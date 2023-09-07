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LG домашний кинотеатр с 9.1-канальным звучанием, динамиками из арамидного волокна,а также Smart 3D Blu-ray (TM)

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LG домашний кинотеатр с 9.1-канальным звучанием, динамиками из арамидного волокна,а также Smart 3D Blu-ray (TM)

BH9530TW

LG домашний кинотеатр с 9.1-канальным звучанием, динамиками из арамидного волокна,а также Smart 3D Blu-ray (TM)

Воспроизведение 3D Blu-ray дисков

Окунись в захватывающую прогулку по виртуальной 3-мерной реальности и насладись разнообразием 3D-контента с BH9530TW

Конвертация 2D в 3D

Больше доступного 3D-контента! Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS), а также конвертация 2D в 3D. Плеер LG Blu-ray™ 3D поможет Вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии плееры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более ярким,четким и реалистичным 3D-изображением.

Акустическая система 9.1

Акустическая система, в которой к 5.1-канальной системе домашнего кинотеатра добавлены 4 вертикальных канала. Обеспечивается оптимальное разнонаправленное звучание, позволяющее почувствовать себя участником событий фильма.

Вертикальный звуковой канал

Располагаясь на вершине каждой из 4 колонок, вертикальные звуковые каналы делают звук еще более насыщенным, направляя его вверх таким образом, что все пространство от пола до потолка наполняется звуком.

Анализатор 3D-звука

Анализатор 3D-звука исследует спектр оригинального звучания, наполняя цифровыми аудиочастотами появляющееся пустое пространство. В результате объемный звук становится более детализированным, реалистичным.

Динамики с арамидным волокном

Инновационные звуковые технологии LG обеспечивают передачу кристально чистого объемного звука. Арамидное волокно — высокопрочный материал, устойчивый к внешним воздействиям и используемый в аэрокосмической промышленности и при производстве ткани бронежилетов. Новые динамики с арамидным волокном значительно улучшают фазовую характеристику и снижают до минимума искажения. Наслаждайтесь исключительным качеством звучания!

Беспроводные тыловые колонки

Беспроводные тыловые колонки для удобства установки и прослушивания. Наслаждайтесь лаконичным и элегантным дизайном.

Преобразование до Ultra HD 2160p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Преобразование до Ultra HD (2160p) изображений увеличивает разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD. Новое поколение качественного видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

Установка в гармонии с интерьером

Новый уровень Ваших развлечений! Благодаря уникальной архитектуре дизайнерские колонки LG прекрасно вписываются в любой интерьер и дарят незабываемые впечатления от насыщенного и яркого звучания. Стильный и изящный дизайн колонок гармонично впишется в интерьер Вашей гостиной и создаст законченный образ. Установите колонки на поверхности или выберите настенное крепление верхней части колонок, что наиболее подходит для современных плоских телевизоров.

LG SMART TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому диапазону первоклассного он-лайн контента ведущих мировых провайдеров, включая YouTube и компании, предоставляющие видео-на-заказ (VOD). Также предоставляетс доступ к специально подобранным локальным интернет-сервисам, так что зрители получат лучшие программы и фильмы своего региона сразу на широком экране своего телевизора. Разнообразные приложения предлагают широкий спектр развлечений и полезных возможностей - от игр до образовательных курсов - таким набором опций может наслаждаться вся семья. Контент LG Smart TV и LG магазина приложений (LG Apps) постоянно обновляется.

Wi-Fi Direct

Простой и удобный обмен контентом между устройствами «по воздуху»! Wi-Fi Direct – усовершенствованный Wi-Fi протокол, обеспечивающий беспроводной обмен данными между цифровыми устройствами, даже если ваш ноутбук или смартфон не подключены к сети интернет. Вы с легкостью сможете передать изображения, видеоролики, фильмы и музыку с ноутбука или смартфона на экран телевизора с помощью системы Blu-ray™ от
LG.

Полноценный веб-браузер

Удобный просмотр веб-страниц - как на ПК, но на большом экране! Вы можете осуществлять поиск в интернете и легко получать доступ к веб-контенту благодаря интуитивно понятному пользовательскому меню с удобным пультом дистанционного управления Magic Remote. Выберите самый удобный способ навигации: пульт Magic Remote, подключив клавиатуру или компьютерную мышь через USB или с помощью приложения для смартфона LG AV Remote.

Тихий режим (Private Sound)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с плеера через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

Miracast

Miracast™ позволяет зеркально отображать содержимое мобильных устройств на экране телевизора. Любимые игры и фильмы со смартфона/планшета/ноутбука на широком экране телевизора.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Просто подключите переносные накопители и
воспроизводите любимую музыку, фильмы и фотографии на большем экране телевизора. Осуществляется поддержка NTFS (до 2 Тб).

