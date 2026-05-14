31.5-inch LG Smart Monitor AI U7s, UHD Monitor for Streaming with webOS

31.5-inch LG Smart Monitor AI U7s, UHD Monitor for Streaming with webOS

32U701SB-B
Front view of 31.5-inch LG Smart Monitor AI U7s, UHD Monitor for Streaming with webOS 32U701SB-B
Right side view
Rear view
LG Smart Monitor showing creative work and entertainment use in a home setup.
LG Smart Monitor with streaming apps interface.
LG Smart Monitor used for home office productivity.
Close-up portrait with vivid colors and enhanced detail.
Snowy mountain village under northern lights at night.
LG Smart Monitor with immersive audio visualization.
AI search interface with astronaut on a Mars-like surface.
'LG Smart Monitor showing personalized content interface.
'Digital security concept with shield icons.
LG Smart Monitor rear ports close-up.
Front and side views of an LG Smart Monitor showing overall product size and proportions.
Temel Özellikler

  • 31.5” 4K UHD (3840x2160) display
  • webOS 26
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 2xHDMI, 1xUSB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
  • Tilt adjustable stand
Daha fazla
Ödüllü mükemmellik
Digital trends ödülü logosunun görüntüsü

Digital Trends 2025

Oyuncular ve yüksek kaliteli performans isteyenler için Readers’ Choice en iyi monitör serisi

CES 2026-beyaz Honoree ödülü logosunun görüntüsü

CES Innovation Awards - Onur Ödülü

webOS26 LG Kalkanı

Siber Güvenlik dalında

CES 2026-beyaz Honoree ödülü logosunun görüntüsü

CES Innovation Awards - Onur Ödülü

webOS26 Multi-AI mimarisi

Yapay Zekada

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

LG Smart Monitor logosu.

Tek ekran. Sonsuz olasılıklar.

Gününüze uyan olanaklarla iş ve oyun için çarpıcı 4K görüntü kalitesini deneyimleyin. webOS tarafından desteklenir, ev ofisi görevlerini bilgisayar olmadan yönetin ve tek bir ekranda üretkenlik ve eğlenceyi sorunsuz bir şekilde dengeleyerek geniş bir içerik yelpazesinin keyfini çıkarın.

Parlak bir ev ofisinde temiz bir ahşap masada LG Smart Monitor, akıllı eğlence ve üretkenlik kullanımını vurgulayan, arka planda klavye ve fare, kitaplık ve pencere perdeleri ile eşleşen akış uygulamaları ve içerik karolarıyla webOS ana ekranını gösteriyor.

Parlak bir ev ofisinde temiz bir ahşap masada LG Smart Monitor, akıllı eğlence ve üretkenlik kullanımını vurgulayan, arka planda klavye ve fare, kitaplık ve pencere perdeleri ile eşleşen akış uygulamaları ve içerik karolarıyla webOS ana ekranını gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki klavye ve fare pakete dahil değildir (ayrı satılır).

LG Smart Monitor özelliklerine genel bakış videosu; 31,5 inç 4K UHD ekran, webOS çalışma ve eğlence arayüzü, AI Resim Pro görsel iyileştirme, AI Ses Pro sürükleyici ses, alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3 performansı, üretkenlik için USB C bağlantısı ve eğlence ile ofis kullanım senaryolarında LG Shield güvenlik teknolojisini gösterir

LG Smart Monitor feature overview video showing 31.5 inch 4K UHD display, webOS work and play interface, AI Picture Pro visual enhancement, AI Sound Pro immersive audio, alpha 8 AI Processor 4K Gen3 performance, USB C connectivity for productivity, and LG Shield security technology across entertainment and office use scenarios

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

*Özellik kullanılabilirliği, işlevler ve uygulama zamanlaması ülkeye, bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

EkranwebOS ile Çalışın ve OynayınwebOS tarafından desteklenen AIÖdüllü webOSÜretkenlik Merkezi

31,5 inç 4K UHD Ekran

Hem iş hem oyun için çok yönlü ekran

4K UHD (3840x2160) ekran, ister çalışıyor ister eğlencenin keyfini çıkarıyor olun, görsel sürükleyiciliği deneyimlemenizi sağlar.

