • Вес упаковки

    67.6

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1929 x 1108 x 51.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1929 x 1200/1152 x 370

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    380 x 370

  • Вес телевизора без подставки

    45.9

  • Вес телевизора с подставкой

    54.1

  • Крепление VESA (ШхВ)

    600 x 400

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Micro RGB

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K Micro RGB

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Основные цвета RGB Про (Двойная 100% сертификация цвета)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Супер масштабирование 4K (AI Super Upscaling 4K)

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Точное Затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

