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8,5 кг – 47 см, 10,5 кг – 56 см.
размер тот же
8,5 кг – 47 см, 10,5 кг – 56 см.
8,5 кг – 47 см, 10,5 кг – 56 см.
стирки за 39 минут
расправляет белье и расправляется с аллергенами
Элегантный внешний вид стиральной машины дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.
Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали. Они отличаются гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.
Элегантный внешний вид стиральной машины дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.
Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали. Они отличаются гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.
Элегантный внешний вид стиральной машины дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.
Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали. Они отличаются гигиеничностью и долговечностью. Специально разработанный дизайн позволяет лучше распределять белье внутри барабана, оптимально используя его объем и сокращая скручивание белья.
Умная бытовая техника
LG ThinQ
Алисы
с помощью голоса
Умная бытовая техника
LG ThinQ
Алисы
с помощью голоса
Умная бытовая техника
LG ThinQ
Алисы
с помощью голоса
машин с прямым приводом с 1998 года
стиральных машин с прямым
приводом с 1998 года
машина LG
ПРИВОД
с прямым приводом
движения барабана
Определение типа ткани
стиральных машинах LG AI DD
стиральных машинах LG AI DD
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam+™
- Увеличенная загрузка
- Технология ThinQ™
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™360
- Функция пара Steam+™
- Увеличенная загрузка
- Технология ThinQ™
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Увеличенная загрузка
- Система прямого привода
- Гарантия 10 лет на мотор
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Технология ThinQ™
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam™
- Технология ThinQ™
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam™
- Технология ThinQ™
- Интеллектуальная система AI DD™
- Ускоренная стирка TurboWash™
- Функция пара Steam™
- Технология ThinQ™
- Интеллектуальная система AI DD™
- Функция пара Steam™
- Технология ThinQ™
¹Директ Драйв
²Протестировано Intertek в марте 2019 года, цикл Хлопок с 2кг нижнего белья. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
³По сравнению с циклом Хлопок в стиральных машинах без функции TurboWash 360.