Zaman çizelgesi, renk derecelendirme araçları ve ses karıştırma arayüzüne sahip profesyonel bir video ve ses düzenleme çalışma alanını gösteren LG Smart Monitor, içerik prodüksiyonu ve multimedya çalışması için hoparlörler ve klavye ile bir yaratıcı stüdyo kurulumunda IPS 4K çözünürlüğünü, HDR desteğini ve geniş renk kapsamını vurguluyor.

LG Smart Monitor displaying a professional video and audio editing workspace with timeline, color grading tools, and sound mixing interface, highlighting IPS 4K resolution, HDR support, and wide color coverage in a creative studio setup with speakers and keyboard for content production and multimedia work.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 250 nit (Tipik), Renk Gamı: DCI-P3 90% (Tip.)

Ev Ofisi bilgisayarsız hazır

webOS, temel Office uygulamalarını doğrudan Ev Ofisinize getirerek bir bilgisayar olmadan çalışmanızı sağlar. Belge oluşturmadan dosya yönetimine, bulut tabanlı uygulamalar günlük verimliliği ekranda desteklerken, webOS gerektiğinde uzak PC üzerinden PC'nize uzaktan erişmenizi sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki klavye, fare, kulaklık, oyun kumandası ve web kamerası (Pogo tipi) pakete dahil değildir (ayrı satılır).

*Remote PC, yalnızca Windows 11 Pro veya üzeri işletim sistemine sahip PC’lerde kullanılabilir.*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Remote PC özelliği Windows 11 Pro veya sonraki sürümlerde desteklenir ve gram dahil uzaktan PC bağlantısını destekleyen üçüncü taraf PC'lerle uyumludur.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Eğlence

Kanallar arasında sorunsuz geçiş

webOS sayesinde LG Channels’ın yanı sıra Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ve Apple TV gibi popüler uygulamalar aracılığıyla geniş içerik seçkisine sorunsuz erişimin keyfini çıkarın. LG Channels, canlı ve isteğe bağlı içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri keşfetmenizi daha kolay hale getirir. Kişiselleştirilmiş öneriler, Sports, Oyun ve LG Fitness uygulamalarının yanı sıra sezgisel uzaktan kumanda, sorunsuz bir izleme deneyimi oluşturur. Bu arada, 3 yönlü neredeyse çerçevesiz ince beyaz tasarım ve entegre hoparlörler görsel sürükleyiciliği ve ses kalitesini artırır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir. 

*Dahili akış hizmetleri ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

*İnternet bağlantısı ve akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Dahil olmadıkları ve ayrı abonelikler gerektirdiği için bazı hizmetler için ek ücretler uygulanabilir. 

*Her kayıtlı hesap için müzik, spor, ev ofisi ve bulut oyunları dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilmiş uygulama ve hizmet sunar.

*Bazı LG Channels için destek, bölgeye göre değişiklik gösterebilir. 

*Akıllı hizmetler için LG hesabı ve internet bağlantısı gereklidir. Gizlilik politikasına ve hizmet koşullarına onay gereklidir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Oyun Portalı açıldı

Oyun Portalı, oyun kumandası veya uzaktan kumanda için menü seçme seçenekleri ve kişiselleştirilmiş oyunlaştırma desteğiyle özel bir deneyim sunan oyun odaklı bir platformdur. AAA’dan sosyal oyunlara uzanan geniş bir yelpazedeki oyunlara kolayca erişebilir, oyuncular arasındaki sıralamaları ve puanları takip edebilirsiniz. GeForce NOW, Amazon Luna ve yakında Xbox Cloud gibi önde gelen bulut oyun hizmetleriyle yapılan ortaklıklar ve yerel webOS uygulama oyunları sayesinde, harici konsol veya cihazlara ihtiyaç duymadan oyun oynamaya olanak tanır ve üst düzey bir oyun deneyimi sunar.

