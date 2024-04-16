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48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года

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48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года

48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года

OLED48B5RLA
(5)
  • Front view of LG OLED AI B5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED AI 2025 logo are on the screen.
  • Rear view of LG OLED AI B5 4K Smart TV.
  • Side view of LG OLED AI B5 4K Smart TV.
  • Front view and side view of LG OLED AI B5 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
  • The alpha 8 AI Processor Gen2 lights up orange and pink, and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness. Image text reads approximately 1.7 times NPU greater AI Neural Processing and 1.4 times CPU Faster Operation.
  • Living room space with a wall-mounted LG OLED TV. On the TV is a mountain range against a dark evening sky filled with stars. This scene is split in half to show how Perfect Black delivers true black levels whether it's bright or dark around you. One side of the scene shows a duller, grayer version of the landscape labeled, Matte display. On the other side is a more pleasing picture with a larger dynamic range of blacks and whites. This is labeled, Perfect Black display. Logo certification is also visible, Perfect Black Technology delivers black levels less than or equal to 0.24 nit up to 500 lux. A text bubble is by its side it says, check the Perfect Black certification mark.
  • Colorful parrot in ultra-high definition against a black background. Water drops are suspended in the air all around it. The image showcases Perfect Color as each different hue on the parrot's body is vibrant and vivid. The dark background with the detailed water splashes also highlights how the screen is reflection-free. Different logo certifications from UL and Intertek are visible. These refer to its 100% Color Fidelity, 100% Color Volume, and reflection-free claim. Text is also visible, check the Perfect Color certification mark.
  • Leopard in the forest in vivid color and detail. The leopard has a grid and a light glowing behind it, indicating how LG AI Picture Pro made impressive visual enhancements to the scene's resolution, brightness, depth, and clarity.
  • LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
  • LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
  • Close-up of an LG OLED TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
  • LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
  • Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the AI Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how AI Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains AI Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
  • Wide view of a premium living room in muted earth tones. On the wall is an LG OLED AI B5 4K Smart TV with an artwork on its screen. An LG Soundbar is mounted underneath it.
Front view of LG OLED AI B5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED AI 2025 logo are on the screen.
Rear view of LG OLED AI B5 4K Smart TV.
Side view of LG OLED AI B5 4K Smart TV.
Front view and side view of LG OLED AI B5 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
The alpha 8 AI Processor Gen2 lights up orange and pink, and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness. Image text reads approximately 1.7 times NPU greater AI Neural Processing and 1.4 times CPU Faster Operation.
Living room space with a wall-mounted LG OLED TV. On the TV is a mountain range against a dark evening sky filled with stars. This scene is split in half to show how Perfect Black delivers true black levels whether it's bright or dark around you. One side of the scene shows a duller, grayer version of the landscape labeled, Matte display. On the other side is a more pleasing picture with a larger dynamic range of blacks and whites. This is labeled, Perfect Black display. Logo certification is also visible, Perfect Black Technology delivers black levels less than or equal to 0.24 nit up to 500 lux. A text bubble is by its side it says, check the Perfect Black certification mark.
Colorful parrot in ultra-high definition against a black background. Water drops are suspended in the air all around it. The image showcases Perfect Color as each different hue on the parrot's body is vibrant and vivid. The dark background with the detailed water splashes also highlights how the screen is reflection-free. Different logo certifications from UL and Intertek are visible. These refer to its 100% Color Fidelity, 100% Color Volume, and reflection-free claim. Text is also visible, check the Perfect Color certification mark.
Leopard in the forest in vivid color and detail. The leopard has a grid and a light glowing behind it, indicating how LG AI Picture Pro made impressive visual enhancements to the scene's resolution, brightness, depth, and clarity.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG OLED TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the AI Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how AI Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains AI Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
Wide view of a premium living room in muted earth tones. On the wall is an LG OLED AI B5 4K Smart TV with an artwork on its screen. An LG Soundbar is mounted underneath it.

