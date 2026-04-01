75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K 2026

75QNED70B6A
Front view of 75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K 2026 75QNED70B6A
Телевизор LG QNED AI QNED70 Mini LED, показанный спереди и сбоку, оснащен 75-дюймовым дисплеем шириной 1669 мм, с высотой экрана 963 мм, высота с подставкой 1026 мм, глубина 72,1 мм, размер основания подставки 1299 на 361 мм.
Сверхбольшой телевизор LG QNED AI QNED70 Mini LED закреплен на стене в светлой гостиной, показывая напряженный момент футбольного матча с яркими цветами и великолепным качеством изображения на широком экране; сидящая на диване семья болеет за команду.
LG QNED AI QNED70 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.
LG QNED AI QNED70 Mini LED на разделенном изображении прибрежного утеса демонстрирует, как технология Mini LED раскрывает более четкие текстуры скал и более ясные детали океана по сравнению с обычным LED, обеспечивая более глубокий черный цвет и контраст для большей четкости и глубины.
Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 телевизора LG QNED AI QNED70 Mini LED светится в центре желтой печатной платы, подчеркивая более интеллектуальную и мощную обработку ИИ, которая повышает четкость изображения 4K благодаря улучшенному контрасту и глубине.
LG QNED evo AI QNED70 Mini LED с технологиями 4K Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping показывает подводную сцену с плывущей косаткой, а ИИ распознает и масштабирует каждый кадр до разрешения 4K.
Система LG Shield, применяемая в LG QNED AI QNED70 Mini LED, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED70 Mini LED и спортивный прогноз от AI Concierge отображают прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
LG QNED AI QNED70 Mini LED для оптимального геймплея показывает динамичную сцену игры с вставкой для сравнения, подчеркивающей более плавное движение, при поддержке до 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
Телевизор LG QNED AI QNED70 Mini LED показан сзади, вид на металлическую заднюю панель с равномерно расположенными горизонтальными ребрами, которые создают чистый, структурированный вид и подчеркивают дизайн Linear Flow по всей поверхности.
Основные характеристики

  • Захватывающий просмотр на ультра-большом телевизоре с изысканным дизайном Linear Flow
  • Уникальная технология LG с широким цветовым охватом обеспечивает невероятно насыщенную цветовую палитру благодаря технологии Dynamic QNED Color
  • Улучшенная четкость и исключительный контраст с Mini LED
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • Кнопка AI открывает доступ к AI Hub для интеллектуального, персонализированного использования, защищенного LG Shield
Больше

Почему именно LG QNED | Mini LED?

LG QNED AI QNED70 Mini LED обеспечивает просмотр динамичных спортивных передач на большом четком экране, а ИИ-панели отображают прогнозы, информацию об игроках и данные лиги, анализируя игровой процесс в реальном времени.

Динамичный спорт с LG QNED

LG QNED AI QNED70 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.

Динамический QNED Color

LG QNED AI QNED70 Mini LED демонстрирует преимущества Mini LED на примере сцены с прибрежным утесом, разделенной на две части для сравнения с обычной LED-подсветкой: более глубокие черные оттенки и более тонкий контраст подчеркивают многослойную фактуру скал и детали океана, обеспечивая большую четкость и глубину изображения.

Mini LED

LG QNED AI QNED70 Mini LED с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI webOS

LG QNED AI QNED70 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

Как LG QNED Mini LED наполняет каждую сцену масштабом и цветом?

Технология LG QNED Dynamic QNED Color, сертифицированная на 100% цветовой объём, обеспечивает реалистичные цвета и детализацию. От кино до спорта — наслаждайтесь контентом с насыщенными цветами и высокой чёткостью на сверхбольшом экране.

Ультрабольшой телевизор

Откройте для себя новый уровень погружения со сверхбольшим экраном

Наслаждайтесь спортивными событиями, каждым фильмом и игрой на огромном экране телевизора LG QNED Ultra Big. Благодаря ярким цветам и улучшенному качеству изображения действие разворачивается с захватывающим масштабом и четкостью.1)

Ультрабольшой телевизор LG QNED AI QNED70 Mini LED закреплен на стене в светлой гостиной, показывая напряженный момент футбольного матча с яркими цветами и великолепным качеством изображения на широком экране; сидящая на диване семья болеет за команду.

Динамический QNED Color

Технология цветовой гаммы LG на основе NANO обеспечивает 100% охват цветового пространства на вашем телевизоре.

Наслаждайтесь динамичными и яркими цветами в движении благодаря технологии LG NANO с широким цветовым охватом, заменившей технологию Quantum Dot, которая повышает точность цветопередачи вашего телевизора и позволяет передать различные настроения с помощью функции Dynamic QNED Color.

LG QNED AI QNED70 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного движения, напоминающего краску, обеспечивая выразительную цветопередачу и 100% цветового объема для динамичного изображения.

Cертификат 100% цветового объема LG QNED2)

Mini LED
Великолепие, отточенное до мельчайших деталей

Откройте для себя более глубокий контраст и яркие визуальные эффекты
с технологией LG Mini LED, обеспечивающей точное управление светом в каждой сцене.

LG QNED AI QNED70 Mini LED на разделенном изображении прибрежного утеса демонстрирует, как технология Mini LED раскрывает более четкие текстуры скал и более ясные детали океана по сравнению с обычным LED, обеспечивая более глубокий черный цвет и контраст для большей четкости и глубины.

* Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены для иллюстрации.

