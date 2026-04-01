55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B6 4K 2026

55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B6 4K 2026

OLED55B6RLA
Front view of 55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B6 4K 2026 OLED55B6RLA
Фронтальный вид телевизора LG OLED AI B6, выпущенного в 2026 году, отображает многослойные разноцветные формы, демонстрируя технологии Perfect Black и Perfect Color, а также значок «OLED TV № 1 в мире уже 13 лет».
Телевизор LG OLED AI B6, показанный спереди и сбоку, оснащен 55-дюймовым дисплеем шириной 1228 мм, общая высота 708 мм, ультратонкий 45,9 мм (без подставки).
LG OLED AI B6 показывает разделенный экран с изображением планеты и звезд, сравнивая матовый дисплей Anti-glare с дисплеем Perfect Black и Perfect Color для более четкого качества изображения при любом освещении, что подтверждено сертификацией UL и сертификатами Intertek по цветовому объему и точности цветопередачи.
Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 в LG OLED AI B6 светится голубым светом на печатной плате, подчеркивая производительность обработки ИИ: NPU до 5,0 раз быстрее, процессор на 10% быстрее, а объем памяти на 20% больше.
Значок лауреата премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию мульти-поиска с ИИ, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
Система LG Shield, применяемая в LG OLED AI B6, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
На экране LG OLED AI B6 сравнивается частота 144Hz и 60Hz в игре с гонками на мотоциклах: панель 144Hz демонстрирует ультраплавное изображение без разрывов. Логотипы NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium отображены в левом верхнем углу.
LG OLED AI B6 закреплен на стене в стильной гостиной, демонстрируя ультратонкую конструкцию с узкими рамками, а на экране отображается пейзаж в радужных тонах со слоистыми горами.
Основные характеристики

  • Технологии Идеальный Черный и Идеальный Цвет обеспечивают более глубокий контраст и яркие, точные цвета при любом освещении
  • Частота обновления до 144Гц в разрешении 4K с поддержкой G-SYNC и FreeSync Premium для плавного игрового процесса
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые AI возможности на базе Google Gemini и Microsoft Copilot, теперь под защитой LG Shield
  • AI Hub для интеллектуального, персонализированного использования, защищенного LG Shield
Больше
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Кибербезопасность» за LG Shield

Премия CES Innovation Awards – 2026

Платформа ОС телевизора с применением LG Shield

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» за Multi-AI

Премия CES Innovation Awards – 2026

Архитектура Multi-AI

Значок «Выбор редакции AVForums» как лучшая система Smart TV в течение 8 лет подряд, включая 2025/26 годы

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему именно LG OLED B6?

LG OLED AI B6 с функциями Perfect Black и Perfect Color показывает разделенное изображение планеты, противопоставляя более слабые черные тона слева более четким деталям, более глубокому черному цвету и более яркой цветопередаче справа.

Идеальный черный & Идеальный цвет

LG OLED AI B6 для непревзойденного геймплея в 4K 144Hz демонстрирует скоростную гоночную игру с движущимся мотоциклом и логотипами NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, видимыми в верхней части экрана.

Непревзойденный геймплей в 4K 144Гц

LG OLED AI B6 с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI webOS

LG OLED AI B6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Защищен с LG Shield

Как LG OLED B6 обеспечивает
превосходное качество изображения? 

LG OLED B6 обеспечивает потрясающее качество изображения 4K с точностью на уровне пикселей, гарантируя идеальный
черный цвет при любом освещении и идеальный цвет, сертифицированный на 100% цветовой объем и точность цветопередачи.

Благодаря процессору alpha 8 AI 4K Gen3 он повышает четкость деталей 4K, делает цвета ярче и оптимизирует звук для исключительных впечатлений от просмотра.

Идеальный черный &
Идеальный цвет при любом освещении

Телевизоры LG OLED TV отличаются UL-сертификатами Идеальный черный и Идеальный цвет, обеспечивая более глубокий контраст,
повышенную яркость, а также живые и точные цвета. Каждая звезда четко видна даже в ярко освещенной комнате.1)

LG OLED AI B6 показывает разделенный экран с изображением планеты и звезд, сравнивая матовый дисплей Anti-glare с дисплеем Perfect Black и Perfect Color для более четкого качества изображения при любом освещении, что подтверждено сертификацией UL и сертификатами Intertek по цветовому объему и точности цветопередачи.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 имеет знак сертификации Eyesafe RPF 40 от UL, указывающий на подтвержденную эффективность снижения уровня синего света.