webOS’te şimdi oyna erişimi, yakın zamanda oynanan oyunlar ve konsol tarzı bir oyun merkezi deneyimi sunarak oyun uygulamaları, bulut oyun hizmetleri ve popüler oyunlara sahip LG Oyun Portalı arayüzünü gösteren LG Smart Monitor

LG Smart Monitor displaying the LG Gaming Portal interface with game apps, cloud gaming services, and popular titles, featuring play now access, recently played games, and a console style gaming hub experience on webOS

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Oyun - Xbox Pass Ultimate

LG Oyun Portalında Xbox Game Pass Ultimate

Efsanevi serilere erişin ve LG’nin Oyun Portalında bulunan Xbox uygulaması aracılığıyla ilk günden yeni oyunlar oynayın. Hemen yayına başlayın ve oyununuzu bir üst seviyeye çıkarın*.

Müzik

Müzik zevkinize göre düzenlendi

Entegre hoparlörlerle kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarın. Akış hizmetlerinizden müziklerinizi kolayca aratabilir, dilediğiniz şarkılara erişebilirsiniz. Tercihlerinize göre sevilen şarkı önerilerinde bulunur.

Spor

Spor

Spor takımlarınızı takip edin

Kişiselleştirilmiş hizmetle takımınızı destekleyin. Profilinize göre sevdiğiniz spor takımı ile ilgili en güncel bilgileri gösterir.

LG Fitness

Evde kişiselleştirilmiş fitness

LG Fitness ile oturma odanızı kişisel bir spor salonuna dönüştürün. Kanepenizden kalkmanıza gerek kalmadan geniş bir egzersiz yelpazesinin keyfini çıkarın, ilerlemenizi takip edin ve hedeflerinize ulaşın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Oyun Portalı kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Desteklenmeyen bölgelerde kullanıcılar mevcut Oyun Merkezine yönlendirilecektir.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*İnternet bağlantısı, Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ve uyumlu Bluetooth oyun kumandası gereklidir. Xbox Cloud Gaming (Beta); Game Pass Ultimate aboneliği ve desteklenen cihaz (her ikisi de ayrı satılır) gerektirir. Bölgeleri (xbox.com/regions), cihazları (xbox.com/cloud-devices) ve oyunları (xbox.com/play) seçin. webOS 24 ve daha yeni sürümleri destekleyen belirli LG Smart Monitor’larda mevcuttur.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

LG Gallery+

4.500’den fazla derlenen sanat içeriğiyle alanınıza stil kazandırın

LG Gallery+ ile Ulusal Galeri, MMCA, Magnum ve diğer iş ortaklarının özenle seçilmiş sanat eserlerini keşfedin. Çalışma alanınızı veya kişisel alanınızı geliştirmek için sanat eserlerini akıllı monitörünüzde sergileyerek günlük rutininize görsel ilham katın. Ayrıca, LG Gallery+’da Üretken AI ile oluşturulan görüntüleri mobil cihazlarınıza veya PC’nize kolayca aktararak daha sorunsuz bir içerik deneyimi elde edebilirsiniz.

webOS’te dönen sanat eserlerini ve görüntü galerisi içeriğini gösteren, ünlü tabloları ve görsel sanat kaynaklarını içeren, klavye ve fare ile temiz bir masaya yerleştirilen, dijital sanat ekranını, galeri görüntülemeyi ve ambiyans içerik deneyimini vurgulayan LG Smart Monitor

LG Smart Monitor displaying rotating artwork and image gallery content on webOS, featuring famous paintings and visual art sources, set on a clean desk with keyboard and mouse, highlighting digital art display, gallery viewing, and ambient content experience

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Gallery+ içindeki gerçek içerik, gösterilenden farklı olabilir. 

*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir. 

