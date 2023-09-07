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LG BX 55'' 4K Smart OLED телевизор

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LG BX 55'' 4K Smart OLED телевизор

OLED55BXRLB

LG BX 55'' 4K Smart OLED телевизор

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LG OLED: свет в каждом пикселе

Наслаждайтесь превосходной яркостью

OLED-телевизор LG уникален благодаря своей технологии самоподсвечивания. Свыше 100 миллионов самоподсвечивающихся субпикселей* оживают, чтобы ознаменовать новую эру в развитии телевидения. Насладитесь глубочайшим черным, самыми насыщенными цветами и наиболее реалистичным качеством изображения.

Наслаждайтесь превосходной яркостью

* Расчет произведён по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320) на четыре субпикселя.

Эволюционный скачок в области телевидения

α9 Gen3 AI Процессор 4K

Эволюционный скачок в области телевидения

Благодаря алгоритмам глубинного обучения интеллектуальный процессор α9 Gen3 анализирует контент, чтобы создать максимально возможный эффект присутствия. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр становился незабываемым.
ThinQ AI

Телевидение совершает настоящий рывок вперёд

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией LG ThinQ AI. Она позволяет управлять вашей экосистемой домашних устройств Home IoT с функцией распознавания естественного голоса, и для этого не нужен пульт ДУ.

Телевидение совершает настоящий рывок вперёд

Идеальное свечение делает дом лучшим кинотеатром

Идеальное свечение делает дом лучшим кинотеатром

Наслаждайтесь изображением и звуком, созданными профессионалами
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos

Наслаждайтесь изображением и звуком, созданными профессионалами

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Благодаря технологии Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана интеллектуально регулируются в зависимости от жанра и условий освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Смотрите фильм дома так, как его показывают в кино
FILMMAKER MODE™

Смотрите фильм дома так, как его показывают в кино

Процессор автоматически отключает интерполяцию кадров, изменение резкости и шумоподавление, сохраняя оригинальное соотношение сторон и количество кадров. Смотрите фильмы и другой контент с сохранением творческого замысла и кинематографического опыта.
Все домашние развлечения в одном месте
Безграничное удовольствие

Все домашние развлечения в одном месте

Погрузитесь в разнообразие контента, доступного на приложении Apple TV и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные программы в прямом эфире — всё в одном месте. Просто садитесь и наслаждайтесь.
Apple TV и многое другое
Apple TV app

Apple TV и многое другое

Оригинальные шоу и фильмы от Apple TV . Только премиальные каналы, которые вы хотите, и тысячи фильмов, чтобы купить или взять напрокат. Это персонализированный и опытный куратор, так что вы узнаете все самое лучшее. И все это в приложении Apple TV.

* Apple, логотип Apple и Apple TV являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Apple TV + является торговой маркой Apple Inc. Смотрите Apple TV + по подписке.

Бесплатные каналы и видео по запросу
LG Channels

Бесплатные каналы и видео по запросу

С сервисом LG Channels, теперь с MEGOGO, вы можете смотреть полнометражные фильмы и более 50 актуальных и популярных ТВ- и Интернет-каналов. Сервис LG Channels – бесплатный и встроен в телевизоры LG OLED с легким доступом в один клик.

Идеальное свечение дополняет игровую установку вашей мечты

Максимальные игровые ощущения

Идеальное свечение дополняет игровую установку вашей мечты

Играйте в любые игры по высшему стандарту
Совместимость с G-Sync

Играйте в любые игры по высшему стандарту

Поскольку LG OLED — первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Побеждайте всегда с этим лучшим телевизором для игр.

*Изображение на экране смоделировано

Ещё более плавный игровой процесс для уверенной победы
Технологии VRR, ALLM и eARC

Ещё более плавный игровой процесс для уверенной победы

Более высокая частота смены кадров, VRR, ALLM и eARC — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру.

1 Переменная частота обновления, 2 Режим автоматической низкой задержки, 3 Усовершенствованный звуковой обратный канал

Не отставайте от конкурентов
Минимальная задержка ввода и быстрое время отклика

Не отставайте от конкурентов

Проложите себе путь к победе с OLED-телевизором LG. Благодаря быстрому времени отклика 1 мс, приготовьтесь к максимально динамичной игре с уменьшенным размытием и повышенной четкостью. Испытайте истинное погружение в игру с высокой скоростью движений и динамичным геймплеем.
Игра в режиме HDR с максимальным погружением
Режим HGiG

Игра в режиме HDR с максимальным погружением

Технология HGiG обеспечивает игровую графику, наилучшим образом соответствующую выявленным техническим характеристикам и возможностям вашего телевизора. С OLED-телевизором LG вы можете играть в самые разные игры с уверенностью в том, что ваш телевизор покажет каждую игру в ее абсолютном великолепии.