Сертификат Eyesafe подтверждает низкий уровень синего света – каждый кадр комфортен для глаз2)

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3
с производительностью NPU выше в 5,0 раз

Наш процессор следующего поколения расширяет возможности вашего телевизора, позволяя ИИ обеспечивать впечатления от просмотра,
адаптированные к вашим предпочтениям, с более четкой детализацией 4K, более насыщенным звуком и ярким цветом.3)

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 в LG OLED AI B6 светится голубым светом на печатной плате, подчеркивая производительность обработки ИИ: NPU до 5,0 раз быстрее, процессор на 10% быстрее, а объем памяти на 20% больше.

Почему именно LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Улучшение каждого кадра до качества HDR

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контрастность, повышая качество изображения SDR до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot⁷⁾

   

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы.⁸⁾

   

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!⁹⁾

   

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Система webOS теперь защищена с помощью LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет» 

LG Shield emblem is shown on a dark background withaЭмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026. security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями11)

Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет12)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

Защита LG Quad

Создан для долгой и надежной работы

Встроенные конденсаторы ТВ защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники оснащены системой защиты от скачков напряжения.

Силиконовый гель и защитные покрытия оберегают чипсеты от влаги, а ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.13)

LG OLED AI B6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Почему стоит выбрать LG OLED для гейминга?

Невероятно плавный игровой процесс

Частота обновления до 144 Гц обеспечивает более четкое и плавное изображение в каждой игре. Совместимость с G-Sync и AMD FreeSync Premium гарантируют стабильность и отсутствие разрывов изображения, а VRR и сверхнизкая задержка ввода обеспечивают плавность и отзывчивость каждого движения, давая вам явное преимущество в каждом матче.14)

На экране LG OLED AI B6 сравнивается частота 144Hz и 60Hz в игре с гонками на мотоциклах: панель 144Hz демонстрирует ультраплавное изображение без разрывов. Логотипы NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium отображены в левом верхнем углу.

С временем отклика 0,1 мс OLED реагирует мгновенно без остаточных изображений

Благодаря времени отклика пикселя 0,1 мс и технологии ALLM для сверхнизкой задержки каждая команда выполняется с мгновенной точностью. Повышенная отзывчивость делает динамичный игровой процесс четким и управляемым, обеспечивая заметное конкурентное преимущество.15)

Захватывающий геймплей с HGiG и ClearMR 9000

Технология HGiG обеспечивает точное соответствие тонального отображения HDR замыслу создателя, а ClearMR 9000 минимизирует размытие в движении, обеспечивая четкость изображения в динамичных сценах. В результате достигается более глубокое погружение в происходящее, а изображение остается удивительно точным и четким в каждый момент.16)

На изображении «LG OLED AI B6 с NVIDIA GeForce NOW» на экране показана игра Borderlands 4 рядом с логотипом GeForce NOW, демонстрируя доступ к облачному геймингу в интерфейсе телевизора.

NVIDIA GeForce NOW

Первая в мире облачная игровая платформа с поддержкой 4K 120 Гц HDR.

Играйте в игры в формате 4K с частотой 120Hz и поддержкой HDR на своем телевизоре – без дополнительного устройства через сервисы NVIDIA GeForce NOW. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell вы можете наслаждаться облачным геймингом высокого уровня с производительностью, эквивалентной GeForce RTX 5080.17)

На изображении «LG OLED AI B6 с Bluetooth со сверхнизкой задержкой» на экране показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.18)

LG OLED AI B6 отображает игровой портал LG на экране webOS, показывая игровой хаб с простым интерфейсом, который предоставляет доступ к множеству игровых приложений через облачные игровые сервисы, такие как NVIDIA GeForce NOW, и приложения webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Игровой портал LG

Ваш единый игровой центр

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, нативные приложения webOS и многое другое. Легко находите игры для управления пультом или геймпадом и даже соревнуйтесь с другими игроками через режим Challenge Mode.19)

LG OLED AI B6 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Почему LG OLED – отличный выбор для ценителей дизайна?