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря процессору alpha 8 AI Processor Gen2
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • AI Picture Pro улучшает общую визуальную качество, анализируя и улучшая каждый кадр
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
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Кибербезопасность    

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

*Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

На экране телевизора LG OLED AI представлен абстрактный имидж поразительных цветов и контраста с впечатляющими деталями. За телевизором можно видеть увеличенную версию ИИ-процессора alpha 8 Gen2. Подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Заголовок: LG OLED AI. Также различим текст: «На базе ИИ-процессора LG alpha 8 Gen2». Золотистый логотип со звездами, на котором написано: «Топ-телевизор OLED TV уже 12 лет» расположен в углу.




См. детали для каждого
типа освещения

*Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Качество изображения webOS для ИИ Качество звука Дизайн Развлечения

Умный и быстрый ИИ-процессор alpha 8 Gen2, созданный на основе десятилетия инноваций

Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.

ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.

*По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED

Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве

Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.

Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный».

*Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).

*Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.

Идеальный цвет

Сертифицированная 100%-ная точность цветопередачи и объем. Наслаждайтесь яркими красочными цветами на безбликовом экране даже при ярком солнце и в темноте.

Красочный попугай в ультравысоком разрешении на черном фоне. Вокруг него в воздухе зависли капли воды. Изображение демонстрирует технологию «Идеальный цвет», подчеркивая красоту и яркость каждого оттенка цвета попугая. Темный фон с четкими деталями капель воды также делает акцент на экране с антибликовым покрытием. Представлены различные сертификаты логотипов UL и Intertek. Они указывают на 100% точность цветопередачи, 100% цветовой объем и защиту от бликов. Также виден текст: «Проверьте знак качества «Идеальный цвет».

*«100%-ная точность цветопередачи и объем для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV 2025 г. выпуска.

*Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.

*100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.

*Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling и OLED Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении леопарда в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту леопарда, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

*Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

*Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

*Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

*AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

Al Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

*Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

*Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Крупный план экрана телевизора LG OLED TV, показывающего, как работает функция AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

*Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

*В США и Корее используют модель LLM.

*Необходимо подключение к Интернету.

На экране телевизора LG OLED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

*Необходимо подключение к Интернету.

*AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

*Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

*Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

AI Sound Wizard

Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.

Логотип и название программы webOS Re:New со значком CES Innovation Awards 2025 Honoree рядом.

Обновления по программе webOS Re:New Program в течение 5 лет

Получайте полные обновления и наслаждайтесь преимуществами новейшего программного обеспечения и его функций. Система webOS отмечена наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. Ваши данные и конфиденциальная информация в безопасности.

*Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.

*Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

*Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

*Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модели OLED, а обновления доступные в 2023 г. –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Пульт дистанционного управления перед экраном телевизора LG TV, на котором отображается Home Hub. Показаны все функции и элементы управления для других смарт-устройств.

Home Hub — платформа все-в-одном для вашего умного дома

Беспроблемно управляйте различными бытовыми устройствами LG вместе с устройствами Google Home и многими другими. Оцените непревзойденный комфорт управления всем домом с одной рабочей панели. 

*LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

*Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.

AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта

Изображены играющий на гитаре мужчина, поющая женщина с микрофоном, и играющий на пианино мужчина. Видны исходящие от них звуковые волны, которые демонстрируют то, как качество звука улучшается с помощью AI Clear Sound.

AI Clear Sound

Точная коррекция тона улучшает четкость звука и гарантирует исключительное аудиосопровождение.

Телевизор LG OLED TV отображает мужчину на мотоцикле, из колеса которого выходят фиолетовые абстрактные круги, представляющие звуковые волны.

Динамическое усиление звука с ИИ-процессором

Обработка с помощью ИИ улучшает звук телевизора, обеспечивая более мощные звуковые впечатления.

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. Изображения звуковых волн в пространстве показывают, как создается виртуальный объемный звук на 9.1.2 каналов.

Объемный звук с виртуальными 9.1.2 каналами

Насладитесь объемным звуком просто со своим телевизором LG TV. Алгоритмы глубокого обучения ИИ для создания впечатления объемного звука на 9.1.2 каналов.

