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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus
Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR, Smart, Virtual Surround Plus
Все характеристики
-
Линейка
-
LCD
-
Размер экрана (дюймы)
-
43
-
Тип дисплея
-
LCD
-
Размер экрана (дюймы)
-
43
-
Разрешение экрана
-
1920 × 1080
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Тип HDR
-
Активный HDR
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (2K)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / — / ● / ● (2K)
-
Эффект HDR
-
● (2K)
-
Процессор обработки изображений
-
Четырехъядерный процессор
-
Цветобустер
-
Динамический
-
Цветокорректор
-
—
-
Масштабирование разрешения
-
●
-
Подавление шума
-
●
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
TM100(Частота обновления 50Гц)
-
PMI
-
TBD
-
Выходная мощность
-
10 Вт
-
Система динамиков
-
2.0
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Звуковая система
-
Virtual Surround Plus
-
DTS декодер
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
Четырехъядерный
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
●
-
Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus)
-
●
-
Функция Miracast (с мобильного на TV)
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)
-
DVB-T2/C/S2
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Совместим)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Субтитры
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
1 (Сзади) / 1 (Сбоку)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
● (Сбоку, HDMI 1)
-
USB
-
1 (Сбоку)
-
LAN
-
1 (Сзади)
-
Компонентный вход
-
● (Сзади, Component in/AV in common)
-
Композитный вход (AV)
-
● (Сзади, Component in/AV in common)
-
Слот CI
-
● (Сбоку)
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
● (Сзади)
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
—
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Пульт ДУ
-
L-Con
-
Батарейки
-
● (AAA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
LED TVs
-
●
-
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