LG UP81 86'' 4K Smart UHD телевизор

Датчик освещенности измеряет окружающий свет, а затем процессор точно настраивает отображение тонов для достижения оптимальной яркости экрана. Интеллектуальное управление затемнением и алгоритм компенсации пикселей улучшают контраст для более темных изображений. А HDR-контент улучшается с помощью настроек яркости, которые превращают более темные сцены в сцены с потрясающим контрастом, детализацией и глубиной цвета.

