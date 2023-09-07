Телевизор LG,OLED 77",LG SIGNATURE OLED, 4K,4K Cinema HDR ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

В результате совместной работы специалистов компаний LG и Technicolor появилось изображение, которое выглядит таким же реалистичным, каким оно изначально было задумано его создателями. С экспертным режимом Technicolor OLED-телевизоры LG были оптимизированы таким образом, чтобы отображать видеоконтент в соответствии с требованиями режиссеров

ведущих в киноиндустрии площадок Technicolor.