غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض

تقضي تقنية Steam ™‎ من إل جي على نسبة �.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة 0.