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جهاز عرض صغير LG CineBeam Q بجودة 4K UHD من إل جي

مميزات

المعرض

المواصفات

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جهاز عرض صغير LG CineBeam Q بجودة 4K UHD من إل جي

HU710PB

جهاز عرض صغير LG CineBeam Q بجودة 4K UHD من إل جي

-45 degree side view

LG CineBeam Q logo.


جودة تجربة السينما في Q

Side view of HU710PB.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

استمتع بتجربة السينما في أي مكان

 

استمتع بتجربة سينمائية عالية الجودة في أي مكان، مع جهاز العرض الصغير الحجم والجاهز بالكامل.

Video of LG CineBeam HU710PB.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

بساطة أنيقة

حجم صغير

تصميم بسيط

جودة صورة فاخرة

4K UHD RGB Laser

DCI-P3 154% (إجمالي) / التباين 450,000:1

شاشة تصل إلى 120 بوصة

سهل الاستخدام

سهل الحمل والتنقل
مقبض متعدد الاستخدامات
نظام webOS الذكي
تصميم صغير وعصري

جوهر البساطة

 

يتناغم CineBeam Q بسلاسة مع مساحتك بفضل بساطتها الراقية. قطعة فنية رائعة، تبدو أنيقة أينما وضعتِها.

Video of small and modern design of LG CineBeam.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

Various usage scenes of LG CineBeam HU710PB - on the tables.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

إضفاء الجماليات بشكل عملي

 

يمكنك أيضًا تحسين الأجواء الأنيقة باستخدام الملحق الواقي الذي يضمن حماية جهاز العرض.

مقبض يدور 360 درجة

سهولة التعامل مع الجهاز

 

يتميز جهاز CineBeam Q المحمول والمتعدد الاستخدامات بمقبض دوّار يمكن استخدامه كحامل. يتيح تصميمه المبتكر سهولة الحمل والعرض. بفضل المقبض الدوّار بزاوية 360 درجة، يمكنك الاستمتاع بمحتوى بدقة 4K على أي سطح - الجدران أو الشاشات أو حتى الأسقف.

Video of LG CineBeam HU710PB - handle ratates 360-degrees.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

Various usage scenes of LG CineBeam HU710PB - Holding and moving the product, manipulating the product.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

جودة 4K ومقاس يصل إلى 120 بوصة

صغير الحجم بأداء رائع

 

لا يخدعك صغر حجم الجهاز. يحتوي هيكل CineBeam Q الصغير الحجم على دقة 8.3 ميجا بكسل وشاشة يصل حجمها إلى 120 بوصة في إطارها الصغير الحجم. ضعه في أي مكان تريده وانغمس في التجربة السينمائية.

8.3 ميجا بكسل

4K UHD

DCI-P3 154% (إجمالي)

التدرج اللوني

450,000:1

نسبة التباين

ليزر RGB Laser ثلاثي القناة

مصدر الضوء

Video of LG CineBeam HU710PB - it projects on the wall of a 4k - 120-inches large screen.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف مقاس الشاشة حسب المسافة بين الجهاز والحائط.

DCI-P3 154% (إجمالي) / ليزر RGB Laser ثلاثي القناة

لون سريالي ملهم

 

مع ليزر RGB Laser ثلاثي القناة، يمكنك تجربة سحر التفاصيل الزاهية وإعادة إنتاج الألوان غير الحقيقية إلى نطاق %154 DCI-P3 (إجمالي).

*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك.
*أرقام قيم التدرج اللوني المقاسة ناتجة عن الاختبار الداخلي وقد تختلف حسب بيئتك.
*يوفر ليزر RGB Laser ثلاثي القناة مصدر ضوء منفصل للأحمر والأخضر والأزرق.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

نسبة التباين 450,000:1

أسود حقيقي للتفاصيل العميقة

 

توفر نسبة التباين التي تبلغ 450,000:1 تفاصيل واضحة وسوداء حقيقية، حتى من خلال العرض. استمتع بتجربة مستويات جديدة من جودة الصورة.

*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

Various usage scenes of LG CineBeam HU710PB - living room and bedroom.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

ضبط تلقائي للشاشة

ضعه وشغِّله

 

يقوم CineBeam Q تلقائيًا بمعايرة محاذاة الشاشة وتحسين التركيز البؤري عند وضعه. لا تهدر الوقت في تغيير الإعدادات أو إجراء تعديلات؛ ما عليك سوى وضع الجهاز وتشغيله!

