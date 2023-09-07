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Пылесос LG Simple Bin, 380 аВт, с чашей для сбора пыли, щетка для шерсти животных

Характеристики

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Пылесос LG Simple Bin, 380 аВт, с чашей для сбора пыли, щетка для шерсти животных

VC53002MNTC

Пылесос LG Simple Bin, 380 аВт, с чашей для сбора пыли, щетка для шерсти животных

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем пылесборника (л)
1.5
Размеры (Ш х Д х В, мм)
282 × 435 × 258
Основная технология
Система фильтрации пыли “Эллипс Циклон”
Особенности
Уровень шума IEC (дБ) 78

Характеристики

Автоматическое прессование пыли

С простым контейнером

Телескопическая трубка

Телескопическая

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

Щелевая насадка

Щетка для пыли

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Радиус действия (м)

8

Длина шнура питания (м)

5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

575 x 315 x 310

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

435 x 258 x 282

Масса (кг)

5

ФУНКЦИИ

Автоматическое прессование пыли

С простым контейнером

Телескопическая трубка

Телескопическая

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Универсальная насадка для разных типов поверхностей

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Dust Bin Capacity (L) (Uncompressed)

1.5

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Telescopic Pipe Material

Сталь

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