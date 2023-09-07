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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

Характеристики

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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

43LK5400PLA

Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus

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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

LCD

Размер экрана (дюймы)

43

МАТРИЦА

Тип дисплея

LCD

Размер экрана (дюймы)

43

Разрешение экрана

1920 × 1080

Тип подсветки

Direct

ВИДЕО

Тип HDR

Активный HDR

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / — / ● / ● (2K)

Эффект HDR

● (2K)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор

Цветобустер

Динамический

Цветокорректор

Масштабирование разрешения

Подавление шума

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM100(Частота обновления 50Гц)

PMI

TBD

АУДИО

Выходная мощность

10 Вт

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Звуковая система

Virtual Surround Plus

DTS декодер

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

Четырехъядерный

Магазин контента и приложений LG

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus)

Функция Miracast (с мобильного на TV)

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVB-T2/C/S2

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Совместим)

CI+

CI+ 1.4

Субтитры

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

1 (Сзади) / 1 (Сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

● (Сбоку, HDMI 1)

USB

1 (Сбоку)

LAN

1 (Сзади)

Компонентный вход

● (Сзади, Component in/AV in common)

Композитный вход (AV)

● (Сзади, Component in/AV in common)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

L-Con

Батарейки

● (AAA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

ОСОБЕННОСТИ

LED TVs

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