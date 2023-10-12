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غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM

مميزات

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المواصفات

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غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM

WSV1107XMT

غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM

(2)
x
WD-Vivace-V700-VC3-VCM-01-2-Vivace-Intro-Desktop
عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %183
™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟1

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.
غسالة ومجفف في جهاز واحد1
جهازمتكامل

غسالة ومجفف في جهاز واحد

يُعد جهاز المجفف والغسالة المتكامل من إل جي صيحة أخرى في التقنيات الرائدة في مجال الأجهزة. وفّر حيزًا في منزلك وانعم مع عائلتك بمساحة أكبر.
توفير وقت الغسل يعني وقتًا إضافيًا من أجلك1
جهاز متكامل

توفير وقت الغسل يعني وقتًا إضافيًا من أجلك

مع جهاز الغسالة والمجفف المتكامل من إل جي، يمكنك الاستمتاع بوقت أفضل لعائلتك دون متاعب.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2019، خيار TurboWash39+Dry مع خليط غسيل بوزن 4 كجم.

™TurboWash

وقت أقل ، حياة أكثر

تعمل تقنية ™TurboWash على تنظيف ملابسك في 59 دقيقة. اقض وقتًا أقل في غسيل الملابس ووقتًا أطول للعيش!
تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر4
بخار

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam+™‎ من إل جي على نسبة %99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة %30.

*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.
*خيار في 6 دورات.

شاهد الفيلم الكامل

تجاعيد أقل بنسبة %30

تتشكل التجاعيد أثناء التجفيف، وتختفي باستخدام البخار أثناء الحركة المتقلبة.
إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.91

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

احصل على سعة حلة أكبر في المساحة المتوفرة لديك!

سعة أكبر في الحجم نفسه3
سعة أكبر

سعة أكبر في الحجم نفسه

احصل على سعة حلة أكبر في المساحة المتوفرة لديك!
متانة أكبر ونظافة أعلى3
المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

وضوح أكثر وأناقة أكبر1
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.
متاح مع
التوافق

متاح مع TWINWash™ Mini

بالإضافة إلى TWINWash™ Mini وفقًا لتفضيلاتك لتناسب نمط حياتك واحتياجات التصميم الداخلي. يوفر لك الوقت والمال في حياتك المزدحمة.

*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.

جهاز ذكي 3
ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

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Table Caption
الميزات WSC0905XMN WSV0906XM
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WSV0906XM
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السعة 9 كجم 9 كجم
الأبعاد 600×550×850 600×850×620
™‎ThinQ نعم نعم
™‎TurboWash360 لا لا
™‎AI DD لا نعم
من أين أشتري من أين أشتري

الملخص

طباعة

الأبعاد

dimension
السعة
غسالة 10.5 كجم ، مجفف 7 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600x850x620
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™(Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
+Steam

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

النوع

غسالة ومجفف تحميل أمامي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي غير قابل للصدأ

نوع الباب

باب من الزجاج المقوى + حافة كروم

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

خيارات إضافية

إضافة قطعة

نعم

TurboWash

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

7

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

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WSV1107XMT

غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM

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