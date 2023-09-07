Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

Оригинальные шоу от Apple TV . Только премиум-каналы, которые вы пожелаете, и тысячи фильмов, которые можно купить или взять напрокат. Сервис персонализированный и тщательно курируется, поэтому вы найдете в подборке всё самое лучшее. И всё это – в приложении Apple TV.