Процессор alpha 7 AI 4K Gen9

Благодаря повышенной мощности GPU и CPU процессор α7 AI выполняет наноуровневую оптимизацию изображения, обеспечивая чёткость 4K с улучшенной контрастностью и более выраженной глубиной изображения.

Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 телевизора LG QNED AI QNED70 Mini LED светится в центре желтой печатной платы, подчеркивая более интеллектуальную и мощную обработку ИИ, которая повышает четкость изображения 4K благодаря улучшенному контрасту и глубине.

Почему LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Просто укажите, что вы ищете, а затем выберите наиболее подходящую для вас модель ИИ. Система подключается к нескольким моделям ИИ для получения более широких и релевантных результатов.⁷⁾

  

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ⁸⁾

  

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!⁹⁾

  

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Система webOS теперь защищена с помощью LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield: Безопасное хранение и управление данными Безопасные криптографические алгоритмы Обеспечение целостности программного обеспечения Аутентификация пользователей и контроль доступа Безопасная передача данных Обнаружение и реагирование на события безопасности Безопасное управление обновлениями

LG Shield Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет17)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection

Ваш LG TV создан долговечным благодаря LG Quad Protection

Ваш LG TV защищен целиком, от аппаратного до программного обеспечения. Встроенные конденсаторы защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники разработаны с защитой от скачков напряжения. Силиконовый гель и защитные покрытия защищают чипсеты от влажности, а благодаря LG Shield ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.18)

LG QNED AI QNED70 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.21)

Сглаживание движения, адаптирующееся к каждому жанру

AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion автоматически регулирует сглаживание движения для более естественного просмотра фильмов, спорта и другого контента.

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Шагните в мир, настроенный на победу

Побеждайте в игре благодаря максимально плавному геймплею

Получите отличные впечатления от игры благодаря VRR до 60Hz. С первым в истории контроллером, сертифицированным по стандарту BT ULL, в сочетании с высокой частотой обновления каждый игровой момент становится еще круче.22)

LG QNED AI QNED70 Mini LED для оптимального геймплея показывает динамичную сцену игры с вставкой для сравнения, подчеркивающей более плавное движение, при поддержке до 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG QNED evo AI QNED80 Mini LED с функцией Bluetooth со сверхнизкой задержкой показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED оснащен Игровым порталом LG с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который расширяется, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.
Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.23)

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.24)

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Настоящее кино с сохранением точных деталей

LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

FILMMAKER MODE

Смотрите фильмы так, как их задумал режиссер

Режим Filmmaker Mode отключает дополнительную обработку и сохраняет цвета, передачу движения и соотношение сторон, выбранные режиссером. Фильмы воспроизводятся в том же виде и с той атмосферой, которые были задуманы в студии.27)

Дизайн, созданный для улучшения вашего пространства

Linear Flow Элегантная и надежная отделка, гармонирующая с интерьером

Металлическая отделка с современным характером и аккуратный линейный дизайн помогают органично вписать телевизор в интерьер.28)

LG QNED AI QNED70 Mini LED с дизайном Linear Flow представлен в нескольких ракурсах: задняя панель показана сверху, сцена в гостиной с настенным креплением – слева внизу, а крупный план рифленой металлической задней части – справа внизу.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.30)

LG Gallery+ на LG QNED AI QNED70 Mini LED с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

На экране LG QNED AI QNED70 Mini LED отображается сетка семейных снимков из Google Фото, а на телефоне показан список альбомов с включенным альбомом «Семейное путешествие».

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.33)

Телевизор LG QNED AI QNED70 Mini LED закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Плавное переключение с ТВ на произведения искусства с режимом Галереи

При включенном режиме Галереи ваш телевизор может, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству и в то же время экономя энергию.

Автоматическая регулировка яркости

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.36)

Телевизор реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.37)

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.38)

LG QNED AI QNED70 Mini LED с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.39)

LG саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.42)

LG QNED AI QNED70 Mini LED с функцией WOW Orchestra показывает музыкантов на экране, а многослойные звуковые волны с телевизора и звуковой панели под ним заполняют гостиную, создавая синхронизированное объемное звучание.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1)* Максимальный размер экрана может отличаться в зависимости от модели и региона.

 

2)* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

 

3)* Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

4)* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

7)* Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

8)* Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

9)* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

16)* Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

17)* webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

18)* Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

21)* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

22)* 60Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 60Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

 

23)* Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

24)* Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

27)** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video."

 

28)* Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

 

30)* Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

33)* Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

36)* Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

37)* Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

38)* Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

39)* LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

42)* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    60Гц

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1669 x 963 x 72.1

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    22.1

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • Адаптивная настройка учетных параметров

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    3 шт.: поддержка eARC, ALLM

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • USB-вход

    1шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1820 x 1085 x 162

  • Вес упаковки

    30.1

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1669 x 963 x 72.1

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1669 x 1026 x 361

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    1299 x 361

  • Вес телевизора без подставки

    22.1

  • Вес телевизора с подставкой

    22.5

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 300

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    60Гц

  • Широкая цветовая гамма

    Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI HDR-ремастеринг

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    4K Super Upscaling

  • Автоматический контроль яркости

    Да

  • Авто калибровка

    Да

  • Динамическое отображение тонов

    Да

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Пульт AI Magic Remote

    В комплекте

  • AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

    Да

  • AI распознавание голоса (AI Voice ID)

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • LG Gallery+

    Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

  • LG Shield

    Да

  • Моя страница

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

