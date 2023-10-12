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*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.
دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2019، خيار TurboWash39+Dry مع خليط غسيل بوزن 4 كجم.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.
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|الميزات
|WSV0805WH
|WSC0905WHN
|WSC1107WHN
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غسالة بباب أمامي بحوض غسل سعة 9 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، بلون أبيض، وتقنية Turbo Dry
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غسالة بباب أمامي بحوض غسل سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، بلون أبيض، وتقنية Turbo Dry
|الصوت
|8 كجم
|9 كجم
|10.5 كجم
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10.5
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
النوع
-
غسالة ومجفف تحميل أمامي
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
باب من الزجاج المقوى + حافة فضية
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
TurboWash
-
نعم
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
7
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10.5
-
نوع الشاشة
-
لمس LED
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WSV1107WHT
غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون أبيض