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Купить стиральную машину LG AI DD
47см
47см
Стиральные машины нового поколения
Стиральные машины нового поколения
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Прямой привод Direct Drive¹ обеспечивает мгновенную передачу электрического сигнала из барабана в процессор стиральной машины
Интеллектуальная система AI DD анализирует сигналы и подбирает оптимальный алгоритм стирки, основываясь на базе данных из 20 000 сочетаний ткани. Как результат — высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений.
Интеллектуальная система AI DD определяет не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость
Прямой привод Direct Drive¹ обеспечивает мгновенную передачу электрического сигнала из барабана в процессор стиральной машины
Интеллектуальная система AI DD анализирует сигналы и подбирает оптимальный алгоритм стирки, основываясь на базе данных из 20 000 сочетаний ткани. Как результат — высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений.
Интеллектуальная система AI DD определяет не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость
Прямой привод Direct Drive¹ обеспечивает мгновенную передачу электрического сигнала из барабана в процессор стиральной машины
Видео о том, как работает AI DD
Как работает AI DD
47см
47см
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AI DD
Интеллектуальная система определения типа ткани
8,5
кг
Снижение уровня вибраций позволило увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины.
8,5 кг – 47 см, 10,5 кг – 56 см.
Загрузка больше,
размер тот же
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47
см
Снижение уровня вибраций позволило увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины.
8,5 кг – 47 см, 10,5 кг – 56 см.
Снижение уровня вибраций позволило увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса
8,5 кг – 47 см, 10,5 кг – 56 см.
Купить
AI DD
Интеллектуальная система определения типа ткани
Полный цикл
стирки за 39 минут
Стирайте в два раза быстрее!³ С технологией TurboWash™ 360˚ полный цикл стирки без потери качества стал возможен всего за 39 минут.
Купить
39
минут
Стирайте в два раза быстрее!³ С технологией TurboWash™ 360˚ полный цикл стирки без потери качества стал возможен всего за 39 минут.
Купить
AI DD
Интеллектуальная система определения типа ткани
99
%
Качество стирки усовершенствовано силой пара. Технология Steam+ удаляет до 99,9% бытовых аллергенов
Технология Steam+ удаляет до 99,9% бытовых аллергенов
Функция пара Steam+
расправляет белье и расправляется с аллергенами
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30
%
Функция «Без складок» мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%
И на 30% сокращает количество складок на ткани
Купить
AI DD
Интеллектуальная система определения типа ткани
Закаленное стекло

Элегантный внешний вид стиральной машины дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.

Дизайн барабана

Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали. Они отличаются гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.

Закаленное стекло

Элегантный внешний вид стиральной машины дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.

Дизайн барабана

Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали. Они отличаются гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.

Закаленное стекло

Элегантный внешний вид стиральной машины дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.

Дизайн барабана

Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали. Они отличаются гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.

Белый
Черный
Купить стиральную машину LG AI DD
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С помощью технолонии LG ThinQ™ вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества
LG ThinQ™
Умная бытовая техника
Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ™. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Управление с помощью приложения
LG ThinQ
Управление голосом с помощью
Алисы
Управление пультом с помощью Home Dashboard
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Управляйте стиральной машиной
с помощью голоса
Управляйте стиральной машиной с помощью голоса
Купить
С помощью технолонии LG ThinQ™ вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества
LG ThinQ™
Умная бытовая техника
Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ™. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Управление с помощью приложения
LG ThinQ
Управление голосом с помощью
Алисы
Управление пультом с помощью Home Dashboard
Купить
Управляйте стиральной машиной
с помощью голоса
Управляйте стиральной машиной с помощью голоса
Купить
С помощью технолонии LG ThinQ™ вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества
LG ThinQ™
Умная бытовая техника
Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ™. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Управление с помощью приложения
LG ThinQ
Управление голосом с помощью
Алисы
Управление пультом с помощью Home Dashboard
Купить
Управляйте стиральной машиной
с помощью голоса
Управляйте стиральной машиной с помощью голоса
LG - основатель и лидер на рынке стиральных
машин с прямым приводом с 1998 года
Купить
AI DD
Интеллектуальная система определения типа ткани
LG - основатель и лидер на рынке
стиральных машин с прямым
приводом с 1998 года
Первая стиральная
машина LG
1 поколение
1969
РЕМЕНHОЙ
ПРИВОД
Стиральная машина LG
с прямым приводом
2 поколение
1998
6 алгоритмов
движения барабана
3 поколение
2009
Интеллектуальная стирка.
Определение типа ткани
4 поколение
2019
Узнайте больше о новых
стиральных машинах LG AI DD
Купить
AI DD
Интеллектуальная система определения типа ткани
Узнайте больше о новых
стиральных машинах LG AI DD
Новая стиральная машина LG AI DD
Интеллектуальная система LG AI DD
Ускоренная стирка TurboWash 360
Обновленный дизайн
Технологии «Умного дома»
Меньше складок со Steam+
Гипоаллергенный уход Steam
Выберите стиральную машину LG AI DD
Цвет
Найдено:
9
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9
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10,5 кг
56 см
LG AI DD
TW4V7RW1W
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Ускоренная стирка TurboWash™
  • Функция пара Steam+™
  • Увеличенная загрузка
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
8,5 кг
47 см
LG AI DD
F2T9GW9P
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Ускоренная стирка TurboWash™360
  • Функция пара Steam+™
  • Увеличенная загрузка
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
8,5 кг
47 см
LG AI DD
F2V3GS6W
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Функция пара Steam™
  • Увеличенная загрузка
  • Система прямого привода
  • Гарантия 10 лет на мотор
Подробнее Где купить
9 кг
56 см
LG AI DD
F4V5VS0W
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Функция пара Steam™
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
7 кг
45 см
LG AI DD
F2T9HS9S
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Ускоренная стирка TurboWash™
  • Функция пара Steam™
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
7 кг
45 см
LG AI DD
F2T9HS9W
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Ускоренная стирка TurboWash™
  • Функция пара Steam™
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
7 кг
45 см
LG AI DD
F2V9HS9W
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Ускоренная стирка TurboWash™
  • Функция пара Steam™
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
7 кг
45 см
LG AI DD
F2V5HS2S
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Функция пара Steam™
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
7 кг
45 см
LG AI DD
F2V5HS0W
  • Интеллектуальная система AI DD™
  • Функция пара Steam™
  • Технология ThinQ™
Подробнее Где купить
К сожалению, модели с данной комбинацией параметров не найдены
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¹Директ Драйв

²Протестировано Intertek в марте 2019 года, цикл Хлопок с 2кг нижнего белья. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.

³По сравнению с циклом Хлопок в стиральных машинах без функции TurboWash 360.