About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026

55QNED85B6C
Front view of 55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026 55QNED85B6C
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color Pro заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED демонстрирует технологию Mini LED с Precision Dimming на примере разделенного изображения леса, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет, более четкий контраст и глубину при отображении солнечного света, проникающего среди деревьев.
Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 телевизора LG QNED evo AI QNED85 Mini LED светится синим светом на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: нейронная обработка NPU в 5,0 раза быстрее, графика GPU на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.
Система LG Shield, применяемая в LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED и спортивный прогноз от AI Concierge отображают прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
Телевизор LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с супертонким дизайном установлен на стене в светлом просторном жилом помещении и гармонично вписывается в интерьер, отображая смелое геометрическое абстрактное произведение искусства.
Основные характеристики

  • Уникальная технология LG с широким цветовым охватом обеспечивает невероятно насыщенную цветовую палитру благодаря технологии Dynamic QNED Color
  • Технологии Mini LED и Precision Dimming обеспечивают четкое изображение и раскрывают мельчайшие детали
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • Кнопка AI открывает доступ к AI Hub для интеллектуального, персонализированного использования, защищенного LG Shield
Больше

Почему именно LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.

Динамичный спорт с LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color Pro заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.

QNED Color Pro

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED демонстрирует технологию Mini LED с Precision Dimming на примере разделенного изображения леса, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет, более четкий контраст и глубину при отображении солнечного света, проникающего среди деревьев.

Mini LED с технологией Precision Dimming

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

Как LG QNED evo Mini LED наполняет каждую сцену масштабом и цветом?

Технология LG QNED Dynamic QNED Color, сертифицированная на 100% цветовой объём, обеспечивает реалистичные цвета и детализацию. От кино до спорта — наслаждайтесь контентом с насыщенными цветами и высокой чёткостью на сверхбольшом экране.

QNED Color Pro

обеспечивает 100% охват цветового пространства

Наслаждайтесь динамичными и яркими цветами в движении благодаря технологии LG NANO с широким цветовым охватом, заменившей технологию Quantum Dot, которая повышает точность цветопередачи вашего телевизора и позволяет передать различные настроения с помощью функции Dynamic QNED Color.2)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color Pro наполняет экран яркими текучими всплесками разноцветного движения, напоминающего краски, с плавными переходами и широким цветовым диапазоном, превосходящим показатели типичных дисплеев Quantum Dot.

Cертификат 100% цветового объема LG QNED3)

Технология Mini LED в сочетании с Precision Dimming Pro регулирует подсветку для оптимального контраста и проработки деталей

Светодиоды Mini LED и усовершенствованные зоны локального затемнения работают вместе, точно управляя светом и обеспечивая более чёткий контраст, повышенную чёткость и более детализированное изображение.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED демонстрирует технологию Mini LED с Precision Dimming на примере разделенного изображения леса, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет, более четкий контраст и глубину при отображении солнечного света, проникающего среди деревьев.

* Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены для иллюстрации.

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 с производительностью NPU выше в 5,0 раз

Наш процессор следующего поколения расширяет возможности вашего телевизора, позволяя ИИ обеспечивать впечатления от просмотра, адаптированные к вашим предпочтениям, с более четкой детализацией 4K, более насыщенным звуком и ярким цветом. 4)

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 телевизора LG QNED evo AI QNED85 Mini LED светится синим светом на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: нейронная обработка NPU в 5,0 раза быстрее, графика GPU на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.

Почему LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

AI HDR Remastering

Повышение качества каждого кадра до уровня HDR.

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контраст, повышая качество SDR-изображения до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Просто укажите, что вы ищете, а затем выберите наиболее подходящую для вас модель ИИ. Система подключается к нескольким моделям ИИ для получения более широких и релевантных результатов.⁸⁾

  

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ⁹⁾

   

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!

   

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Система webOS теперь защищена с помощью LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет» 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями

Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет12)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection

Ваш LG TV создан долговечным благодаря LG Quad Protection

Ваш LG TV защищен целиком, от аппаратного до программного обеспечения. Встроенные конденсаторы защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники разработаны с защитой от скачков напряжения. Силиконовый гель и защитные покрытия защищают чипсеты от влажности, а благодаря LG Shield ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.13)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.14)

Сглаживание движения, адаптирующееся к каждому жанру

AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion автоматически регулирует сглаживание движения для более естественного просмотра фильмов, спорта и другого контента.

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Шагните в мир, настроенный на победу

Играйте и побеждайте с увеличенной частотой обновления до 288Hz

Испытайте сверхбыстрый геймплей с частотой 144Hz, AMD FreeSync Premium и VRR. Благодаря функции Motion Booster, повышающей частоту обновления для уменьшения размытости движения, и первому в истории контроллеру с сертификацией BT ULL, наслаждайтесь высокой производительностью, идеально подходящей для соревновательных игр.15)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Bluetooth со сверхнизкой задержкой показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен Игровым порталом LG с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который разворачивается, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.
Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.16)

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.17)

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Настоящее кино с сохранением точных деталей

Dolby Vision и режим FILMMAKER

Обеспечивая более четкий контраст и насыщенные цвета, режим FILMMAKER адаптируется к вашему окружению, чтобы сохранить изображение максимально близким к оригинальному виду и замыслу создателя.18)

Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

Дизайн, созданный для улучшения вашего пространства

Сверхтонкий дизайн

Супертонкий силуэт вашего телевизора выглядит гладким и утонченным, не создавая визуального нагромождения и естественно вписываясь в дизайн вашего интерьера.

Телевизор LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с супертонким дизайном установлен на стене в светлом просторном жилом помещении и гармонично вписывается в интерьер, отображая смелое геометрическое абстрактное произведение искусства.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.20)

LG Gallery+ на LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED отображается сетка семейных снимков из Google Фото, а на телефоне показан список альбомов с включенным альбомом «Семейное путешествие».

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.23)

Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Режим галереи

При включенном режиме галереи ваш телевизор может, экономя энергию, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству.

Автоматическая регулировка яркости

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.²⁴⁾

Телевизор реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.²⁵⁾

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.²⁶⁾

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.²⁷⁾

LG саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.29)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED с функцией WOW Orchestra показывает музыкантов на экране, а многослойные звуковые волны с телевизора и звуковой панели под ним заполняют гостиную, создавая синхронизированное объемное звучание.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями,

как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка

прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

2) * QNED evo обладает более широким цветовым охватом по сравнению с QNED.

 

3) * Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

 

4) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 8 AI 4K Gen2, на основе внутренних технических тестов.

 

5) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

6) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

7) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

8) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

9) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

10) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

11) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

12) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

13) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

14) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

15) * Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подергиваний и отсутствия мерцания.

* 144Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 144Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* В режиме Motion Booster разрешение может снизиться для обеспечения оптимальной производительности.

* Motion Booster 288 обеспечивает частоту обновления до 288Hz при оптимизированном разрешении Full HD для сверхплавного игрового процесса.

 

16) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

17) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

18) ** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

20) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

23) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

24) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

25) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

26) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

27) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

29) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Печать

Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1236 x 716 x 29.7

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    14.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1360 x 810 x 162

  • Вес упаковки

    20.6

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1236 x 716 x 29.7

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1236 x 802/742 x 280

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    1085 x 280

  • Вес телевизора без подставки

    14.5

  • Вес телевизора с подставкой

    15.3

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 300

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Супер масштабирование 4K (AI Super Upscaling 4K)

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Точное Затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.