Приложение LG AV Remote

Ваш смартфон становится универсальным пультом дистанционного управления. Просто скачайте приложение LG Remote для устройств на платформе Android или iPhone и наслаждайтесь полным контролем над своей системой.

DLNA

LG Blu-ray домашние кинотеатры и плееры могут подключаться к компьютеру или другим цифровым устройствам в домашней сети, сертифицированным DLNA, что обеспечивает легкий доступ к фильмам, фото и музыке из цифровой домашней библиотеки, а также дает возможность просматривать их на экране телевизора.

Слотовая загрузка дисков

Стильный дизайн черного тонкого корпуса с автоматическим лотком для загрузки дисков и сенсорными кнопками создаст приятную атмосферу в Вашей гостиной.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.

Аудиостриминг по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Универсальный поиск

Смотрите все, что угодно, ищите то, что Вам нужно в любое время, когда Вам это удобно. Просто введите ключевое слово, и устройство выполнит поиск по VOD- контенту, трансляционным материалам, он лайн видео с YouTube и файлам с подключенных устройств.

Караоке

Караоке – одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

Расширенное звуковое поле

Расширенное звуковое поле увеличивает зону наилучшего восприятия звука, так что зрители, даже если их много, чувствуют себя в центре одинаково качественного звука, в полной мере ощущая 3D-объем. Уникальный алгоритм цифровой обработки звука 3D, созданный инженерами LG, позволяет расширить звуковое поле, прорабатывая и горизонтальный слой, что в сочетании с вертикальным звуковым каналом создаёт максимально реалистичное 3D-звучание.

Расширенное звуковое поле

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D/2D

●/●

Конвертация 2D в 3D (видео)

Количество каналов

9.1

Общая выходная мощность (RMS)

1460 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

90 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

180 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

90 Втх2 (беспроводные)

Сабвуфер, мощность (RMS)

200 Вт (пассивный)

Возможность настенного крепления/передние колонки

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

LPCM

AAC

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution Audio

WMA

FLAC

ID3-теги

MP3

Dolby Digital

Dolby TrueHD

DTS

Dolby Digital Plus

ФОРМАТЫ ВИДЕО

M4V

TS

AVCHD

MPEG4 AVC (H.264)

SMPTE VC1 (VC-9)

FLV

MKV

MPEG2

WMV

MVC

3GP

DivX HD

DivX

ОБРАБОТКА ВИДЕО

ARC (реверсивный звуковой канал)

Увеличение изображений

xvYCC

HDMI 1.4

Повышение качества видео

Deep Colour

Запоминание последней сцены

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Экранная заставка

Блокировка "Родительский контроль"

Сеть/BD Live (профиль BD 2.0)

Картинка в картинке (PIP), видео

Автовыключение

Картинка в картинке (PIP), аудио

Изображения PNG, JPEG, GIF

DVD / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Преобразование изображения до Ultra HD 2160p

Профиль BD

5.0

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Blu-ray 3D

CD-R/CD-RW

BD-ROM

BD-RE

DVD-R

DVD+R

BD-R

DTS-CD

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Bluetooth (Rx/Tx)

●/-

Полоса прогресса

DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )

●/●/-

Возможности подключения / NFC

Проводное подключение

USB Host (аудио)

Шкала звука домашнего кинотеатра на ТВ

Thumbnail (видео/фото)

-/●

Контроль динамического диапазона (включение / выключение)

USB Plus (видео, фото, аудио)

Спящий режим

Авторегулирование звука ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО через Интернет

USB-запись напрямую

-

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Тихий режим (Private Sound)

Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)

Беспроводные тыловые колонки

Wi-Fi Direct

Miracast (отображение мультимедиа по Wi-Fi)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент / контент-провайдеры

LG Магазин приложений

Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5

●/●

Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/●

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона / эха

●/●

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)

2

Передняя панель / USB

1

Задняя панель / Ethernet RJ45

Задняя панель / Донгл для подключения беспроводных колонок Tx

Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)

Задняя панель / Аудиовход оптический

1

Задняя панель / HDMI выход

1

Задняя панель / HDMI вход

2

Задняя панель / Тюнер FM

Задняя панель / USB

1

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

444 x 65 x 292.5

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

270 x 1300 x 270

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

360 x 81 x 70

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

251 x 336 x 310

Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка

270 x 1300 x 270

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BH9530TW

LG домашний кинотеатр с 9.1-канальным звучанием, динамиками из арамидного волокна,а также Smart 3D Blu-ray (TM)

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