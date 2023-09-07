Телевизор LG,NanoCell 55", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Благодаря технологии полномасштабного затемнения подсветка LED располагается за экраном в целом, в отличие от телевизоров, оснащенных технологией Edge LED, в которых подсвечиваются только края экрана. Это обеспечивает более насыщенный черный цвет без потери деталей теней, что способствует лучшей контрастности, чем с технологией Edge LED.