* Изображения на экране смоделированы

Теперь легко увидеть больше
Комфорт для глаз

Теперь легко увидеть больше

Смотрите телевизор столько, сколько хотите, благодаря меньшему количеству синего и комфорту просмотра. Телевизоры LG OLED превосходят стандарты по голубому свету, мерцанию и высококачественному изображению.

* 48-дюймовые и 88-дюймовые модели OLED будут сертифицированы TÜV Rheinland к марту 2020 года.

Идеальное свечение усиливает эффект присутствия

Идеальное свечение усиливает эффект присутствия

Каждое движение можно рассмотреть в деталях
Технология OLED Motion Pro

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря технологии OLED Motion Pro, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С OLED-телевизором LG вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

* Изображение на экране смоделировано.

Хорошей игре – хороший звук
Звук вокруг через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Создайте эффект «звук вокруг», подключив два любых Bluetooth-динамика. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.

Идеальное свечение облагораживает пространство

Ощущение роскоши

Идеальное свечение облагораживает пространство

Стильная деталь интерьера

Ультратонкий дисплей добавит элегантности и стиля любой комнате, где бы вы его ни разместили. Телевизор прекрасно дополнит интерьер и подарит захватывающие ощущения от просмотра каждой минуты контента.

Стильная деталь интерьера

Узнайте больше о надежности LG OLED

Узнайте больше о надежности LG OLED

Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

OLED

Размер экрана (дюймы)

55

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

Cinema HDR

Угол обзора

Идеальный угол обзора

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Система динамиков

2.2

Пульт Magic Remote в комплекте

Управление подсветкой

Самосветящиеся пиксели

Поддержка Dolby Atmos®

МАТРИЦА

Тип дисплея

OLED

Разрешение экрана

3840 × 2160

Размер экрана (дюймы)

55

Угол обзора

Идеальный угол обзора

ВИДЕО

Тип HDR

Cinema HDR

УЛЬТРА Яркость

Pro

Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (4K/2K) Dolby Vision IQ

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / —

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / —

Процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор α7 III поколения 4K

Улучшение изображения лица на экране

AI Picture - Улучшение лица

Автоматический выбор режима (SDR/HDR/Dolby HDR)

● (Dolby HDR только)

Улучшение изображения

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Улучшение глубины фона / объектов

● / ●

Подавление шума

Двухступенчатое

Масштабирование разрешения

4K

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

Perfect Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Черный цвет

Идеальный черный

Возможность управления подсветкой

Самосветящиеся пиксели

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Technicolor Expert, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим FILMMAKER ™

Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)

ИИ Яркость (AI Brightness)

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

Motion Pro

OLED Motion Pro

HEVC (Видео декодер)

4K@120P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)

4K@60p, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

● / ●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

Частота обновления 100Гц

G-Sync совместимость

● (2K/4K)

FreeSync™

● *Функция недоступна на данный момент

HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)

АУДИО

Выходная мощность

40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)

Система динамиков

2.2

Сабвуфер

2 по 10 Вт

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

Поддержка Dolby Atmos®

ИИ Звук (AI Sound)

Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)

Звуковая система

Dolby Surround (OLED Surround)

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

Технология WiSA Speakers

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальное редактирование

Панель управления домом (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Галерея

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Автокалибровка

Языковая поддержка / OSD Language

37 языков

Music Discovery

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)

DVB-T2/C/S2

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 × v2.1 / 2 × v2.0

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

eARC (HDMI 3)

USB

1 (Снизу) / 2 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Слот CI

Вход для антенны (RF)

2 (Снизу, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

Выход для наушников / Линейный выход

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR20

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

● (Присоединен к ТВ)

ГАБАРИТЫ

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

1228 × 46.9 × 706

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

1228 × 246 × 744

Габариты подставки (Ш × Г, мм)

559 × 246

Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)

1446 × 207 × 810

Вес без подставки (кг)

18.9

Вес с подставкой (кг)

19.9

Вес в упаковке (кг)

25.5

VESA Размеры (Ш × В, мм)

300 × 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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OLED55BXRLB

LG BX 55'' 4K Smart OLED телевизор

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