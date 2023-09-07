5.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с неодимовыми динамиками

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому диапазону первоклассного он-лайн контента ведущих мировых провайдеров, включая YouTube и компании, предоставляющие видео-на-заказ (VOD). Также предоставляетс доступ к специально подобранным локальным интернет-сервисам, так что зрители получат лучшие программы и фильмы своего региона сразу на широком экране своего телевизора. Разнообразные приложения предлагают широкий спектр развлечений и полезных возможностей - от игр до образовательных курсов - таким набором опций может наслаждаться вся семья. Контент LG Smart TV и LG магазина приложений (LG Apps) постоянно обновляется.