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LG UP81 86'' 4K Smart UHD телевизор
LG UP81 86'' 4K Smart UHD телевизор
Настоящий 4K UHD.
Нереальное погружение
Не просто большой экран. Эпично большой экран!
Большой экран телевизора в гостиной с изображением кита в море.
Огромный экран для полного
погружения.
Непередаваемые ощущения от просмотра
*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.
Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора.
*Изображения экрана являются имитацией.
*Изображения экрана являются имитацией.
Потрясающий эффект присутствия
*Динамики продаются отдельно.
Элемент интерьера
Люксовая гостиная с телевизором, на котором демонстрируется аэросъемка осеннего леса.
Технологии, которые удивляют.
*Изображения экрана являются имитацией.
*Изображения экрана являются имитацией.
Блестящее решение для качественной картинки
Думаете, что знаете всё о смарт-технологиях?
Похож на волшебную палочку.
*Доступность пульта Magic зависит от страны.
*Поддерживаемые меню и приложения могут меняться в зависимости от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук (Виртуальный 5.1 )
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да
-
Чистый голос Pro
-
Чистый голос
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
2116 x 1217 x 285
-
Вес упаковки
-
62.4
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1927 x 1104 x 59.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1927 x 1178 x 425
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1196 x 425
-
Вес телевизора без подставки
-
45.2
-
Вес телевизора с подставкой
-
48.9
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
600 x 400
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Оптимизатор игр
-
Да
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
Да
-
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