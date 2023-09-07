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Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround
Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround
Чистые цвета
Диаграмма RGB-спектра, показывающая, как отфильтрованы тусклые цвета, и картинки, сравнивающие чистоту цвета между обычным телевизором и NanoCell Tech
*Изображение является демонстрацией
*Обычный телевизор относится к LG UHD без технологии NanoCell.
Настоящий 4K, создаваемый Чистыми Цветами
Экран телевизора, на котором показан природный пейзаж.
Теперь картинка и звук еще более реалистичные
Римская провинция
Чистые цвета превращают ваш дом в кинотеатр
На экране сцена из фантастического фильма с женщиной, стреляющей из лука
*Логотип FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.
© 2019 Disney и родственные компании.
*Изображение является демонстрацией.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Apple TV+ является торговым знаком Apple Inc.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
Чистые цвета развернут поле битвы прямо перед вами
На телеэкране показана батальная сцена из игры.
Чистые цвета создают ощущения как на стадионе
Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Динамики других брендов, не отвечающих спецификации, могут не быть совместимыми.
Ваш островок удобства и комфорта
Мужчина и женщина сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.
*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.
**Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.
Добавьте утонченной атмосферы
На экране показано изображение природы, снятое на уровне глаз, с роскошной домашней обстановкой вокруг
Все характеристики
-
Линейка
-
NanoCell 4K (LED)
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Тип HDR
-
Активный HDR
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Звуковая система
-
Ultra Surround
-
Система динамиков
-
2.0
-
Пульт Magic Remote в комплекте
-
●
-
IPS панель
-
●
-
Тип дисплея
-
LED IPS
-
Разрешение экрана
-
3840 × 2160
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Тип подсветки
-
Edge
-
NanoCell дисплей
-
●
-
IPS Panel
-
●
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Тип HDR
-
Активный HDR
-
УЛЬТРА Яркость
-
●
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
Процессор обработки изображений
-
Четырехъядерный процессор 4K
-
Улучшение изображения
-
●
-
Цветобустер
-
Advanced Color Enhancer
-
Цветокорректор
-
True Color Accuracy
-
Улучшение глубины фона / объектов
-
● / ●
-
Подавление шума
-
Двухступенчатое
-
Масштабирование разрешения
-
4K
-
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)
-
NanoCell Color
-
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)
-
●
-
Возможность управления подсветкой
-
Локальное (Local Dimming)
-
Режимы изображения
-
● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Режим FILMMAKER ™
-
●
-
Алгоритм тонального отображения
-
HDR Dynamic Tone Mapping
-
Оптимизатор подсветки для Local Dimming Ⅱ
-
LG Local Contrast
-
HEVC (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)
-
4K@60p, 10bit
-
Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)
-
— /●
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
TM100 (Частота обновления 50 Гц)
-
HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)
-
MR
-
Выходная мощность
-
20 Вт (10 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.0
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
ИИ Звук (AI Sound)
-
●
-
Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)
-
●
-
Звуковая система
-
Ultra Surround
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice III
-
LG Sound Sync / Bluetooth
-
●
-
Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)
-
●
-
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)
-
●
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)
-
Технология LG ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Технология речевого ввода текста (Speech to Text)
-
●
-
Голосовой поиск LG
-
●
-
Технология AI UX
-
●
-
Технология AI Home
-
●
-
Технология AI Recommendation
-
●
-
Интеллектуальное редактирование
-
●
-
Панель управления домом (Home Dashboard)
-
●
-
Авто определение устройств
-
●
-
Технология Mobile Connectivity
-
●
-
Технология Screen Share
-
●
-
Работа с приложением LG TV Plus
-
●
-
Работа с приложением Smart ThinQ
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
4
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Функция «Универсальный Пульт»
-
●
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Функция Виртуальная реальность (360 VR)
-
●
-
Функция Magic Link
-
●
-
Аудиогид (преобразование текста в речь)
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
DIAL
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
● (только Россия)
-
Поддержка Mobile TV
-
●
-
Поддержка Wi-Fi TV
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
37 языков
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)
-
DVB-T2/C/S2
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Россия)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Телетекст, количество страниц
-
2000
-
Телетекст, способ навигации
-
Flof
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
2 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
ARC (HDMI 2)
-
USB
-
1 (Сзади) / 1 (Сбоку)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Композитный / Компонентный вход
-
●
-
Слот CI
-
● (Сбоку)
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
●
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
MR20
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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