Video of function - A scene where the projector automatically adjusts when a woman places it on the floor.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.
*إذا كانت المسافة من الشاشة إلى الحائط أكثر من مترين أو كان الموضع أكثر من 25 درجة، فقد لا يعمل الضبط التلقائي للشاشة بشكل صحيح.

Image of webOS home UI and remote control.

webOS

افتح عالمًا من المحتويات التي لا حصر لها

 

مع webOS، استكشف عالمًا واسعًا من المحتوى مع خدمات البث المدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube وApple TV.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.

جاهز تمامًا للتوصيل

Airplay & Screen Share

من شاشة الهاتف إلى عرض شاشة السينما

 

يمكنك مشاركة الترفيه بحرية من جهازك المحمول والكمبيوتر المحمول باستخدام CineBeam Q. استخدم AirPlay* لأجهزة Apple وScreen Share** لأجهزة Android. استمتع بمقاطع الفيديو والصور والموسيقى على شاشة كبيرة.

*يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها جهاز العرض. يدعم جهاز العرض هذا AirPlay 2 ويتطلب نظام التشغيل iOS 12.3 أو الإصدارات الأحدث أو نظام التشغيل macOS 10.14.5 أو الإصدارات الأحدث.
**هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 8.1 فما أحدث.
***قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح حسب بيئة Wi-Fi وإصدار البرنامج الثابت للأجهزة الخارجية المتصلة.
***الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

Bluetooth‏ & مكبر 3W

صوت محيطي سينمائي

 

يدعم CineBeam Q الاقتران بتقنية Bluetooth مع إخراج صوت مزدوج، لتوصيل جهازين في وقت واحد. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالموسيقى الصاخبة من خلال مكبرات الصوت المدمجة.

*مدعوم على نظام BT 5.0 و الإصدارات الأحدث منه. قد لا يتطابق الصوت بين الجهازين المتصلين.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

HDMI،‏ USB Type-C

يتوافق مع الواجهات المختلفة

 

يتوافق CineBeam Q مع العديد من الواجهات. اتصل بالأجهزة التي تريدها باستخدام منافذها المريحة.

 

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*إنه يدعم دقة 4K 30Hz من خلال توصيل الجهاز الخارجي بمنفذ USB Type-C ولا يدعم HDR.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية للتشغيل.

يتوافق مع البطاريات الخارجية

 

يمكنك استخدامه في الخارج عن طريق توصيل بطارية خارجية بمنفذ USB Type-C.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية (20 فولت/3.25 أمبير أو أعلى) للتشغيل.

الرسم بالضوء

ابتكر أجواءك الخاصة

قم بتغيير الإضاءة المزاجية بالصورة والشكل الذي تريده. تعمل تصميمات الإضاءة على تحويل ديكور منزلك الداخلي إلى مساحة مميزة ذات أجواء رائعة.

A scene showcasing the application of the light drawing feature - reading a book in living room.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يمكن استخدام ميزة الرسم بالضوء من خلال تطبيق "الرسم بالضوء" على نظام التشغيل webOS.

Enjoying a movie with a brightly projected image from the projector.

سطوع يبلغ 500 لومن ANSI Lumens

استمتع بأمسية مضيئة

 

يتميز CineBeam Q بسطوع يبلغ 500 لومن ANSI Lumens. بعد غروب الشمس، اجلس واسترخِ واستمتع بالمشاهد المذهلة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

حاسبة LG Projection Calculator

هل سيتناسب الجهاز مع مساحتك؟

 

للتأكد من أن جهاز العرض سيعمل في مساحتك، استخدم حاسبة مساحة العرض LG Projection Calculator

Calculate Now

محتويات الصندوق

 

1/2. المحول+كابل الطاقة، 3. جهاز تحكم عن بعد، 4. بطاريات AA

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • مخرج

    3W Mono

كل المواصفات

الملحق

  • بطاقة الضمان

    حسب المنطقة

التصميم

  • المفتاح المحلي

    مفتاح واحد

خصائص

  • صورة الخلفية

    نعم

  • اقتراح المحتوى

    نعم

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDMI simplink(CEC)

    نعم

  • HDR

    HDR10،‏ HLG

  • HDR Tone Mapping

    نعم (تلقائي، ديناميكي/إطار تلو الآخر)

  • Premium CP

    نعم

  • المعالج

    رباعي النواة

صوت

  • مخرج

    3W Mono

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