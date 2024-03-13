لتنظيف درج موزع المنظفات، عليك أولاً أن تطفئ الغسالة وتسحب الدرج إلى أن تُحس بوجود مقاومة. بعد ذلك قم بضغط الزر الأزرق لتسحب الدرج بالكامل إلى الخارج، وانقعه في وعاء من الماء الساخن. يمكنك إضافة سائل تنظيف غسالة الصحون أو الخل إلى الماء في حال كنت ترغب في الحصول على نتائج التنظيف المثالية.

أثناء نقعه، قم بتنظيف الجزء الداخلي من حجرة درج موزع المنظفات باستخدام قطعة قماش مصنوعة من المايكروفايبر والماء والخل. تأكد أيضًا من حصولك على الجزء العلوي من الحجرة حيث يتراكم معظم العفن والأوساخ. إذا كان هناك أي أوساخ عالقة في الشقوق، استخدم فرشاة أسنان لإزالتها.

بعد انتهائك من تنظيف الحجرة، انتقل لتنظيف درج موزع المنظفات الذي نقع في الماء بشكل كافي لتسهيل التخلص من العفن وبقايا الصابون. يمكنك تنظيف الدرج باستخدام قطعة من القماش أو إسفنجة. بعد تنظيف الدرج بشكل كامل، قم بشطفه تحت الماء الدافئ وتجفيفه تماماً قبل إعادة تركيبه في الغسالة.