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

*4.500’den fazla içerik, yalnızca webOS Pay’in desteklendiği ülkelerde (Kore, ABD, Birleşik Krallık ve seçili AB ülkeleri) kullanılabilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Otomatik Parlaklık Kontrolü, parlaklığı ambiyans aydınlatmasına göre otomatik olarak ayarlar ve her ortamda rahat görüntülemeyi destekler.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Google Cast + AirPlay 2 + Ekran Paylaşımı + Bluetooth

Sorunsuz cihaz paylaşımı için akıllı bağlantı

Bağlanmanın en hızlı ve en sorunsuz yolu olarak Google Cast*** ile içeriği monitöre paylaşın. Apple cihazlar için AirPlay 2* ve Android cihazlar için Ekran Paylaşımı**, esnek yansıtma ve medya aktarımı için ek seçenekler sunar. Tüm favori cihazlarınızda daha büyük bir ekranda en az adımla sorunsuz görüntülemenin ve sesin keyfini çıkarın.

*Apple ve ilgili işaret ve logolar, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. Desteklenen özellikler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bu monitörle AirPlay ve HomeKit’i kullanmak için iOS, iPadOS veya macOS’un en son sürümü önerilir. Apple, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. Works with Apple Home rozeti, Apple Inc.’in bir ticari markasıdır.

**Ekran Paylaşımı: Android ya da Windows 10 ve üstünde desteklenir.

**Cihazınızı monitörünüzün bağlı olduğu aynı ağa bağlayın.

***Google Cast: Android 9.0 veya sonraki sürümüne sahip Android telefon veya tablette ve iOS 16.0 veya sonraki sürümüne sahip iPhone veya iPad'de desteklenir.

***Google Cast, Google LLC’nin ticari markasıdır. Desteklenen özellikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Yüksek performanslı işlemeyi, AI destekli görüntü ve ses optimizasyonunu ve gelişmiş akıllı ekran teknolojisini vurgulayan parlak çip ve ışık efektlerine sahip alfa 8 AI İşlemci 4K Gen3 performans görselleştirmesi

Alfa 7 AI İşlemci 4K Gen9

Daha akıllı ve daha güçlü işleme için geliştirilmiştir

Gelişmiş GPU ve CPU ile desteklenen alfa 7 AI İşlemci, 4K'da daha net ayrıntılar ve dengeli görseller sunmak için resim işlemeyi iyileştirir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

4K Süper Yükseltme

4K Yükseltme, ekranınızın tamamında resim kalitesini iyileştirir

Gelişmiş resim netliğiyle LG Smart Monitor'ınızın keyfini çıkarın. 4K Süper Yükseltme, düşük çözünürlüklü içerikte keskinliği iyileştirirken, Dinamik Ton Eşleme, webOS’te rahat bir ekran görüntüleme deneyimi için dengeli parlaklık ve kontrastı korumaya yardımcı olur.

Daha gerçekçi ve sürükleyici bir izleme deneyimi için geliştirilmiş parlaklık, kontrast ve renk ayrıntılarını vurgulayan bir çocuğun film izlediği sinematik sahne ile AI Resim Pro görsel iyileştirmesini sergileyen LG Smart Monitor

LG Smart Monitor showcasing AI Picture Pro visual enhancement with a cinematic scene of a child watching a movie, highlighting improved brightness, contrast, and color detail for a more lifelike and immersive viewing experience

*4K Süper Yükseltme, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır. 

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir. 

*4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme, α7 işlemci ile donatılmış Akıllı Monitörler için geçerlidir. 

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez. 

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir. 

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

DCI-P3 90% ile HDR10 Pro

Net görseller için canlı renk ve daha derin kontrast

HDR10 Pro, webOS üzerinden içeriğe erişirken daha net ayrıntılar ve daha derin görsel derinlik sunmak için vurguları ve gölgeleri iyileştirir. %90'a kadar DCI-P3 renk kapsamı ile ekran, daha dinamik bir 4K izleme deneyimi için daha zengin ve daha etkileyici renkler de sunar.

Nighttime winter landscape with snow-covered mountains, aurora sky, and warmly lit houses in a quiet village.
Sessiz bir köyde karla kaplı dağlar, aurora gökyüzü ve sıcak ışıklı evlerin olduğu gece kış manzarası.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*DCI-P3 90% (Tipik) renk gamı.

