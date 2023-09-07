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75NANO806PA

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75NANO806PA

75NANO806PA

75NANO806PA

Вид телевизора LG NanoCell спереди
Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
Экран телевизора с изображением вихря цветных элементов (просмотр видео).

8 миллионов пикселей.
Картинка – одна на миллион.

Благодаря 8 миллионам пикселей LG NanoCell с настоящим 4K позволяет получить более четкое и детализированное изображение, чем обычный HD-телевизор. В этом телевизоре 4K-разрешение дополняется технологией NanoCell, позволяющей наслаждаться изображением 4K в превосходящем международные стандарты качестве.

*«Точная цветопередача» основана на использовании технологии LG NanoCell.

Кристальная чистота каждого оттенка.

В телевизорах LG NanoCell используется наша уникальная нанотехнология позволяющая фильтровать и улучшать качество цветопередачи, удаляя артефакты, возникающие в RGB-сигнале. Благодаря этому вы видите на экране только чистые и точные цвета. В результате вы можете наслаждаться более насыщенным и реалистичным изображением.
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*В качестве обычного телевизора используется LG UHD без технологии NanoCell.

Потрясающее качество под любым углом.

Абсолютная точность цветопередачи телевизоров NanoCell обеспечивает реалистичность изображения под любым углом.

*Сертифицировано Interteck на 100% насыщенность цвета по формуле цветового отличия CIE DE2000, измеренную с использованием 18 цветовых схем Макбет под углом просмотра ±30°.
**100% цветовая насыщенность не поддерживается на 50-дюймовой модели NANO85. Поддерживается на всех остальных моделях NANO85 и на всех размерах NANO90, NANO95 и NANO99. Все модели, поддерживающие 100% цветовую насыщенность, были сертифицированы InterTeck.

Телевизор как произведение искусства.

Телевизор LG NanoCell восхищает не только качеством изображения, но и эстетической привлекательностью. Тонкий минималистичный дизайн телевизора позволяет закрепить его на стене, совсем как картину, расширяя пространство и делая его по-настоящему изысканным.
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Кадр, демонстрирующий закрепленный на стене тонкий телевизор LG NanoCell.

*В зависимости от места установки возможно, что будет виден кабель.
**В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.

Кадр, демонстрирующий закрепленный на стене тонкий телевизор LG NanoCell.

Nano Cinema.
Производительность, достойная большого экрана.

Телевизоры LG NanoCell с точной цветопередачей и экранами, созданными с использованием самых современных технологий, превратят ваш дом в настоящий кинотеатр. Улучшенные технологии HDR и Dolby, а также новый режим просмотра фильмов, подарят вам истинное наслаждение от просмотра кино.
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*Требуется подписка на Netflix. Доступность формата 4K Ultra HD зависит от подписки на Netflix, подключения к Интернету, возможностей устройств и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse

Развлечения

Место для просмотра любимого контента.

Используйте приложения Apple TV, Netflix и LG Cahnnels. Смотрите новинки кино, сериалы, документальные фильмы и трансляции спортивных соревнований — все в одном месте.

*Требуется подписка на Netflix.

**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

***Требуется подписка на Apple TV+.

****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™

Мы воплотили в жизнь режиссерское видение.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™ отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.
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HDR 10 Pro

Весь спектр впечатлений.

Разработанная компанией LG технология расширения динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, придавая реалистичную четкость любым изображениям и улучшая обычный HDR-контент. Теперь все ваши любимые фильмы и сериалы будут более яркими и потрясающими.

Nano Gaming.
Телевизор, созданный для потрясающих впечатлений.

Из темных глубин к новым светлым мирам: телевизор LG NanoCell наполняет ваши игры новыми цветами и красками. Облачные игровые технологии и автоматическая коррекция качества изображения позволяют вам наслаждаться великолепным качеством картинки и дарят вам новые потрясающие впечатления от игр.
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Оптимизатор игр

Непревзойденный уровень контроля.

