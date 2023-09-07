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Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)
Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)
Караоке
Прогрессивная развертка
Все характеристики
-
Воспроизведение 3D / 2D
-
— / ●
-
Конвертация 2D в 3D (видео)
-
—
-
Габариты (Ш x В x Г, мм)
-
360 X 39.5 X 200
-
Ширина, мм
-
360 мм
-
Вес основного устройства, кг
-
1.14
-
Дисплей
-
Часы
-
Фронтальные кнопки, шт
-
3
-
HDMI Выход
-
●
-
Композитный выход
-
●
-
Компонентный выход
-
●
-
Оптический вход/выход
-
-
-
Коаксиальный аудиовыход
-
●
-
Аналоговый 2-к. Аудиовыход
-
●
-
USB
-
●
-
Ethernet
-
—
-
Тип
-
SMPS
-
Потребление электроэнергии Вт
-
9 Вт
-
Проводное подключение (Ethernet)
-
-
-
Wi-Fi Direct
-
—
-
Беспроводное подключение (Wi-Fi)
-
—
-
Miracast (зеркальное отображение мультимедиа по Wi-Fi)
-
-/-
-
DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)
-
-
-
Увеличение изображений фильма
-
●
-
Private Sound 2.0 (звук через смартфон)
-
—
-
Мгновенное открытие лотка для диска
-
—
-
Загрузка плеера из режима ожидания
-
—
-
Загрузка плеера при включении
-
—
-
Время загрузки диска
-
↓ 7 сек.
-
Запоминание последней сцены
-
●
-
Обновление прошивки (сеть / диск / USB)
-
— / ● / ●
-
Управление через смартфон
-
—
-
Экранная заставка
-
●
-
Автовыключение
-
●
-
Блокировка ''Родительский контроль''
-
●
-
Возможность подключения клавиатуры / мыши через USB
-
— / —
-
Разъем для микрофона
-
1
-
Оценка исполнения
-
—
-
Контроль эха
-
●
-
Фанфары
-
-
-
Удаление вокала (вкл. / выкл.)
-
●
-
Громкость ЭХО
-
●
-
Премиальный контент (контент-провайдеры)
-
—
-
LG Магазин приложений
-
—
-
Полнофункциональный интернет-браузер (поддержка Flash 10 / HTML 5)
-
—
-
Универсальный поиск (контент-провайдеры / приложения / веб-страницы)
-
—
-
MP3 ID-теги
-
●
-
Слайдшоу с музыкой
-
●
-
Профиль BD
-
—
-
USB Plus (видео, фото, аудио)
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
—
-
BD-ROM / BD-R / BD-RE
-
—
-
DVD-ROM / DVD±R / DVD±RW
-
●
-
Аудио CD / CD-R / CD-RW
-
●
-
DTS-CD
-
●
-
Двойной диск (DVD+CD)
-
●
-
MPEG-1
-
●
-
MPEG2 PS / TS
-
●
-
MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
MKV
-
—
-
WMV
-
●
-
LPCM: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ●
-
Dolby Digital: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ● (2-к.)
-
Dolby Digital Plus: потоковое воспроизведение / декодирование
-
—
-
Dolby TrueHD: потоковое воспроизведение / декодирование
-
—
-
DTS: потоковое воспроизведение / декодирование
-
—
-
DTS2.0+цифровой выход (декодирование)
-
—
-
DTS-HD Master Audio: потоковое воспроизведение / декодирование
-
—
-
MPEG 1/2 L2 : потоковое воспроизведение / декодирование
-
○(только PCM)/ ●
-
MP3: потоковое воспроизведение / декодирование
-
○(только PCM)/ ●
-
WMA: потоковое воспроизведение / декодирование
-
○(только PCM)/ ●
-
FLAC (декодирование)
-
—
-
Изображения JPEG / GIF / анимированный GIF / PNG / MPO
-
● / — / — / —
-
Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Преобразование изображения до Ultra HD 2160p
-
—
-
Конвертация 2D в 3D (видео)
-
—
-
Конвертация NTSC <-> PAL
-
●
-
Deep Color
-
—
-
xvYCC
-
—
-
Повышение качества видео
-
—
-
Прогрессивная развертка
-
●
-
Скрытые субтитры
-
●
-
Коррекция уровня черного
-
●
-
Dolby Digital, 2-канальный аудиовыход с понижающим микшированием
-
●
-
Декодирование (только DTS)
-
—
-
Преобразование LPCM (DTS HD, Dolby TrueHD)
-
—
-
Управление динамическим диапазоном
-
●
-
Ускоренная перемотка вперед / назад
-
● / ●
-
Замедленная перемотка вперед / назад
-
● / —
-
Пропуск вперед / назад
-
● / ●
-
Пауза
-
●
-
Поиск фильма / аудиотрека
-
●
-
Поиск главы
-
●
-
Поиск времени
-
●
-
Повторное воспроизведение: фильм / аудиотрек
-
●
-
Повторное воспроизведение главы
-
●
-
Повторное воспроизведение A-B
-
●
-
Возобновляемая остановка
-
●
-
Режим воспроизведения программируемый
-
●
-
Режим воспроизведения случайный
-
—
-
Пульт ДУ
-
●
-
Аудио / видеокабель
-
●
-
Пульт Magic Remote
-
●
-
Батарейка для пульта ДУ
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Габариты (Ш x В x Г, мм)
-
360 X 39.5 X 200
-
Ширина, мм
-
360 мм
-
Вес основного устройства, кг
-
1.14
-
Фронтальные кнопки, шт
-
3
-
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DP547H
Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)