*AI Clear Sound включается через меню режима звука.

*Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar 

Гостиная с телевизором LG OLED TV и звуковой панелью LG Soundbar с изображением, показывающим, как оба устройства заполняют пространство многоканальным звуком.

WOW Orchestra, объемный звук и синергия

Телевизоры LG OLED TV и звуковые панели LG Soundbar — идеальное сочетание, созданное для работы в гармонии, которое обеспечивает многоканальную звуковую среду.

Звуковая панель LG Soundbar расположена под телевизором LG OLED TV. На экране телевизора отображается интерфейс управления звуковой панелью и громкостью телевизора.

WOW Interface — управлять звуком легче

*Звуковая панель может быть приобретена отдельно. 

*Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.

*Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.  

*Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

*Функция WOW Orchestra/WOW Interface применима к телевизорам LG OLED TV 2025 г. выпуска.

Выберите лучшую LG Soundbar для телевизора

Тонкий дизайн

Добавьте современный штрих с утонченным дизайном, который гармонично вписывается в ваше пространство.

Гостиная с LG OLED TV и звуковой панелью LG Soundbar, установленными на стене. Под углом показана ультратонкая конструкция телевизора на стене.

Крупный план угла LG OLED TV в гостиной. Он находится на подставке. Можно увидеть, как тонкий силуэт хорошо сочетается с интерьером.

*Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.

*Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы. 

*Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

*Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

На главном экране LG Channels показан различный контент, доступный для телевизора LG TV.

Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Бесплатно. 

Благодаря эксклюзивному стриминговому сервису LG –– LG Channels –– к вашим услугам огромный выбор каналов, бесплатно доступных по запросу и в прямом эфире. 

*Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона. 

Три разные иконки, показывающие как можно использовать LG Channels без подписок, оплаты или установки каких-либо периферийных ресиверов.

Бесплатно. Без контракта. Без проводов.

Выберите канал, и можно начинать смотреть программы, не беспокоясь о скрытых расходах или установке ресивера. 

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.

Домашний экран Gaming Portal. Курсор движется и нажимает на элементы, чтобы показать названия многих популярных игр и дополнительную функцию выбора игр в зависимости от вашего игрового контроллера, будь то геймпад, или пульт ДУ телевизора.

*Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

*Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

*Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

Превосходная игра

Выведите свою игру на новый уровень за счет совместимости с G-Sync: время отклика пикселя 0,1 мс, AMD FreeSync Premium. Игра без задержек и размытия движений. 

Два изображения автомобиля из видеоигры, расположенные рядом друг с другом. На одном движение размыто. На другом четкое и резкое изображение демонстрирует высокую частоту кадров телевизора LG OLED TV. Также видны сертификаты, такие как Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium и другие.

*HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые предоставляют общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Лучший телевизор OLED TV для просмотра фильмов

Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с режимом FILMMAKER MODE и компенсацией окружающего света в зависимости от освещенности, что обеспечивает качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам.

Dolby Vision и режим Ambient FILMMAKER MODE

Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.

Технология Dolby Atmos

Позвольте живому объемному звуку поместить вас в самый центр событий.

*Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

*Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.

Большое белое пространство, заполненное телевизорами OLED TV, где показано, как LG внедряет революционные инновации уже более десятилетия. На изображении эмблема «Телевизор OLED TV № 1 в мире уже 12 лет».

LG OLED

Постоянные инновации

*Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

*Все изображения выше представляют собой симуляцию.

*Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

*Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

*Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K OLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    OLED Цвет

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1070 x 620 x 45.9

  • Вес телевизора без подставки

    11.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (авто настройка громкости)

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 3)

  • HDMI-вход

    4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1220 x 735 x 152

  • Вес упаковки

    14.5

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1070 x 620 x 45.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1070 x 684 x 235

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    933 x 235

  • Вес телевизора без подставки

    11.5

  • Вес телевизора с подставкой

    11.7

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 200

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • Время отклика

    < 0,1 мс

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K OLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α8 4K

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Самосветящиеся пиксели

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    OLED Motion

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Google Home / Hub

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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