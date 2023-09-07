65NANO966PA

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Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
*«Точная цветопередача» основана на использовании технологии LG NanoCell.
**CTA (Ассоциация потребительских технологий): Организация стандартизации и торговли, представляющая более 2200 компаний по потребительским технологиям в США.
***Сертификат CTA выдается продукту, который соответствует официальным отраслевым требованиям.
Кристальная чистота каждого оттенка.
*В качестве обычного телевизора используется LG UHD без технологии NanoCell.
Потрясающее качество под любым углом.
*Сертифицировано Interteck на 100% насыщенность цвета по формуле цветового отличия CIE DE2000, измеренную с использованием 18 цветовых схем Макбет под углом просмотра ±30°.
**100% цветовая насыщенность не поддерживается на 50-дюймовой модели NANO85. Поддерживается на всех остальных моделях NANO85 и на всех размерах NANO90, NANO95 и NANO99. Все модели, поддерживающие 100% цветовую насыщенность, были сертифицированы InterTeck.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
**Полнодиапазонное затемнение поддерживается на моделях NANO99, NANO95 и NANO 90 всех размеров. Доступно только на 86-дюймовой модели NANO85.
*Указанное количество пикселей относится к моделям с 8K.
**Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*CTA (Ассоциация потребительских технологий): Организация стандартизации и торговли, представляющая более 2200 компаний по потребительским технологиям в США.
**Сертификат CTA выдается продукту, который соответствует официальным отраслевым требованиям.
***Доступно только на моделях 8K.
****Значения КМ основаны на значениях, полученных на модели 65NANO99, испытанной в ходе внутренних исследований LG.
*****Упомянутое значение КМ тестируется в горизонтальном положении.
Телевизор как произведение искусства.
Кадр, демонстрирующий закрепленный на стене тонкий телевизор LG NanoCell.
*В зависимости от места установки возможно, что будет виден кабель.
**В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
Nano Cinema.
Производительность, достойная большого экрана.
*Требуется подписка на Netflix. Доступность формата 4K Ultra HD зависит от подписки на Netflix, подключения к Интернету, возможностей устройств и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse
*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Требуется подписка на Apple TV+.
****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.
Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Мы воплотили в жизнь режиссерское видение.
Весь спектр впечатлений.
Nano Gaming.
Телевизор, созданный для потрясающих впечатлений.
Nano Sport.
Эффективность, способная одержать победу в любом матче.
*Использование может отличаться в разных странах.
*Динамики продаются отдельно.
Технологии, которые потрясут вас.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Как работает технология AI Picture Pro?
*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
Настройка звука до профессионального уровня.
Высокое качество любого изображения.
*Качество изображения масштабированного изображения может отличаться в зависимости от разрешения исходного изображения.
**Только на моделях с 8K.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Вы думаете, что знаете, что такое смарт-технологии?
Пришло время узнать об этом снова.
*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
8K NanoCell
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 4-го поколения 8К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1600 x 1070 x 203
-
Вес упаковки
-
38.6
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1452 x 839 x 44.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1452 x 903 x 336
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
831 x 336
-
Вес телевизора без подставки
-
29.7
-
Вес телевизора с подставкой
-
31.4
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
400 x 400
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
8K (7,680 x 4,320)
-
Тип дисплея
-
8K NanoCell
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Оптимизатор игр
-
Да
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro 8K
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 8K Масштабирование (*AI - искусственный интеллект)
-
Технология затемнения
-
Локальное затемнение
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 4-го поколения 8К
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
Да
-
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65NANO966PA
65NANO966PA