About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)

DP547H

Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)

Проигрыватель DVD LG DP547H

Преобразование до Full HD 1080p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Функция преобразования изображения до Full HD 1080p повышает качество видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

USB Plus

Плееры LG DVD могут воспроизводить файлы видео, фото и аудиофайлы, хранящиеся на USB-устройстве.

Караоке

Караоке – одно из популярнейших развлечений в России. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен.

Мультиформатное воспроизведение

Плеер LG DVD поддерживает самые разнообразные форматы мультимедиа, включая DivX. Наслаждайтесь любимыми развлечениями в высоком качестве!

Прогрессивная развертка

Прогрессивная развертка (p) воспроизводит изображение с качеством в два раза лучше, чем чересстрочная развертка (i), так как чересстрочной развертка (i) не улавливает быстро движущихся изображений с превосходной четкостью или вызывает мерцание и напряжение глаз. Прогрессивная развертка (p) отображает четные и нечетные линии изображения одновременно 60 раз в секунду.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D / 2D

— / ●

Конвертация 2D в 3D (видео)

ДИЗАЙН

Габариты (Ш x В x Г, мм)

360 X 39.5 X 200

Ширина, мм

360 мм

Вес основного устройства, кг

1.14

Дисплей

Часы

Фронтальные кнопки, шт

3

РАЗЪЕМЫ

HDMI Выход

Композитный выход

Компонентный выход

Оптический вход/выход

-

Коаксиальный аудиовыход

Аналоговый 2-к. Аудиовыход

USB

Ethernet

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

SMPS

Потребление электроэнергии Вт

9 Вт

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet)

-

Wi-Fi Direct

Беспроводное подключение (Wi-Fi)

Miracast (зеркальное отображение мультимедиа по Wi-Fi)

-/-

DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)

-

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Увеличение изображений фильма

Private Sound 2.0 (звук через смартфон)

Мгновенное открытие лотка для диска

Загрузка плеера из режима ожидания

Загрузка плеера при включении

Время загрузки диска

↓ 7 сек.

Запоминание последней сцены

Обновление прошивки (сеть / диск / USB)

— / ● / ●

Управление через смартфон

Экранная заставка

Автовыключение

Блокировка ''Родительский контроль''

Возможность подключения клавиатуры / мыши через USB

— / —

КАРАОКЕ

Разъем для микрофона

1

Оценка исполнения

Контроль эха

Фанфары

-

Удаление вокала (вкл. / выкл.)

Громкость ЭХО

SMART TV

Премиальный контент (контент-провайдеры)

LG Магазин приложений

Полнофункциональный интернет-браузер (поддержка Flash 10 / HTML 5)

Универсальный поиск (контент-провайдеры / приложения / веб-страницы)

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MP3 ID-теги

Слайдшоу с музыкой

ПРОФИЛЬ BD И ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Профиль BD

USB Plus (видео, фото, аудио)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

BD-ROM / BD-R / BD-RE

DVD-ROM / DVD±R / DVD±RW

Аудио CD / CD-R / CD-RW

DTS-CD

Двойной диск (DVD+CD)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО И АУДИО

MPEG-1

MPEG2 PS / TS

MPEG4 AVC (H.264)

MKV

WMV

LPCM: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ●

Dolby Digital: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ● (2-к.)

Dolby Digital Plus: потоковое воспроизведение / декодирование

Dolby TrueHD: потоковое воспроизведение / декодирование

DTS: потоковое воспроизведение / декодирование

DTS2.0+цифровой выход (декодирование)

DTS-HD Master Audio: потоковое воспроизведение / декодирование

MPEG 1/2 L2 : потоковое воспроизведение / декодирование

○(только PCM)/ ●

MP3: потоковое воспроизведение / декодирование

○(только PCM)/ ●

WMA: потоковое воспроизведение / декодирование

○(только PCM)/ ●

FLAC (декодирование)

Изображения JPEG / GIF / анимированный GIF / PNG / MPO

● / — / — / —

ОБРАБОТКА ВИДЕО

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Преобразование изображения до Ultra HD 2160p

Конвертация 2D в 3D (видео)

Конвертация NTSC <-> PAL

Deep Color

xvYCC

Повышение качества видео

Прогрессивная развертка

Скрытые субтитры

Коррекция уровня черного

ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital, 2-канальный аудиовыход с понижающим микшированием

Декодирование (только DTS)

Преобразование LPCM (DTS HD, Dolby TrueHD)

Управление динамическим диапазоном

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ускоренная перемотка вперед / назад

● / ●

Замедленная перемотка вперед / назад

● / —

Пропуск вперед / назад

● / ●

Пауза

Поиск фильма / аудиотрека

Поиск главы

Поиск времени

Повторное воспроизведение: фильм / аудиотрек

Повторное воспроизведение главы

Повторное воспроизведение A-B

Возобновляемая остановка

Режим воспроизведения программируемый

Режим воспроизведения случайный

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Аудио / видеокабель

Пульт Magic Remote

Батарейка для пульта ДУ

Инструкция пользователя

ГАБАРИТЫ

Габариты (Ш x В x Г, мм)

360 X 39.5 X 200

Ширина, мм

360 мм

Вес основного устройства, кг

1.14

Фронтальные кнопки, шт

3

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

Проигрыватель DVD LG DP547H

DP547H

Проигрыватель DVD, Преобразование изображения до Full HD (1080p)