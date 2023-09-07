Прямой привод Direct Drive¹ обеспечивает мгновенную передачу электрического сигнала из барабана в процессор стиральной машины

Интеллектуальная система AI DD анализирует сигналы и подбирает оптимальный алгоритм стирки, основываясь на базе данных из 20 000 сочетаний ткани. Как результат — высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений.

Интеллектуальная система AI DD определяет не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость

Прямой привод Direct Drive¹ обеспечивает мгновенную передачу электрического сигнала из барабана в процессор стиральной машины

Интеллектуальная система AI DD анализирует сигналы и подбирает оптимальный алгоритм стирки, основываясь на базе данных из 20 000 сочетаний ткани. Как результат — высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений.

Интеллектуальная система AI DD определяет не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость