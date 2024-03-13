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كيفية تنظيف الغسالة الاتوماتيك من إل جي: 15 معلومة عليك معرفتها
February 28, 2024
في بعض الأحيان قد تشعر بالإحباط عند تنظيف غسالتك من الروائح والعفن والانسدادات. ولحسن الحظ، فإن العديد من الغسالات تجعل عملية التنظيف أسهل بكثير بالنسبة لك، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الذكية التي تساعدك على تنظيف غسالتك دون أي متاعب. تأتي العديد من غسالات إل جي مزودة بميزة TubClean التي تتيح تنظيفًا أسهل. إذا كنت تمتلك غسالة قديمة ولست متأكدًا من كيفية التخلص من الروائح، فأنت محظوظ لأننا قمنا بجمع أفضل الحيل لمساعدتك على التخلص من جميع الأوساخ غير المرغوب فيها.
قام فريقنا في إل جي بتجميع دليل تنظيف الغسالة ليقدم لك أفضل النصائح للحفاظ على نظافة الغسالة.
5 خطوات لتنظيف غسالات التحميل الأمامي
1. درج موزع المنظفات
لتنظيف درج موزع المنظفات، عليك أولاً أن تطفئ الغسالة وتسحب الدرج إلى أن تُحس بوجود مقاومة. بعد ذلك قم بضغط الزر الأزرق لتسحب الدرج بالكامل إلى الخارج، وانقعه في وعاء من الماء الساخن. يمكنك إضافة سائل تنظيف غسالة الصحون أو الخل إلى الماء في حال كنت ترغب في الحصول على نتائج التنظيف المثالية.
أثناء نقعه، قم بتنظيف الجزء الداخلي من حجرة درج موزع المنظفات باستخدام قطعة قماش مصنوعة من المايكروفايبر والماء والخل. تأكد أيضًا من حصولك على الجزء العلوي من الحجرة حيث يتراكم معظم العفن والأوساخ. إذا كان هناك أي أوساخ عالقة في الشقوق، استخدم فرشاة أسنان لإزالتها.
بعد انتهائك من تنظيف الحجرة، انتقل لتنظيف درج موزع المنظفات الذي نقع في الماء بشكل كافي لتسهيل التخلص من العفن وبقايا الصابون. يمكنك تنظيف الدرج باستخدام قطعة من القماش أو إسفنجة. بعد تنظيف الدرج بشكل كامل، قم بشطفه تحت الماء الدافئ وتجفيفه تماماً قبل إعادة تركيبه في الغسالة.
2. فلتر مضخة التصريف
قبل البدء في تنظيف فلتر الغسالة، تأكد مما إذا كان يحتوي على فلتر ذاتي التنظيف موجود أسفل المحرض (agitator). إذا كان كذلك فمن الجدير بالذكر أنه يحتاج إلى التنظيف بشكل أقل مقارنة مع الفلتر القياسي.
تأكد أولاً من إطفاء الغسالة وفصلها عن التيار الكهربائي، ثم قم بإزالة الغطاء الموجود في الزاوية السفلية من الغسالة. في حال لم تستطع تحديد مكان الفلتر في غسالة الملابس الخاصة بك، استعن بدليل الاستخدام. لإزالة الفلتر من مكانه، قم بتدوير الغطاء الخارجي وسحب الفلتر من مكانه. إذا ما شعرت بأن الفلتر عالق، حاول تحريكه أكثر من مرة لإزالة أي بقايا وبر أو صابون وإخراجه بسهولة.
بعد إخراج الفلتر قد تلاحظ أنه مغطى بطبقة سائلة. يمكنك استخدام المناديل الورقية لإزالة هذه الزوائد السائلة، والتخلص من بقايا الصابون والوبر المتراكم على الجزء الخارجي. بعد ذلك قم بإخراج المصفاة وانقعها في الماء الساخن لمدة 10 دقائق لتنظف أي بقايا صابون، أو منعم أقمشة، أو وبر عالقة في الداخل.
قبل إعادة تركيب الفلتر، تأكد من تنظيف الجزء الداخلي للحجرة من أي بقايا وأوساخ باستخدام قطعة من القماش أو إسفنجة تنظيف. من ثم أعد الفلتر إلى مكانه، وتأكد من إحكام إغلاقه، وبعد ذلك قم بإغلاق الغطاء الخارجي للتأكد من ثبات الفلتر في مكانه.
3. حوض الغسالة
لتنظيف حوض الغسالة والحصول على النتائج المثالية، ابدأ بتفريغ الغسالة وافصلها عن التيار الكهربائي، من ثم قم برش الحوض بالخل الأبيض وتنظفيه باستخدام قطعة قماش مصنوعة من المايكروفايبر. لا تكرر هذه العملية كثيراً وتستخدم الخل باستمرار خصوصاً بالقرب من قفل الغسالة، لأن الخل قد يتسبب بتآكل المطاط المحيط بالباب.
4. الجزء المطاطي المُحيط بالباب
يعد الجزء المطاطي المُحيط بفتحة الغسالة هو المسبب الرئيسي للروائح الكريهة، فهو الجزء الأكثر عرضة لتراكم الأوساخ والعفن، وذلك لتعرضه لمستويات عالية من الرطوبة.
إحدى الطرق الفعّالة لتنظيف الجزء المطاطي في الغسالة هي إضافة 100 جرام من صودا الخبز، والقيام بدورة غسيل بدون ملابس بدرجة حرارة 90 مئوية. بعد انتهاء دورة الغسيل، استخدم قطعة قماش منقوعة بماء دافئ وسائل غسيل لإزالة أي عوالق داخل الجزء المطاطي والتي لم تنجح دورة الغسيل بتنظيفها.
كما يمكنك تنظيف الجزء المطاطي باستخدام القطن والخل، أو مسح المنطقة بحذر بمبيض الغسيل.
5. الجزء الخارجي لغسالة التحميل الأمامي
يمكنك استخدام العديد من المنتجات لتنظيف الجزء الخارجي لغسالة التحميل الأمامي. تشمل الخيارات رش الجزء الخارجي بسائل مطهر أو خل أبيض ومن ثم مسحه باستخدام قطعة قماش للتخلص من الأوساخ أو الجراثيم.
في حال كان الجزء الخارجي لغسالتك مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)، مثل غسالة إل جي F4V5RYP2T، من الأفضل أن تشتري سائل تنظيف مخصص للستانلس ستيل لتجنب ترك أي علامات رش أو بقع والحصول على نتائج التنظيف الأمثل.
10 نصائح مهمة لتنظيف الغسالة الاتوماتيك
1. اجعل الخل الأبيض وصودا الخبز جزءاً من مواد التنظيف
يعتبر كل من الخل الأبيض وصودا الخبز مهمين للحفاظ على نظافة غسالتك. يمكن استخدامها على درج موزع المنظفات وحوض الغسالة وأجزاء أخرى من الجهاز. كما أنها تساعد في إزالة الروائح والعفن.
2. استخدم صابون غسيل الأطباق أو صابون غسالة الصحون للتخلص من العفن
يعد استخدام الصابون وقطعة قماش مبللة حلاً سريعاً للتخلص أولاً بأول من الأوساخ والعفن المتكون بسبب الرطوبة، مما سيوفر عليك الوقت والجهد عند تنظيف الجزء المطاطي المُحيط بباب الغسالة.
3. تجنب الاستخدام المفرط لمبيض الملابس عند تنظيف الغسالة
يؤدي الاستخدام المفرط لمبيض الملابس بشكل مباشر عند تنظيف الغسالة الاتوماتيك إلى إتلافها، لذلك احرص على استخدامه بكميات قليلة. كما يصعب التخلص من بقايا المبيض بشكل كامل بعد تنظيف الغسالة مما قد يتسبب في تلف ملابسك عند غسلها.
4. نظّف الغسالة بشكل دوري
يُنصح بتنظيف الغسالة مرتين في السنة على الأقل، وسيكون من الأفضل إذا تم تنظيفها أكثر من مرتين في السنة. يفيد الانتظام في تنظيف الغسالة في حمايتها من التلف والاستفادة من أدائها القوي لمدة أكبر.
5. استخدم مسحوق الغسيل لتنظيف الغسالة
يمكنك استخدام منظف الغسيل العادي الخاص بك على أطول دورة متاحة إذا لم يكن لديك أي منتجات تنظيف. هناك خيار رائع آخر وهو المنظفات البيولوجية (biological detergents) حيث أن الإنزيمات النشطة الموجودة فيها يمكنها إذابة أي أوساخ أو بكتيريا.
6. تأكد إذا ما كان هناك دورة تنظيف في غسالتك
توظف كل غسالات إل جي خيار TubClean الذي يساعدك في المحافظة على نظافة غسالتك. اكتشف المزيد عن خاصية TubClean وكيف يمكنك الاستفادة منها.
7. استخدم بيكربونات الصوديوم للتخلص من الروائح الكريهة
بديل رائع لإزالة الروائح الكريهة من غسالتك هو بيركربونات الصوديوم، المعروف أيضًا باسم "مبيض الغسيل" أو "مبيض الأكسجين". إنه أقوى من صودا الخبز وأكثر أمانًا من مواد التبييض السائلة ويحمي الغسالة من معظم المخاطر المزعجة المرتبطة بهيبوكلوريت الصوديوم.
8. يُمكن للخل الأبيض أو أقراص الغسيل التخلص من الترسبات الكلسية
إذا كنت تعيش في منطقة فيها ماء عسر أو تلاحظ وجود ترسبات كلسية في غسالة الملابس الخاصة بك، فإن استخدام هذه الحلول المضادة للرواسب الكلسية يمكن أن يساعد في حماية غسالتك لفترة أطول، ونتيجة لذلك حماية ملابسك من أي تغير في اللون قد ينتج عن الترسبات الكلسية.
9. اوقف انبعاث الروائح الكريهة من خلال التهوية الدورية
يمكنك منع تشكل الروائح الكريهة من البداية من خلال تهوية درج موزع المنظفات وحوض غسالة الملابس بانتظام. تساعد التهوية الدورية على تجنب تكون الرطوبة التي تساهم في ظهور العفن، وهو المصدر الرئيسي لانبعاث الروائح الكريهة من الغسالة.
10. اشترِ المنظفات بكميات كبيرة
لتوفير الوقت والمال، يمكنك شراء المنظفات بكميات كبيرة، للحرص على توافرها في منزلك باستمرار.
الأسئلة الشائعة
1. هل يمكن مزج المبيض مع صودا الخبز لتنظيف الغسالة؟
ليس هناك أي آثار مضرة لخلط المبيض مع صودا الخبز، بل تعد صودا الخبز أحد المواد القليلة الآمنة التي يمكن خلطها مع المبيض. يمكنك إضافة المبيض إلى درج موزع المنظفات واستخدام صودا الخبز في الحوض للحصول على مزيج فعّال لتبييض وتنظيف الغسالة. احرص على اتخاذ احتياطات السلامة عند استخدام المبيض، مثل العمل في منطقة تتمتع بتهوية جيدة، ولبس القفازات المطاطية، وحتى لبس نظارات واقية لحماية العيون.
2. كيفية تنظيف الغسالة باستخدام الخل وصودا الخبز
1.أضف 4 أكواب من الخل الأبيض وابدأ دورة الغسيل الأطول والأعلى حرارة، ولكن بعد أن تبدأ الدورة بقليل، اوقف الغسالة واترك خليط الماء والخل في الغسالة لمدة ساعة
2.استغل فترة الانتظار في مسح غطاء الغسالة والجزء الخارجي باستخدام قطعة قماش مرشوشة بالخل
3.ركز على درج موزع المنظفات ومنعم الملابس، ويمكنك استخدام فرشاة أسنان لتنظيف الفتحات
4.بعد انتهاء دورة الغسيل الأولى، أضف كوباً من صودا الخبز وقم بتشغيل الغسالة لدورة أخرى بنفس القوة
5.بعد الدورة الثانية، اترك باب الغسالة مفتوحاً للتهوية، كما يمكنك تنشيف الملابس في الغسالة للمساعدة في تجفيفها
3. كيفية تنظيف الغسالة باستخدام فيتامين سي (فيتامين ج)
حمض الستريك (حمض الليمون) وحمض الأسكوربيك (المعروف باسم فيتامين ج) هي عوامل مُخفٍّضَة أو مخلبية، مما يجعلها فعّالة بشكل خاص في تنظيف المواد المتراكمة المرتبطة بالماء العسر أو الصدأ، والترسبات الكلسية، وبقايا الصابون أو منظف الغسيل المتراكم.