Ультратонкая конструкция для современного стиля жизни

Благодаря узким рамкам и ультратонкому профилю экран остается в центре внимания, создавая ощущение чистоты и визуальной целостности. Дисплей выглядит гладким от края до края, изящно вписываясь в ваше пространство.20)

LG OLED AI B6 закреплен на стене в стильной гостиной, демонстрируя ультратонкую конструкцию с узкими рамками, а на экране отображается пейзаж в радужных тонах со слоистыми горами.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.21

LG Gallery+ на LG OLED evo AI G6 с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.22)

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Плавное переключение с ТВ на произведения искусства с режимом Галереи

При включенном режиме Галереи ваш телевизор может, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству и в то же время экономя энергию.

Автоматическая регулировка яркости

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.23)

Телевизор реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.24)

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.25)

LG OLED evo AI G6 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.26)

Настоящее кино с сохранением точных деталей

  • Dolby Vision & режим Ambient FILMMAKER MODE

    Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняетвизуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.27)

  • Dolby Atmos

    Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

LG Саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.29)

LG OLED AI B6 с функциями WOW Orchestra и WOWCAST показывает сцену концерта и звуковую панель под экраном, в то время как графическое изображение звуковых волн распространяются по гостиной, изображая синхронизированный беспроводной объемный звук.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на предмет 100% Color Fidelity, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

* Дисплей LG OLED имеет UL-сертификации Perfect Black и Perfect Color.

* Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.

 

2) * Только OLED имеет сертификацию Reduced Blue Light (RPF40).

 

3) * По сравнению с моделями OLED evo предыдущего года (процессор alpha 8 AI Gen2).

 

4) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

5) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

6) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

7) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

8) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

9) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

10) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Чатбот со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

11)* Сертификация LG Shield может варьироваться в зависимости от модели.
* Установленная защита не включаетустановку приложений из каких-либо источников, кроме приложения LG и т. д.
* Для непрерывной 5-летней защиты требуютсярегулярные обновления ПО.
* Защита данных и шифрованиеобеспечиваются в обычных условиях.

 

12) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

13) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

14) * Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

* Совместимость NVIDIA G-Sync compatible для видеокарт серий RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-SYNC.

 

15) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.

 

16) * HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* Только модели OLED B6 с диагональю 83/77/65/55/48 дюймов имеют сертификацию ClearMR 9000

* ClearMR – это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.

 

17) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.

* Доступно только на LG OLED W6, B6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

18) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

19) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

20) * Требования к установке могут отличаться.

 

21) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

22) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

23) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

24) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

25) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

26) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

27) * Ambient FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime.

* Режим Ambient FILMMAKER MODE работает на моделях, оснащенных датчиком освещенности.

 

28) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

29) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K OLED

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Идеальный цвет

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Аудио - Dolby Atmos

    Да

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1228 x 708 x 45.9

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    14.3

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Адаптивная настройка учетных параметров

    Да

  • AI Восстановление объекта (AI Object Remastering)

    Да (AI Восстановление объекта Про / AI Object Remastering Pro)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1360 x 810 x 172

  • Вес упаковки

    19.5

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1228 x 708 x 45.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1228 x 776 x 218

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    1069 x 218

  • Вес телевизора без подставки

    14.3

  • Вес телевизора с подставкой

    14.5

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 200

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • Время отклика

    < 0,1 мс

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K OLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Идеальный цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI HDR-ремастеринг

    Да

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Супер масштабирование 4K (AI Super Upscaling 4K)

  • Автоматический контроль яркости

    Да

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Самосветящиеся пиксели

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    OLED Motion

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Пульт AI Magic Remote

    В комплекте

  • AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

    Да

  • AI распознавание голоса (AI Voice ID)

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • LG Gallery+

    Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

  • LG Shield

    Да

  • Мультипросмотр

    Да

  • Моя страница

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

