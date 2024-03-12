*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.

*إذا كانت المسافة من الشاشة إلى الحائط أكثر من مترين أو كان الموضع أكثر من 25 درجة، فقد لا يعمل الضبط التلقائي للشاشة بشكل صحيح.