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غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض

مميزات

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غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض

WSV1107WHT

غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض

(2)
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عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18
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عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %184
™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.
دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟2

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.
غسالة ومجفف في جهاز واحد2
جهازمتكامل

غسالة ومجفف في جهاز واحد

يُعد جهاز المجفف والغسالة المتكامل من إل جي صيحة أخرى في التقنيات الرائدة في مجال الأجهزة. وفّر حيزًا في منزلك وانعم مع عائلتك بمساحة أكبر.
توفير وقت الغسل يعني وقتًا إضافيًا من أجلك2
جهاز متكامل

توفير وقت الغسل يعني وقتًا إضافيًا من أجلك

مع جهاز الغسالة والمجفف المتكامل من إل جي، يمكنك الاستمتاع بوقت أفضل لعائلتك دون متاعب.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2019، خيار TurboWash39+Dry مع خليط غسيل بوزن 4 كجم.

وقت أقل ، حياة أكثر 2
™TurboWash

وقت أقل ، حياة أكثر

تعمل تقنية ™TurboWash على تنظيف ملابسك في 59 دقيقة. اقض وقتًا أقل في غسيل الملابس ووقتًا أطول للعيش!
تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر4
بخار

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam ™‎ من إل جي على نسبة �.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة 0.
steamplus

*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.

تجاعيد أقل بنسبة %302

تجاعيد أقل بنسبة %30

تتشكل التجاعيد أثناء التجفيف، وتختفي باستخدام البخار أثناء الحركة المتقلبة.
إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.92

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار..

سعة أكبر في الحجم نفسه4
سعة أكبر

سعة أكبر في الحجم نفسه

احصل على سعة حلة أكبر في المساحة المتوفرة لديك!
السعة الأكبر بالحجم المثالي2
سعة أكبر

السعة الأكبر بالحجم المثالي

احصل على سعة حلة أكبر في المساحة المتوفرة لديك!
متانة أكبر ونظافة أعلى
المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

وضوح أكثر وأناقة أكبر
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.
متاح مع
التوافق

متاح مع TWINWash™ Mini

بالإضافة إلى TWINWash ™ Mini وفقًا لتفضيلاتك لتناسب نمط حياتك واحتياجات التصميم الداخلي. يوفر لك الوقت والمال في حياتك المزدحمة.

*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.

جهاز ذكي 4
ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

المنتجات الموصى بها

Table Caption
الميزات WSV0805WH WSC0905WHN WSC1107WHN
WSV0805WH
غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.
WSC0905WHN
غسالة بباب أمامي بحوض غسل سعة 9 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، بلون أبيض، وتقنية Turbo Dry
WSC1107WHN
غسالة بباب أمامي بحوض غسل سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، بلون أبيض، وتقنية Turbo Dry
الصوت 8 كجم 9 كجم 10.5 كجم
من أين أشتري من أين أشتري من أين أشتري

الملخص

طباعة

الأبعاد

dimension
السعة
غسالة 10.5 كجم ، مجفف 7 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600x850x620
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™(Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
+Steam

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

النوع

غسالة ومجفف تحميل أمامي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

باب من الزجاج المقوى + حافة فضية

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

خيارات إضافية

إضافة قطعة

نعم

TurboWash

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

7

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

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WSV1107WHT

غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض

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