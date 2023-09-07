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LG BX 65'' 4K Smart OLED телевизор
LG BX 65'' 4K Smart OLED телевизор
Наслаждайтесь превосходной яркостью
Наслаждайтесь превосходной яркостью
* Расчет произведён по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320) на четыре субпикселя.
Телевидение совершает настоящий рывок вперёд
Телевидение совершает настоящий рывок вперёд
* Apple, логотип Apple и Apple TV являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Apple TV + является торговой маркой Apple Inc. Смотрите Apple TV + по подписке.
*Изображение на экране смоделировано
1 Переменная частота обновления, 2 Режим автоматической низкой задержки, 3 Усовершенствованный звуковой обратный канал
* Изображения на экране смоделированы
* 48-дюймовые и 88-дюймовые модели OLED будут сертифицированы TÜV Rheinland к марту 2020 года.
* Изображение на экране смоделировано.
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.
Стильная деталь интерьера
Стильная деталь интерьера
Все характеристики
-
Линейка
-
OLED
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Тип HDR
-
Cinema HDR
-
Угол обзора
-
Идеальный угол обзора
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / OLED Surround
-
Система динамиков
-
2.2
-
Пульт Magic Remote в комплекте
-
●
-
Управление подсветкой
-
Самосветящиеся пиксели
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
Тип дисплея
-
OLED
-
Разрешение экрана
-
3840 × 2160
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Угол обзора
-
Идеальный угол обзора
-
Тип HDR
-
Cinema HDR
-
УЛЬТРА Яркость
-
Pro
-
Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / ● / ● (4K/2K) Dolby Vision IQ
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / — / —
-
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / — / —
-
Процессор обработки изображений
-
Интеллектуальный процессор α7 III поколения 4K
-
Улучшение изображения лица на экране
-
AI Picture - Улучшение лица
-
Автоматический выбор режима (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
● (Dolby HDR только)
-
Улучшение изображения
-
●
-
Цветобустер
-
Advanced Color Enhancer
-
Цветокорректор
-
True Color Accuracy
-
Улучшение глубины фона / объектов
-
● / ●
-
Подавление шума
-
Двухступенчатое
-
Масштабирование разрешения
-
4K
-
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)
-
Perfect Color
-
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)
-
●
-
Черный цвет
-
Идеальный черный
-
Возможность управления подсветкой
-
Самосветящиеся пиксели
-
Режимы изображения
-
● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Technicolor Expert, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Режим FILMMAKER ™
-
●
-
Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)
-
●
-
ИИ Яркость (AI Brightness)
-
●
-
Алгоритм тонального отображения
-
HDR Dynamic Tone Mapping
-
Motion Pro
-
OLED Motion Pro
-
HEVC (Видео декодер)
-
4K@120P, 10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)
-
4K@60p, 10bit
-
Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)
-
● / ●
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
Частота обновления 100Гц
-
G-Sync совместимость
-
● (2K/4K)
-
FreeSync™
-
●
-
HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)
-
●
-
Выходная мощность
-
40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.2
-
Сабвуфер
-
2 по 10 Вт
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
ИИ Звук (AI Sound)
-
●
-
Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)
-
●
-
Звуковая система
-
Dolby Surround (OLED Surround)
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice III
-
Технология WiSA Speakers
-
●
-
LG Sound Sync / Bluetooth
-
●
-
Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)
-
●
-
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)
-
●
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)
-
Технология LG ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Технология речевого ввода текста (Speech to Text)
-
●
-
Голосовой поиск LG
-
●
-
Технология AI UX
-
●
-
Технология AI Home
-
●
-
Технология AI Recommendation
-
●
-
Интеллектуальное редактирование
-
●
-
Панель управления домом (Home Dashboard)
-
●
-
Авто определение устройств
-
●
-
Технология Mobile Connectivity
-
●
-
Технология Screen Share
-
●
-
Работа с приложением LG TV Plus
-
●
-
Работа с приложением Smart ThinQ
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
4
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Функция «Универсальный Пульт»
-
●
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Функция Виртуальная реальность (360 VR)
-
●
-
Функция Magic Link
-
●
-
Аудиогид (преобразование текста в речь)
-
●
-
Галерея
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
DIAL
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
● (только Россия)
-
Поддержка Mobile TV
-
●
-
Поддержка Wi-Fi TV
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Автокалибровка
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
37 языков
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)
-
DVB-T2/C/S2 *
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Россия)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Телетекст, количество страниц
-
2000
-
Телетекст, способ навигации
-
Flof
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
2 × v2.1 / 2 × v2.0
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
eARC (HDMI 3)
-
USB
-
1 (Снизу) / 2 (Сбоку)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Слот CI
-
●
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Снизу, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
●
-
Выход для наушников / Линейный выход
-
●
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
MR20
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
● (Присоединен к ТВ)
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
1449 × 46.9 × 830
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
1449 × 246 × 869
-
Габариты подставки (Ш × Г, мм)
-
559 × 246
-
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)
-
1677 × 207 × 950
-
Вес без подставки (кг)
-
24
-
Вес с подставкой (кг)
-
25
-
Вес в упаковке (кг)
-
32.7
-
VESA Размеры (Ш × В, мм)
-
300 × 200
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
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Заявка на ремонт
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