*HDR10 Pro bir format değildir, HDR10 içeriğine kare kare uygulanan LG'nin kendi Dynamic Tone Mapping özelliğidir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

*Özellik kullanılabilirliği, işlevler ve uygulama zamanlaması ülkeye, bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez

AI Ses Pro

AI Ses Pro, etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapar

AI Surround Sound, Virtual 9.1.2 Ch ile sürükleyici ve odayı dolduran bir ses sunarak çok boyutlu bir ses deneyimi sağlar. AI Ses Pro, webOS’te net ve sürükleyici bir dinleme deneyimini desteklemek için sesi akıllı bir şekilde dengeler.

Gelişmiş bir ev eğlencesi deneyimi için sürükleyici ses optimizasyonunu, net diyaloğu ve dengeli ses performansını vurgulayan ekranda sinematik bir konser sahnesi ile AI Ses Pro’yu gösteren LG Smart Monitor

LG Smart Monitor demonstrating AI Sound Pro with a cinematic concert scene on screen, highlighting immersive audio optimization, clear dialogue, and balanced sound performance for an enhanced home entertainment experience

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

*Özellik kullanılabilirliği, işlevler ve uygulama zamanlaması ülkeye, bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

AI Sihirli Kumanda

Tek bir AI düğmesiyle tüm AI deneyimlerine erişin

AI Sihirli Kumanda ile Akıllı Monitörü kolayca kontrol edin. Hareket sensörü, kaydırma tekerleği ve anında sesli komut, özellikler arasında sorunsuz ve sezgisel kontrol sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

*Sihirli Kumanda, Akıllı Monitörün yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Konsiyerj’in desteklenen menü ve uygulamaları ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

*AI Concierge’in menü ekranları piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir. 

*AI Konsiyerj’in anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

**Sihirli Kumandanın kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2026’dan itibaren, standart aksesuar olarak dahil edilme bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

**Sihirli Kumandanın işlevleri ve özellikleri bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

AI destekli işlevlerin akıllı kontrolünü, ses etkileşimini ve gelişmiş akıllı monitör deneyimi için sezgisel navigasyonu gösteren ekrandaki AI arayüzü ile AI özelliklerini vurgulayan LG Smart Monitor Akıllı Kumandası

LG Smart Monitor Magic Remote highlighting AI features with on screen AI interface, showing smart control of AI powered functions, voice interaction, and intuitive navigation for enhanced smart monitor experience

Çoklu AI Arama

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile Gelişmiş Çoklu AI Arama

Aradığınızı söyleyip ardından size en uygun AI asistanını seçmeniz yeterli. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.

Akıllı monitör deneyiminde AI destekli aramayı, akıllı yardımı ve entegre üretken AI araçlarını vurgulayan Microsoft Copilot ve Google Gemini’a sahip Çoklu AI Arama arayüzünü gösteren LG Smart Monitor

LG Smart Monitor displaying Multi AI Search interface featuring Microsoft Copilot and Google Gemini, highlighting AI powered search, smart assistance, and integrated generative AI tools within the smart monitor experience

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

**Sihirli Kumandanın kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2026’dan itibaren, standart aksesuar olarak dahil edilme bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

**Sihirli Kumandanın işlevleri ve özellikleri bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Özellik kullanılabilirliği, işlevler ve uygulama zamanlaması ülkeye, bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

AI Konsiyerj

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, izlediğiniz içeriğe göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş öneriler ve bağlamsal içgörüler sağlar. AI Sihirli Kumanda ile sorunsuz bir şekilde kontrol edilen ilgili arama anahtar kelimelerini keşfedin, mevcut sahne hakkında ek bilgilere erişin ve görüntüleme alışkanlıklarınıza göre ilgili içerikleri keşfedin.