Наслаждайтесь новым уровнем качества ваших любимых игр. Оптимизатор игр автоматически корректирует настройки изображения и графики, позволяя вам наслаждаться вам уникальным качеством изображения независимо от типа игры.
ALLM, eARC

Играйте на высшем уровне.

Ваше преимущество над противниками. ALLM и eARC, отвечающие требованиям современных спецификаций HDMI 2.1, обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов с плавной и синхронизированной графикой.

Nano Sport.
Эффективность, способная одержать победу в любом матче.

Телевизоры LG NanoCell подарят вам уникальный опыт просмотра спортивных соревнований. Окружающий звук Bluetooth создаст в вашем доме атмосферу стадиона, а благодаря уведомлениям о спортивных событиях вы никогда не пропустите важные новости о любимой команде.
Подробнее
Уведомления о спортивных соревнованиях

Вы никогда не пропустите игру любимой команды.

Уведомления поступают к вам до начала, во время и после игр. Вы никогда не пропустите важные игры любимых команд, даже если смотрите что-то другое.

*Использование может отличаться в разных странах.

Подключение Bluetooth колонок

Несомненное преимущество для дома.

Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной.

*Блютуз колонки продаются отдельно.

Четырехъядерный процессор 4K

Наилучшее качество всего, что вы видите и слышите.

Процессор устраняет шум в видео, создает более живые цвета и усиливает контрастность. Изображения с низким разрешением масштабируются и воссоздаются заново, приближаясь к качеству 4К. Система понимает, когда, где и как улучшить звук, формируя виртуальный звук вокруг с эффектом полного погружения и кинематографические впечатления от просмотра.

*Изображения экрана являются имитацией.

Масштабирование в 4К

Смотрите все в 4K.

Телевизор LG NanoCell трансформирует формат 2K в реалистичное 4K-изображение, улучшая детализацию, разрешение и цвет. Наслаждайтесь более четким изображением и текстом с уменьшенным уровнем «шума» и повышенной резкостью.
AI Brightness Control

Яркая идея для инновационного телевизора.

Датчик освещённости измеряет окружающее освещение, после чего процессор точно настраивает отображение тонов для оптимальной яркости экрана. Интеллектуальный контроль затемнения и алгоритм компенсации пикселей улучшает контраст, позволяя получать изображения с глубоким черным. Контент в HDR оптимизируется с помощью корректировки яркости, благодаря чему более темные сцены преобразуются в сцены с потрясающим контрастом, детализацией и глубиной цвета.
AI Sound

Великолепный звук для любого жанра.

Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения.
ThinQ AI

Вы думаете, что знаете, что такое смарт-технологии?
Пришло время узнать об этом снова.

LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Новый главный экран

Добро пожаловать на новый главный экран.

На новом главном экране показаны персонализированные предложения по контенту. Новый главный экран обеспечивает удобный доступ к избранному и позволяет управлять подключенными устройствами.
Голосовое управление

Ваш островок удобства и комфорта.

Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса*.

*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.

**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.

Это изображение телевизора LG OLED, смоделированное в дополненной реальности в веб-среде. Изображения из мобильного телефона накладываются друг на друга в минималистичном пространстве. Снизу справа показан QR-код.

Виртуальное размещение
телевизоров с соблюдением масштаба

Виртуальное размещение<br>телевизоров с соблюдением масштаба УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС
Это иллюстрация симулятора, который позволяет вам размещать все модели телевизоров LG в виртуальном пространстве.

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера
Пространство и телевизоры

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера<br>Пространство и телевизоры УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Процессор

Quad Core процессор 4K

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Чистый голос

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1820 x 1115 x 200

Вес упаковки

45.7

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1675 x 964 x 44.5

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1675 x 1029 x 359

Тумба под ТВ (ШхГ)

1350 x 359

Вес телевизора без подставки

35.9

Вес телевизора с подставкой

36.9

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Edge

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Quad Core процессор 4K

SMART TV

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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Вид телевизора LG NanoCell спереди

75NANO806PA

75NANO806PA

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