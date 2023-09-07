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65NANO966PA

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65NANO966PA

65NANO966PA

65NANO966PA

(3)
Вид телевизора LG NanoCell спереди

Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

A TV screen showing brightly colored particles swirling around (play the video).

LG NanoCell. Чистые цвета в настоящем 8K

LG NanoCell превосходит стандартные LCD-телевизоры благодаря технологии чистых цветов. В сочетании с дисплеем, способным воспроизводить изображение в настоящем 8K, чистые цвета обеспечивают высококачественную картинку и создают эффект полного погружения.

*«Точная цветопередача» основана на использовании технологии LG NanoCell.
**CTA (Ассоциация потребительских технологий): Организация стандартизации и торговли, представляющая более 2200 компаний по потребительским технологиям в США.
***Сертификат CTA выдается продукту, который соответствует официальным отраслевым требованиям.

Кристальная чистота каждого оттенка.

В телевизорах LG NanoCell используется наша уникальная нанотехнология позволяющая фильтровать и улучшать качество цветопередачи, удаляя артефакты, возникающие в RGB-сигнале. Благодаря этому вы видите на экране только чистые и точные цвета. В результате вы можете наслаждаться более насыщенным и реалистичным изображением.

*В качестве обычного телевизора используется LG UHD без технологии NanoCell.

Потрясающее качество под любым углом.

Абсолютная точность цветопередачи телевизоров NanoCell обеспечивает реалистичность изображения под любым углом.

*Сертифицировано Interteck на 100% насыщенность цвета по формуле цветового отличия CIE DE2000, измеренную с использованием 18 цветовых схем Макбет под углом просмотра ±30°.
**100% цветовая насыщенность не поддерживается на 50-дюймовой модели NANO85. Поддерживается на всех остальных моделях NANO85 и на всех размерах NANO90, NANO95 и NANO99. Все модели, поддерживающие 100% цветовую насыщенность, были сертифицированы InterTeck.

Уникальная детализация в темных участках изображения.

Телевизоры LG NanoCell не боятся темных изображений. Благодаря полнодиапазонному затемнению NanoCell точно контролирует подсветку отдельных светодиодов. В результате вы можете наслаждаться глубоким черным цветом с минимальной подсветкой, обеспечивающей отличный контраст и детализацию изображения.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
**Полнодиапазонное затемнение поддерживается на моделях NANO99, NANO95 и NANO 90 всех размеров. Доступно только на 86-дюймовой модели NANO85.

В чем преимущества настоящего 8K?

Телевизоры LG NanoCell позволяют наслаждаться изображением в наилучшем качестве – настоящем 8K. Технология цветопередачи NanoCell и порядка 33 миллиона плотно расположенных пикселей позволяют вам наслаждаться потрясающим качеством изображения, значительно превосходящим стандарты для телевизоров 8K.

*Указанное количество пикселей относится к моделям с 8K.
**Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Сертифицированный 8K Ultra HD.

Сертифицированный 8K Ultra HD.

Согласно требованиям CTA, при определении разрешения контрастная модуляция (КМ) должна быть 50% или выше. Чем выше значение КМ, чем четче изображение. Значение контрастной модуляции телевизоров NanoCell составляет 97,8%, что превосходит международные стандарты и делает яркие цвета еще более чистыми.

*CTA (Ассоциация потребительских технологий): Организация стандартизации и торговли, представляющая более 2200 компаний по потребительским технологиям в США.
**Сертификат CTA выдается продукту, который соответствует официальным отраслевым требованиям.
***Доступно только на моделях 8K.
****Значения КМ основаны на значениях, полученных на модели 65NANO99, испытанной в ходе внутренних исследований LG.
*****Упомянутое значение КМ тестируется в горизонтальном положении.

Телевизор как произведение искусства.

Телевизор LG NanoCell восхищает не только качеством изображения, но и эстетической привлекательностью. Тонкий минималистичный дизайн телевизора позволяет закрепить его на стене, совсем как картину, расширяя пространство и делая его по-настоящему изысканным.

Кадр, демонстрирующий закрепленный на стене тонкий телевизор LG NanoCell.

*В зависимости от места установки возможно, что будет виден кабель.
**В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.

Кадр, демонстрирующий закрепленный на стене тонкий телевизор LG NanoCell.

Nano Cinema.
Производительность, достойная большого экрана.

Телевизоры LG NanoCell с точной цветопередачей и экранами, созданными с использованием самых современных технологий, превратят ваш дом в настоящий кинотеатр. Улучшенные технологии HDR и Dolby, а также новый режим просмотра фильмов, подарят вам истинное наслаждение от просмотра кино.

*Требуется подписка на Netflix. Доступность формата 4K Ultra HD зависит от подписки на Netflix, подключения к Интернету, возможностей устройств и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse

Развлечения

Место для просмотра любимого контента.

Используйте приложения Apple TV, Netflix и LG Cahnnels. Смотрите новинки кино, сериалы, документальные фильмы и трансляции спортивных соревнований — все в одном месте.