Sihirli Kumanda ile kontrol edilen Üretken AI önerileri ve AI anahtar kelime önerileri ile akıllı monitörde bağlamsal arama, ses etkileşimi ve kişiselleştirilmiş içerik keşfini vurgulayan AI Konsiyerj arayüzünü gösteren LG Smart Monitor

LG Smart Monitor displaying AI Concierge interface with Generative AI recommendations and AI keyword suggestions, controlled by Magic Remote, highlighting contextual search, voice interaction, and personalized content discovery on the smart monitor

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellik yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS26 veya üstünde çalışan modellerde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmez.

**Sihirli Kumandanın kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2026’dan itibaren, standart aksesuar olarak dahil edilme bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Özellik kullanılabilirliği, işlevler ve uygulama zamanlaması ülkeye, bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre Akıllı Monitörünüz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği, her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu özellikler yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS 26 veya üstünde çalışan LG Smart Monitor modellerinde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmezler.

*AI Ses Kimliği yalnızca uyumlu uygulamalarla çalışır ve anahtar kelime önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*Özellik kullanılabilirliği, desteklenen içerik, menüler ve uygulamalar ülkeye, bölgeye ve ağ bağlantısına göre değişiklik gösterebilir.

*Yukarıdaki özellikler için internet bağlantısı gereklidir.

*Sihirli Uzaktan Kumanda, Akıllı Monitörün AI özelliklerine hızlı erişim sağlar ancak dahili AI işleme gerçekleştirmez.

*Sihirli Uzaktan Kumandanın kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2026’dan itibaren, standart aksesuar olarak dahil edilme bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Ödüllü webOS’imizi deneyimleyin

LG Smart Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology

LG Smart Monitor, ağ şifrelemesi, veri koruması ve çok katmanlı güvenlik görselleştirmesi ile LG Shield güvenlik sistemini vurgulayarak güvenli veri depolama, güvenli iletim ve ödüllü akıllı cihaz güvenlik teknolojisini vurgular

LG Shield

Güvenilir güvenlik

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi, güvenli veri depolama

ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, garantili yazılım bütünlüğü, kullanıcı

kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olayı tespiti

ve güvenli güncelleme yönetimi ile verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Güvenilir güvenlik LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

*LG Shield sertifikası, modele göre değişiklik gösterebilir.

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Kolay bağlantılı üretim merkezi

2× HDMI 2.0 ve 1× USB-A 2.0 dahil olmak üzere birden fazla bağlantı noktasına sahip Akıllı Monitör, geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumludur ve kurulumunuz boyunca sorunsuz ve güvenilir bağlantı sağlar. Bu çok yönlü bağlantı noktası yapılandırması, çalışma alanınızın verimli alan kullanımı için düzenli ve dağınıklıktan uzak tutulmasına yardımcı olur.

Tek kablo bağlantısını, cihaz şarjını ve üretkenlik odaklı iş istasyonu kurulumunu vurgulayan ve fotoğraf düzenleme çalışma alanını, USB C, USB ve HDMI dahil birden fazla bağlantı noktasını gösteren 65 W şarj ile USB C üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanan LG Smart Monitor

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

LG Switch uygulaması

LG Switch ile zahmetsizce optimize edilmesi kolaydır.

LG Switch uygulaması, monitörünüzü bilgisayarda iş ve günlük kullanım için optimize etmenize yardımcı olur. Pencereleri ve akıllı işlevleri klavyeniz ve farenizle yönetin, kısayol tuşlarıyla PC ve webOS arasında geçiş yapın ve eşlenen kısayol tuşlarını kullanarak uygulamaları tek bir girişte düzenleyin.

İndir

webOS tarafından desteklenir

Monitör, tablet, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar arasında sorunsuz görüntü ve dosya aktarımını göstererek, cihazlar arası bağlantıyı ve çoklu ekran iş akışını vurgulayan, iOS, Android ve webOS genelinde kablosuz cihaz senkronizasyonu için LG Link kullanan LG Smart Monitor

LG Smart Monitor using LG Link for wireless device sync across iOS, Android, and webOS, showing seamless image and file transfer between monitor, tablet, smartphone, and laptop, highlighting cross device connectivity and multi screen workflow.

