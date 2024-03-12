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جهاز عرض صغير LG CineBeam Q بجودة 4K UHD من إل جي
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
استمتع بتجربة السينما في أي مكان
استمتع بتجربة سينمائية عالية الجودة في أي مكان، مع جهاز العرض الصغير الحجم والجاهز بالكامل.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
بساطة أنيقة
حجم صغير
تصميم بسيط
جودة صورة فاخرة
4K UHD RGB Laser
DCI-P3 154% (إجمالي) / التباين 450,000:1
شاشة تصل إلى 120 بوصة
سهل الاستخدام
جوهر البساطة
يتناغم CineBeam Q بسلاسة مع مساحتك بفضل بساطتها الراقية. قطعة فنية رائعة، تبدو أنيقة أينما وضعتِها.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
إضفاء الجماليات بشكل عملي
يمكنك أيضًا تحسين الأجواء الأنيقة باستخدام الملحق الواقي الذي يضمن حماية جهاز العرض.
سهولة التعامل مع الجهاز
يتميز جهاز CineBeam Q المحمول والمتعدد الاستخدامات بمقبض دوّار يمكن استخدامه كحامل. يتيح تصميمه المبتكر سهولة الحمل والعرض. بفضل المقبض الدوّار بزاوية 360 درجة، يمكنك الاستمتاع بمحتوى بدقة 4K على أي سطح - الجدران أو الشاشات أو حتى الأسقف.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
صغير الحجم بأداء رائع
لا يخدعك صغر حجم الجهاز. يحتوي هيكل CineBeam Q الصغير الحجم على دقة 8.3 ميجا بكسل وشاشة يصل حجمها إلى 120 بوصة في إطارها الصغير الحجم. ضعه في أي مكان تريده وانغمس في التجربة السينمائية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف مقاس الشاشة حسب المسافة بين الجهاز والحائط.
*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك.
*أرقام قيم التدرج اللوني المقاسة ناتجة عن الاختبار الداخلي وقد تختلف حسب بيئتك.
*يوفر ليزر RGB Laser ثلاثي القناة مصدر ضوء منفصل للأحمر والأخضر والأزرق.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
نسبة التباين 450,000:1
أسود حقيقي للتفاصيل العميقة
توفر نسبة التباين التي تبلغ 450,000:1 تفاصيل واضحة وسوداء حقيقية، حتى من خلال العرض. استمتع بتجربة مستويات جديدة من جودة الصورة.
*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
ضعه وشغِّله
يقوم CineBeam Q تلقائيًا بمعايرة محاذاة الشاشة وتحسين التركيز البؤري عند وضعه. لا تهدر الوقت في تغيير الإعدادات أو إجراء تعديلات؛ ما عليك سوى وضع الجهاز وتشغيله!
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.
*إذا كانت المسافة من الشاشة إلى الحائط أكثر من مترين أو كان الموضع أكثر من 25 درجة، فقد لا يعمل الضبط التلقائي للشاشة بشكل صحيح.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
جاهز تمامًا للتوصيل
*يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها جهاز العرض. يدعم جهاز العرض هذا AirPlay 2 ويتطلب نظام التشغيل iOS 12.3 أو الإصدارات الأحدث أو نظام التشغيل macOS 10.14.5 أو الإصدارات الأحدث.
**هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 8.1 فما أحدث.
***قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح حسب بيئة Wi-Fi وإصدار البرنامج الثابت للأجهزة الخارجية المتصلة.
***الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مدعوم على نظام BT 5.0 و الإصدارات الأحدث منه. قد لا يتطابق الصوت بين الجهازين المتصلين.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*إنه يدعم دقة 4K 30Hz من خلال توصيل الجهاز الخارجي بمنفذ USB Type-C ولا يدعم HDR.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية للتشغيل.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية (20 فولت/3.25 أمبير أو أعلى) للتشغيل.
الرسم بالضوء
ابتكر أجواءك الخاصة
قم بتغيير الإضاءة المزاجية بالصورة والشكل الذي تريده. تعمل تصميمات الإضاءة على تحويل ديكور منزلك الداخلي إلى مساحة مميزة ذات أجواء رائعة.
A scene showcasing the application of the light drawing feature - reading a book in living room.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يمكن استخدام ميزة الرسم بالضوء من خلال تطبيق "الرسم بالضوء" على نظام التشغيل webOS.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
المواصفات الرئيسية
-
مخرج
3W Mono
كل المواصفات
الملحق
-
بطاقة الضمان
حسب المنطقة
التصميم
-
المفتاح المحلي
مفتاح واحد
خصائص
-
صورة الخلفية
نعم
-
اقتراح المحتوى
نعم
-
HDCP
HDCP2.2
-
HDMI simplink(CEC)
نعم
-
HDR
HDR10، HLG
-
HDR Tone Mapping
نعم (تلقائي، ديناميكي/إطار تلو الآخر)
-
Premium CP
نعم
-
المعالج
رباعي النواة
صوت
-
مخرج
3W Mono
ما يقوله الناس
-
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