اغلي قِدراً من الماء، ثم اطفئ النار تحته وذوّب ما يقارب 200 جرام من بودرة حمض الأسكوربيك و100 جرام من بودرة حمض الستريك في الماء. أضف هذا الخليط الدافئ مباشرةً إلى حوض الغسالة والقليل منه إلى درج المنظفات، من ثم شغّل الغسالة على دورة غسيل عالية الحرارة بدون وضع أي ملابس داخلها. لا تستخدم حمض الستريك غير المذاب بشكل مباشر على الدرج البلاستيكي، فقد يتسبب بتلفه.
4. كيفية تنظيف درج موزع المنظفات في الغسالة
ابدأ بإخراج الدرج، والذي سينظف بشكل منفصل في مغسلة الحمام. اخلط المنظف الذي تفضله استعماله عند تنظيف الحمام مع القليل من الماء، وبلل إسفنجة التنظيف بالخليط وابدأ بفرك الدرج. استعمل الماء الدافئ لتفكك بقايا الصابون بشكل أسرع. أضف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى درج موزع المنظفات ورشه بالخل ليتدفق الخليط إلى الأنبوب، سيؤدي التفاعل بينهما إلى التخلص من الروائح غير المرغوب بها وإزالة أي أوساخ عالقة.
5. كيفية تعقيم وتنظيف حوض الغسالة
اخلط كوباً واحداً من ملح إبسوم (الملح الإنجليزي) مع نصف كوب من الخل أو الماء وأضف الخليط مباشرةً إلى الحوض. قم بتشغيل الغسالة على دورة عالية الحرارة، وتوقف مؤقتاً في البداية لنقع الحوض بالمحلول الملحي. بمجرد انتهاء الدورة، ستكون الغسالة نظيفة وجاهزة للاستخدام.
6. كيف يمكن تنظيف الجزء المطاطي المُحيط بباب الغسالة؟
أضف كوبًا واحدًا من صودا الخبز إلى كوب واحد من المبيض في درج المنظف. ثم أضف كوبًا واحدًا من صودا الخبز إلى الجزء المطاطي الموجود داخل الغسالة وقم بتشغيلها على الدورة الأكثر سخونة. بمجرد الانتهاء، امسح الجزء المطاطي بالصابون وقطعة قماش مبللة.
7. من الأفضل لتنظيف غسالة الملابس، المبيض أو الخل؟
يمكنك استخدام كل من الخل والمبيض للحصول على نتائج التنظيف المثلى، ولكن لا تخلط بينهما تحت أي ظرف، حيث يتسبب المزج بينهما بانبعاث أبخرة سامة. ضع المبيض في حوض الغسالة أولاً. وبعد التخلص من المبيض المضاف للحوض بشكل تام، أضف الخل إلى درج موزع المنظفات. تأكد من استخدام الخل الأبيض ومبيض غير مكلور (non-chlorinated) عند تنظيف الغسالة.
8. هل يمكن أن يتلف الخل غسالة الملابس؟
نعم، يمكن أن يتسبب الخل بإتلاف الأجزاء المطاطية في غسالة الملابس، مما قد يؤدي إلى تسريب الماء إذا ما تم استخدامه بشكل متكرر. في حين أن غسل ملابسك بالخل يعد طريقة طبيعية وفعالة من حيث التكلفة لتنعيم الأقمشة وإزالة الروائح الكريهة منها، عليك تجنب استخدامه في غسالة الملابس بشكل متكرر. يمكنك استخدامه على فترات متقطعة عند الحاجة إلى تنظيف الغسالة بشكل عميق.
!Life's Good, LG