LG Link: iOS’tekolay cihaz senkronizasyonuAndroid ve webOS

Akıllı Monitörünüzdeki LG Link,

LG gram veya mobil cihazınızda LG gram Link uygulamasıyla çalışarak kablosuz görüntü ve dosya transferlerini etkinleştirir.

LG Link ile LG gram veya mobil cihazınızdan LG Smart Monitor’ınıza

kolayca fotoğraf, üretken resim ve dosya gönderebilir veya geri cihazınıza aktararak

farklı işletim sistemlerinde cihazlar arasında paylaşımı kolay hale getirebilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için LG gram Link uygulamasını mobil cihazlarınıza yükleyin. iOS 16.4 veya üzeri ve Android 9 veya üzeri gereklidir.

*Dosya aktarım hızı ve kalitesi; cihaz performansı, dosya boyutu ve ağ koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Özellik kullanılabilirliği, işlevler ve uygulama zamanlaması ülkeye, bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bu özellikler yalnızca webOS’te mevcuttur ve webOS 26 veya üstünde çalışan LG Smart Monitor modellerinde desteklenir. Önceki LG Smart Monitor modellerinde desteklenmezler.

*LG gram Link uygulamasını kurmak için sisteminizle eşleşen sürümü otomatik olarak bulmak ve kurmak üzere LG Update programını kullanın (2024 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller için geçerlidir).

*Dosya paylaşım özelliği Bluetooth üzerinden ağ bağlantısı olmadan kullanılabilir. Diğer tüm özellikler, dizüstü bilgisayarın ve mobil cihazın aynı ağa bağlı olmasını gerektirir.

*Akıllı Monitör desteği zaman içinde genişletilecektir. Bazı Akıllı TV’ler ve monitör modelleri desteklenmeyebilir.

*iOS ve Android logoları, sırasıyla Apple Inc., Google LLC ve LG Electronics Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

ThinQ destekli Home Hub

ThinQ Home Hub ile birden fazla akıllı cihazı kolayca kontrol edin

ThinQ, Home Hub aracılığıyla tüm akıllı cihazlarınızı tek bir sezgisel platformda bir araya getirir.

ThinQ entegrasyonu ile cihazları kolayca kontrol edin ve izleyin, aynı zamanda Apple Home, Apple AirPlay ve Google Cast ile uyumluluğun keyfini çıkararak tek bir yerde sorunsuz görüntüleme ve kontrol sağlayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Hızlı Kontrol

webOS içindeki basit işlemlerle menülere kolay erişim sağlayan LG Smart Monitor üzerinde Hızlı Kontrolün rahatlığını keşfedin.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Akış uygulamaları ve webOS özellikleri dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için bir LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) kullanılabilir. LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

Bir akıllı monitörü ve standı birleştiren bir ekranın görüntüsü.

Daha akıllı bir deneyim,
Swing Stant ile zenginleştirildi

Akıllı monitör için çıkarılabilir bir stant sunar. Eğim, dönüş, yükseklik ve Dikey Mod ayarları sunan esnek standımızla izleme deneyiminizi özelleştirir. Dengeli taban, zarif bitiş ve tekerlekler, stabilite ve hareketlilik sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu stant, 4 kg~6,5 kg arasındaki başlık ağırlıklarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sınırın aşılmasından kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.

*Takılan monitöre bağlı olarak, ekran değiştirme işlevi (Eksen) kullanılamayabilir.

*Bu stant, pakete dahil değildir (ayrı satılır).

LG Smart Monitor Swing Stand Plate shown holding a remote control, placed in a cozy living room setting.

Temel ihtiyaçlarınızıSwing Stant Plakasıyla koruyun

Swing Stant Plakası, çeşitli yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek bir alan sunarak fonksiyonel yükseklik ve uzaktan kumanda, hoparlör, dizüstü bilgisayar veya oyun konsolu gibi temel parçalar için düzenli bir nokta sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir. 

*Monitör, Swing Stand ve uzaktan kumanda pakete dahil değildir ve ayrı satılır. 

*Uzaktan kumanda, ayrı satılan LG Smart Monitor ile birlikte verilir.

