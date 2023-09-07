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LG TONE Free FP3
Характеристики
-
Размер устройства (Φ)
-
6Φ
-
Защита от воды/ брызг
-
IPX4
Все характеристики
-
Размер устройства (Φ)
-
6Φ
-
Тип устройства
-
Динамический
-
Кейс для зарядки вес (г)
-
33 g
-
Вес продукта нетто
-
5.3 g
-
BLE
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
5.1
-
Сервис Google Fast Pair
-
Да
-
Пользовательский эквалайзер
-
Да
-
Эквалайзер LG
-
Да
-
Фоновый режим
-
Да
-
Количество микрофонов
-
2
-
Окружающий звук
-
Да
-
AAC
-
Да
-
SBC
-
Да
-
Время работы аккумулятор (Наушники, ANC выкл.)
-
7
-
Время работы аккумулятор (Наушники+Кейс для зарядки, ANC выкл.)
-
15
-
Время зарядки (Наушники)
-
1.5
-
Время зарядки (Наушники+Кейс для зарядки)
-
2
-
Кейс для зарядки
-
54.5 x 54.5 x 30.0 mm
-
Наушник
-
16.1 x 32.6 x 25.7 mm
-
Медицинские силиконовые амбушюры
-
Да
-
Голосовые команды (Google assistant, Siri)
-
Да
-
Защита от воды/ брызг
-
IPX4
-
Множественное сопряжение
-
Да
-
Быстрая пара (Swift Pair)
-
Да
-
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