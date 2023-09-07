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Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

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Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

65NANO796NF

Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

65nano796nf

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Чистые цвета1

Чистые цвета

Чистые цвета

Чистые цвета в диапазоне RGB — залог реалистичного качества изображения. В технологии NanoCell используются наночастицы, которые создают чистые цвета с помощью фильтрации неточных оттенков и повышения чистоты спектра RGB.

Диаграмма RGB-спектра, показывающая, как отфильтрованы тусклые цвета, и картинки, сравнивающие чистоту цвета между обычным телевизором и NanoCell Tech

*Изображение является демонстрацией
*Обычный телевизор относится к LG UHD без технологии NanoCell.

Настоящий 4K, создаваемый Чистыми Цветами

Телевизор NanoCell обеспечивает качество настоящего 4K, отвечающее международным стандартам КМ (контрастной модуляции). Откройте для себя более чистые визуальные ощущения с настоящим разрешением 4K вместе с технологией NanoCell.

Экран телевизора, на котором показан природный пейзаж.

Четырехъядерный процессор 4K

Теперь картинка и звук еще более реалистичные

Телевизор NanoCell с четырехъядерным процессором 4K устраняет шум, обеспечивая более динамичную цветопередачу и контрастность. Картинки с низким разрешением масштабируются и восстанавливаются, становясь по качеству ближе к формату 4К.

Римская провинция

Чистые цвета превращают ваш дом в кинотеатр

Все сцены стали реалистичными благодаря чистым цветам NanoCell и высокой контрастности Nano Black. Кроме того, видеоряд и звуковое сопровождение стали еще более оптимизированными и настоящими. Наслаждайтесь кинотеатром у вас дома и безлимитными развлечениями вместе с телевизором NanoCell.

На экране сцена из фантастического фильма с женщиной, стреляющей из лука

Мужчина сидит на диване в гостиной перед телевизором и смотрит красочный фильм
FILMMAKER MODE™

Смотрите фильмы такими, какими их создали

Процессор автоматически отключает интерполяцию кадров, изменение резкости и шумоподавление, сохраняя оригинальное соотношение сторон и количество кадров. Смотрите фильмы и другой контент с сохранением творческого замысла и кинематографического опыта.

*Логотип FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.

«Железный человек» от Marvel, небольшие таблички с логотипами HLG pro и HDR 10 Pro
HDR 10 Pro и HLG Pro

Улучшенные основные форматы HDR

Телевизоры NanoCell обеспечивают оптимальное качество изображения HDR, выполняя регулировки поддерживаемых HDR-форматов HLG и HDR 10. Это позволяет вам наслаждаться просмотром любого контента в супер-реалистичном высоком разрешении.

© 2019 Disney и родственные компании.

Сравнение качества картинки у обычного телевизора и телевизора с профессиональным полнодиапазонным затемнением на примере изображения огня.
Локальное затемнение

Четкая детализированная картинка

Благодаря локальному затемнению насыщенность и контрастность улучшаются по сравнению с обычными телевизорами. Телевизор NanoCell 4K дарит особые ощущения от картинки с повышенной контрастностью.

*Изображение является демонстрацией.

Четыре логотипа: Приложение Apple TV, Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Все удовольствия в одном месте

Погрузитесь в разнообразие контента, доступного на приложении Apple TV, Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные программы в прямом эфире – все в одном месте. Просто садитесь и наслаждайтесь.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Пиктограммы Apple TV 4 топ-наименования
Приложение Apple TV

Apple TV и многое другое у вас дома

Оригинальные шоу от Apple TV . Только премиум-каналы, которые вы пожелаете, и тысячи фильмов, которые можно купить или взять напрокат. Сервис персонализированный и тщательно курируется, поэтому вы найдете в подборке всё самое лучшее. И всё это – в приложении Apple TV.

*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Apple TV+ является торговым знаком Apple Inc.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Чистые цвета развернут поле битвы прямо перед вами

Чистые цвета NanoCell доводят виртуальный мир до совершенства, превращая его в настоящую реальность. Кроме того, различные игровые функции, такие как минимальная задержка, HDMI 2.1 и HGiG позволяют вам наслаждаться виртуальным миром улучшенной графики в реальном времени

На телеэкране показана батальная сцена из игры.

Игровая батальная сцена самолетом
Минимальная задержка ввода

Реагируйте и добивайтесь цели быстрее

Телевизор NanoCell позволяет игрокам атаковать противника без промедления. Он синхронизирует ваши ощущения с игровыми сценами в реальном времени, минимизируя задержку ввода.

Чистые цвета создают ощущения как на стадионе

Телевизор NanoCell - это наноточная цветопередача без искажений под любым углом обзора. Смотрите игру любимой команды на большом экране с суперчистыми цветами и потрясающим качеством изображения.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Динамики других брендов, не отвечающих спецификации, могут не быть совместимыми.

Мужчина и женщина смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок.
Звук вокруг через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Телевизор NanoCell TV миксует 2.0-канальный звук, чтобы получить более богатый 4.0-канальный. Создайте эффект «звук вокруг», подсоединив два Bluetooth-динамика. Погрузитесь в игру еще глубже и прочувствуйте живую атмосферу.
ThinQ AI

Ваш островок удобства и комфорта

Умная функция LG ThinQ AI сделает вашу жизнь гораздо удобнее. Распознание живого голоса* позволяет управлять вашей экосистемой Home IoT.

Мужчина и женщина сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.
**Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.

Добавьте утонченной атмосферы

Телевизор NanoCell с минималистичной нано-рамкой впишется в любой интерьер и создаст настроение погружения без задержек.

На экране показано изображение природы, снятое на уровне глаз, с роскошной домашней обстановкой вокруг

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell?1

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell?

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell? Узнать больше
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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

NanoCell 4K (LED)

Размер экрана (дюймы)

65

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

Активный HDR

Угол обзора

Широкий угол обзора

Звуковая система

Ultra Surround

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

IPS панель

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED IPS

Разрешение экрана

3840 × 2160

Размер экрана (дюймы)

65

Тип подсветки

Edge

NanoCell дисплей

IPS Panel

Угол обзора

Широкий угол обзора

ВИДЕО

Тип HDR

Активный HDR

УЛЬТРА Яркость

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор 4K

Улучшение изображения

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Улучшение глубины фона / объектов

● / ●

Подавление шума

Двухступенчатое

Масштабирование разрешения

4K

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

NanoCell Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Возможность управления подсветкой

Локальное (Local Dimming)

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим FILMMAKER ™

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

Оптимизатор подсветки для Local Dimming Ⅱ

LG Local Contrast

HEVC (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)

4K@60p, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

— /●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM100 (Частота обновления 50 Гц)

HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)

MR

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

ИИ Звук (AI Sound)

Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)

Звуковая система

Ultra Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальное редактирование

Панель управления домом (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Языковая поддержка / OSD Language

37 языков

Music Discovery

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)

DVB-T2/C/S2

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Композитный / Компонентный вход

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR20

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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65nano796nf

65NANO796NF

Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

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