*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Требуется подписка на Apple TV+.
****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.

Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора.

Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — это потрясающая комбинация, обеспечивающая великолепные кинематографические результаты.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™

Мы воплотили в жизнь режиссерское видение.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™ отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.
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HDR 10 Pro

Весь спектр впечатлений.

Разработанная компанией LG технология расширения динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, придавая реалистичную четкость любым изображениям и улучшая обычный HDR-контент. Теперь все ваши любимые фильмы и сериалы будут более яркими и потрясающими.

Nano Gaming.
Телевизор, созданный для потрясающих впечатлений.

Из темных глубин к новым светлым мирам: телевизор LG NanoCell наполняет ваши игры новыми цветами и красками. Облачные игровые технологии и автоматическая коррекция качества изображения позволяют вам наслаждаться великолепным качеством картинки и дарят вам новые потрясающие впечатления от игр.
Оптимизатор игр

Непревзойденный уровень контроля.

Наслаждайтесь новым уровнем качества ваших любимых игр. Оптимизатор игр автоматически корректирует настройки изображения и графики, позволяя вам наслаждаться вам уникальным качеством изображения независимо от типа игры.
ALLM, eARC

Играйте на высшем уровне.

Ваше преимущество над противниками. ALLM и eARC, отвечающие требованиям современных спецификаций HDMI 2.1, обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов с плавной и синхронизированной графикой.

Nano Sport.
Эффективность, способная одержать победу в любом матче.

Телевизоры LG NanoCell подарят вам уникальный опыт просмотра спортивных соревнований. Окружающий звук Bluetooth создаст в вашем доме атмосферу стадиона, а благодаря уведомлениям о спортивных событиях вы никогда не пропустите важные новости о любимой команде.
Уведомления о спортивных соревнованиях

Вы никогда не пропустите игру любимой команды.

Уведомления поступают к вам до начала, во время и после игр. Вы никогда не пропустите важные игры любимых команд, даже если смотрите что-то другое.

*Использование может отличаться в разных странах.

Звук вокруг через Bluetooth

Несомненное преимущество для дома.

Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной.

*Динамики продаются отдельно.

Процессор α9 Gen4 8K на основе технологии искусственного интеллекта

Технологии, которые потрясут вас.

В основе каждого телевизора LG NanoCell лежит процессор α9 Gen4 8K на основе искусственного интеллекта — революционный чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически, поэтому вы всегда получаете лучшие впечатления от просмотра.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Умное изображение AI Picture Pro

Как работает технология AI Picture Pro?

Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. А новая функция определения типа сцены позволяет проанализировать тип сцены и соответствующим образом улучшить качество изображения.
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*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

Умный звук AI Sound Pro

Настройка звука до профессионального уровня.

Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения. Новая функция автоматической регулировки уровня громкости поддерживает громкость голоса в разных типах контента.
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Интеллектуальное масштабирование в формат 8К

Высокое качество любого изображения.

Процессор на базе искусственного интеллекта использует алгоритмы глубокого обучения для анализа просматриваемого контента и преобразования ненативного 8K-контента в потрясающий 8K с эффектом полного погружения. В результате вы можете наслаждаться более четким изображением с более высоким разрешением и уровнем детализации даже при просмотре на большом экране.

*Качество изображения масштабированного изображения может отличаться в зависимости от разрешения исходного изображения.
**Только на моделях с 8K.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

ThinQ AI

Вы думаете, что знаете, что такое смарт-технологии?
Пришло время узнать об этом снова.

LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Новый главный экран

Добро пожаловать на новый главный экран.

На новом главном экране показаны персонализированные предложения по контенту. Новый главный экран обеспечивает удобный доступ к избранному и позволяет управлять подключенными устройствами.
Голосовое управление

Ваш островок удобства и комфорта.

Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса*.

*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.

Это изображение телевизора LG OLED, смоделированное в дополненной реальности в веб-среде. Изображения из мобильного телефона накладываются друг на друга в минималистичном пространстве. Снизу справа показан QR-код.

Виртуальное размещение телевизоров с соблюдением масштаба

Виртуальное размещение телевизоров с соблюдением масштаба Установить сейчас

Это иллюстрация симулятора, который позволяет вам размещать все модели телевизоров LG в виртуальном пространстве.

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера Установить сейчас

*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

8K NanoCell

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 4-го поколения 8К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1600 x 1070 x 203

Вес упаковки

38.6

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1452 x 839 x 44.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1452 x 903 x 336

Тумба под ТВ (ШхГ)

831 x 336

Вес телевизора без подставки

29.7

Вес телевизора с подставкой

31.4

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

8K (7,680 x 4,320)

Тип дисплея

8K NanoCell

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro 8K

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 8K Масштабирование (*AI - искусственный интеллект)

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 4-го поколения 8К

SMART TV

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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Вид телевизора LG NanoCell спереди

65NANO966PA

65NANO966PA